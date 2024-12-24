上品素食茶坊，一看外觀就充滿濃濃的懷舊氛圍！這間創立於民國85年的老牌素食茶坊，隱藏在台中太平的小巷弄間。許多網友推薦這裡的餐點，稱它是台味滿滿的「平價版春水堂」。菜單上選擇豐富，從薯條、炒麵、炒飯到蛋包飯、雞絲麵等茶館經典美食應有盡有，就連熱愛台味的PAPA也大推這家茶坊，認為可媲美若水茶軒！

上品素食茶坊

這是一家充滿時代記憶的泡沫紅茶老店，自民國85年開始營業至今，擁有30多年的歷史！不只吸引素食者前來，許多葷食的朋友也愛到這裡點餐、喝飲料，搭配茶點或炸物，非常有滋味。茶坊位置在樹孝路轉立德街的巷子內，開車來的朋友需要稍微找車位。幸運的是，我們當天剛好在店旁找到位置，超開心！

確認過的眼神！避開客人的狀態下隨手拍了幾張，老闆：竟然拿出相機？

店內的老式茶桌和角落的水流造景，一步入就讓人感受到濃厚的復古情懷。櫃台旁還擺放了一些結緣書籍，隨意翻閱別有一番趣味。這裡不是刻意打造的懷舊風，而是歲月沉澱下的真實老店氛圍！

如果人多聚餐建議往後座移動（最好提前預約），這裡可是相當適合三五好友聚餐聊天的好地方！

上品素食茶坊的特色並非刻意營造的懷舊感，而是多年的累積自然形成的氛圍。用餐採無限時且先付款制，非常輕鬆自在。這次是PAPA第一次來，看到滿滿的茶飲、炸物選擇，真讓人食指大動！大貓先生貼心表示：「想吃什麼隨便點，剩下的我來處理比較保險。」而我則毫不猶豫地點了蛋包飯，當然要淋滿滿的番茄醬啦！

蜂蜜紅茶 / 雪梅紅茶

每杯小杯只要50元，價錢相當親民！蜂蜜紅茶是婆婆的最愛，因為她特別愛甜。至於雪梅紅茶，喝之前完全不知道是什麼味道，但吸一口瞬間感受到洛神花和梅子的香氣。真不愧是老牌泡沫紅茶店，果然讓人回味無窮！

炸豆腐 $60

炸豆腐外皮炸得酥脆，內層卻保有柔軟的口感，搭配台式泡菜口味的豆芽菜和紅蘿蔔，酸甜爽口，一口接一口完全停不下來！特別的是，生辣椒醬直接擺在盤中，讓人不禁佩服老闆的小巧思。

甜不辣 $60

這裡的甜不辣更接近竹輪口感，經過油炸後外層酥脆，內部富有嚼勁，灑上胡椒鹽提味，搭配經典的東泉辣醬，味道完美平衡，令人讚不絕口！

特寫一下，外層酥脆，內部Q彈的口感真的太誘人了！

蛋包飯$80 / 烏龍炒麵$100 / 蓋飯$100

價格非常親民！蛋包飯炒得香氣十足，還能隱約看出混了些糙米，淋上滿滿的番茄醬，酸甜滋味超對味！

蓋飯的風格偏向燴飯，高麗菜炒得香氣四溢，搭配醬油紅燒勾芡，再加上一顆荷包蛋和大片素火腿。婆婆吃著還笑說：「本來想像的是便當，結果變燴飯，倒也挺特別！」

炒烏龍麵是台式粗麵的風格，非日式那種柔滑的口感。加入了生辣椒醬特別提味，搭配高麗菜、紅蘿蔔，還用香菇梗取代素肉炒香，味道非常豐富。看別桌點的炒麵也很吸引人，下次一定要來試試！

MENU

這次我們沒有「大亂點」，但如果你想試試網友推薦的特色料理，絕不能錯過以下幾樣：南瓜酥皮濃湯、松子炒飯、炒麵，還有薯條！

Shangpin vegetarian tea house/上品素食茶坊

➤Address: No. 40, Lide Street, Taiping District, Taichung City ➤Phone: 04 2395 9315 ➤Business hours: 11:00–21:00 (closed on Mondays and Tuesdays) Taiwan's unique composite tea shop ，vegetarian/vegan,with special tea/juice/fried rice/fried food/fried noodles, etc.

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