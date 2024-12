上品素食茶坊,一看外觀就充滿濃濃的懷舊氛圍!這間創立於民國85年的老牌素食茶坊,隱藏在台中太平的小巷弄間。許多網友推薦這裡的餐點,稱它是台味滿滿的「平價版春水堂」。菜單上選擇豐富,從薯條、炒麵、炒飯到蛋包飯、雞絲麵等茶館經典美食應有盡有,就連熱愛台味的PAPA也大推這家茶坊,認為可媲美若水茶軒!

上品素食茶坊

這是一家充滿時代記憶的泡沫紅茶老店,自民國85年開始營業至今,擁有30多年的歷史!不只吸引素食者前來,許多葷食的朋友也愛到這裡點餐、喝飲料,搭配茶點或炸物,非常有滋味。茶坊位置在樹孝路轉立德街的巷子內,開車來的朋友需要稍微找車位。幸運的是,我們當天剛好在店旁找到位置,超開心!

確認過的眼神!避開客人的狀態下隨手拍了幾張,老闆:竟然拿出相機?

店內的老式茶桌和角落的水流造景,一步入就讓人感受到濃厚的復古情懷。櫃台旁還擺放了一些結緣書籍,隨意翻閱別有一番趣味。這裡不是刻意打造的懷舊風,而是歲月沉澱下的真實老店氛圍!

如果人多聚餐建議往後座移動(最好提前預約),這裡可是相當適合三五好友聚餐聊天的好地方!

上品素食茶坊的特色並非刻意營造的懷舊感,而是多年的累積自然形成的氛圍。用餐採無限時且先付款制,非常輕鬆自在。這次是PAPA第一次來,看到滿滿的茶飲、炸物選擇,真讓人食指大動!大貓先生貼心表示:「想吃什麼隨便點,剩下的我來處理比較保險。」而我則毫不猶豫地點了蛋包飯,當然要淋滿滿的番茄醬啦!

蜂蜜紅茶 / 雪梅紅茶

每杯小杯只要50元,價錢相當親民!蜂蜜紅茶是婆婆的最愛,因為她特別愛甜。至於雪梅紅茶,喝之前完全不知道是什麼味道,但吸一口瞬間感受到洛神花和梅子的香氣。真不愧是老牌泡沫紅茶店,果然讓人回味無窮!

炸豆腐 $60

炸豆腐外皮炸得酥脆,內層卻保有柔軟的口感,搭配台式泡菜口味的豆芽菜和紅蘿蔔,酸甜爽口,一口接一口完全停不下來!特別的是,生辣椒醬直接擺在盤中,讓人不禁佩服老闆的小巧思。

甜不辣 $60

這裡的甜不辣更接近竹輪口感,經過油炸後外層酥脆,內部富有嚼勁,灑上胡椒鹽提味,搭配經典的東泉辣醬,味道完美平衡,令人讚不絕口!

特寫一下,外層酥脆,內部Q彈的口感真的太誘人了!

蛋包飯$80 / 烏龍炒麵$100 / 蓋飯$100

價格非常親民!蛋包飯炒得香氣十足,還能隱約看出混了些糙米,淋上滿滿的番茄醬,酸甜滋味超對味!

蓋飯的風格偏向燴飯,高麗菜炒得香氣四溢,搭配醬油紅燒勾芡,再加上一顆荷包蛋和大片素火腿。婆婆吃著還笑說:「本來想像的是便當,結果變燴飯,倒也挺特別!」

炒烏龍麵是台式粗麵的風格,非日式那種柔滑的口感。加入了生辣椒醬特別提味,搭配高麗菜、紅蘿蔔,還用香菇梗取代素肉炒香,味道非常豐富。看別桌點的炒麵也很吸引人,下次一定要來試試!

MENU

這次我們沒有「大亂點」,但如果你想試試網友推薦的特色料理,絕不能錯過以下幾樣:南瓜酥皮濃湯、松子炒飯、炒麵,還有薯條!

Shangpin vegetarian tea house/上品素食茶坊

➤Address: No. 40, Lide Street, Taiping District, Taichung City ➤Phone: 04 2395 9315 ➤Business hours: 11:00–21:00 (closed on Mondays and Tuesdays) Taiwan's unique composite tea shop ,vegetarian/vegan,with special tea/juice/fried rice/fried food/fried noodles, etc.

