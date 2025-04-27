和朋友們有個異國美食聚餐~ 吃過了土耳其料理、日式料理、埃及料理、西藏料理、中東料理

這次我們有幾個外國朋友,就帶他們來體驗最道地的台灣辦桌文化

是三合院的樣子,整個就像小時候回阿嬤家一樣~

左右的廂房是包廂,這也讓我想到,大家族阿嬤家,表親們的住家就像這樣在大埕的旁邊

一旁的燒柴的桶仔,是桶仔雞...現場烹煮的桶仔雞是需要預訂的

提供2、3間包廂,適合多人聚餐,比較擁有隱私

多人聚家可以先訂位起來,若是想感受古早時期的辦桌文化,可以預訂大廣場的桌子

Menu (價格請以現場為主)

※溫叨ㄟ預訂菜需要事先預訂

釀蕃茄

酸甜的一道開胃菜

豬油拌飯、古早味金瓜米粉、柴燒桶仔雞、麻油酒蛋、福氣悶鴨(二吃)、客家小炒、和風過貓、金沙鮮魷

大家點了滿滿一桌的台式經典手路菜

豬油拌飯

豬油香氣應搭配醬油膏與油蔥酥提味,屬懷舊經典主食,是熱炒不可或缺的

古早味金瓜米粉

米粉吸附南瓜甜香，配料含香菇、高麗菜與蝦米提升層次,也常是家庭中最常炒出的經典主食

空心菜

蔬菜都是大家也會來一盤的~

和風過貓

過貓菜是台灣野菜,營養成分高,也是家庭裡最常出現的台灣家常菜

吃法有很多種,大多會做成清爽的和風涼拌or加蛋黃or沙拉一起吃...

在『溫叨』是做成清爽的和風口味,過貓菜吃起來滑順開胃

客家小炒

不止台菜,經典的客家小炒也是熱門的必點菜肴

外表微脆的豆干,吃起來有細緻的柔韌感,吸收了豐富的醬汁,咬一口嘴裡會帶著淡淡的豆香

三層豬肉肥瘦相間,肉質嫩滑,魷魚彈牙有勁,搭配蔥段與辣椒提味

每一口都吃得到鑊氣與食材本身的鮮美，香氣撲鼻~

金沙鮮魷

外層金黃的金沙醬包裹著鮮嫩的魷魚,炸至剛好酥脆,讓每一口都帶有脆感,鹹香美味

口感層次分明,讓人一口接一口,欲罷不能~

福氣悶鴨(二吃)

一吃：悶煮過的鴨肉軟嫩入味，肉質吸滿了醬汁

二吃：鴨肉湯,湯頭不油膩又很有味道,喝一口就能感受到鴨肉的鮮香滋味

兩吃的做法不僅讓口感更多樣，還能體驗到鴨肉的豐富風味變化。

麻油酒蛋

麻油酒蛋的用料相當豐富,蛋包搭配了綜合菇類和九層塔,再加上濃郁的麻油香氣和微微的酒香

香氣撲鼻,令人食指大動~ 忍不住夾了一塊來吃~

在天氣交替的用餐日,每一口都感受到麻油的香醇與酒的溫暖,剛好能先來個溫補

柴燒桶仔雞

進門來的廣場一隅就看到燒著柴的鐵桶,柴燒桶仔雞放進白鐵圓桶裡以柴燒燜烤

保留雞肉的鮮嫩,還讓煙燻香氣滲入雞肉肉質裡,滴出的雞油會隨桌附上

雞肉外皮金黃微脆、肉質鮮嫰帶有淡淡的煙燻香味,雞肉鮮美多汁不油膩,

雞皮帶著炭火的香氣和略微的焦香,每一口都充滿了濃郁的柴燒風味~

一起帶著親友們來吃飯吧!!

溫叨是一家以傳統台式料理為主的餐廳,提供多樣化的經典家常菜餚,

很適合家庭聚餐或朋友聚會,餐桌上的菜色豐富....包括桶仔雞、金瓜米粉、麻油酒蛋、

客家小炒、豬油拌飯、過貓等…每道菜都散發著濃厚的古早味道,都能滿足挑剔的味蕾

店內環境是台灣早期的三合院房屋,每一處都讓人感受到濃厚的人情味與家的氛圍

是懷舊與美味兼具的用餐好去處~

溫叨古早味料理餐廳

【地址】台中市北屯區太原路三段191號

【TEL】04-2231-1699

【營業時間】週一~日 11:00–14:00, 17:00–21:30

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