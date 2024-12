拖好久終於要來寫帶寵物出國的分享文了

其中拖那麼久的原因不乏是不知道用文字、影音還是表格呈現,哪一個可以解釋得更清楚、易懂

ANYWAY,HERE WE GO~

一直以來都想帶狗出國,但因為多數航空寵物只能作貨倉,所以這件事一直被我擱置著

直到去年初發現多間韓國航空寵物都可以進客艙,二話不說開始研究帶托醬出國的可能性

不只先跑一趟首爾研究交通、了解所有寵物相關店家位置、觀察大家對毛孩的接受度

並在2024年4月開始準備11月的韓國之旅事宜,並查找了半年的寵物友善咖啡廳、餐廳、景點

終於在2024/11我們順利出發了!

辦理出國檢疫

要檢疫時朋友就跟我推薦了他們去的中研動物醫院找楊院長,而我們平常看診的醫院院長也跟我們推薦楊院長

說中研動物醫院的楊院長是專門辦理寵物出國、移民,更是檢驗科的老大(此話真的不假)

中研動物醫院位在忠孝東路的底端右轉研究院路的位置,這裡不好停車建議不要一人前往 (對面康是美樓下有很難停的停車場)

中研動物醫院是採現場掛號,可以打電話問楊院長上班時間當天直接去即可

也可以先詢問院長你們預計出國的日期,那提前多久去檢疫較好

檢疫大概流程是:打狂犬疫苗 → 抽血清 → 確認晶片、出生年月等基本資料

狂犬可以預先打完,但記得跟醫院索取 “ 動物狂犬病疫苗注射證明書 ”(疫苗本本跟吊牌都不行喔~)

像我們目標是2025帶托醬去日本,所以當天是直接到中研動物醫院打第二劑狂犬+抽血清一次完成

血清報告證明書有2年的有效期限,在期限內回去找醫生都可以用最基本的費用續約(?) 我個人覺得很方便

必須說我在查找出國檢疫時發現網路上有許多不同版本,包含說韓國也要6個月的、日本要9-12個月的

甚至還有檢疫單位、代辦頁面寫出來要嘛不齊全,要嘛多寫很多不必要的內容,但跟楊院長聊過一次就知道這些都是胡扯(笑)

楊院長會告訴你每個國家帶寵物需要預留的時間,也會幫你準備好後續輸出入所需要的資料

整體費用是10000/隻毛孩,出來的血清會直接幫忙送到淡水檢驗,基本上只要在家坐等報告即可

剩下就是出國前約8-10天來領取毛孩的健康證明書即可

如果親送的話費用可以更便宜,但因為要冷藏運送加上在淡水,我真的覺得花錢了事很值得 (何況還可以隨時諮詢楊院長)

聽到其他腸友說代辦費用大約在15000-20000,我真心覺得直接來找一趟楊院長準沒錯!





買機票/航空規定

如同我前面所說的,多數韓國航空寵物都可以登機,而我們這次選擇的是大韓航空

大韓航空的話可以從空官網上訂購機票,也可以從第三方平台、旅行社訂購

像大韓航空的話一定要選大韓航空自己班機的,不能選擇使用與中華航空共用機組的班次

要搭乘飛機資訊有顯示狗頭符號(可攜帶寵物)的班機才能做後續的作業

不管在哪一個頁面買完票後,都到大韓航空官網 plan the travel → Sprcial Assistance →Traveling with pets

Traveling with pets頁面會有航空公司/各國運輸限制,都沒問題後直接點選Request the traveling with pets service

接下來填寫航班資訊,再來填寫寵物資訊、寵物籠尺寸,然後就等待航空公司審核即可

事實上多數基本規定航空公司官網上都看得到,包含寵物體重、種類、籠子尺存等等

即使沒看航空公司官網,google搜尋 寵物、出國、客艙等關鍵字也都有

請不要再問我「我養哈士奇,我就是想坐。客。艙該怎麼辦?」「我體重超過了能不能去?」「我就是查。不。到!」

(奇怪我當初也都是這樣查來的,爲什麼換你就查不到?奇怪規定不是我制定的不行就是不行啊~)

基本上“寵物”登機就是要在符合尺寸的寵物籠裡,然後只能放在前方椅子下

大韓航空的寵物規定的是最多含籠需7kg ( 目前體重最高的應該就是德威航空的含籠9kg )

一班飛機最多是4隻寵物,會強制分散在飛機的四個角落,以免不認識的寵物發生衝突

如果是像我們家兩人帶兩狗,座位就會被分開(旁邊旅客也都會被告知有寵物登機)

至於登機後可不可以露個頭、抱一下拍照等等,我覺得很看機組人員

去程時就碰到非常愛狗的男空服,除了跟我聊了很久也讓我含籠放椅拍照(同時段托爸那側的空服就說不行)

回程時碰到的女空服們也都很喜歡狗,下機前我把醬醬放在椅子上露頭他們也都跑來拍照XD

輸入、輸出、健康證明書

輸入

出國前20天左右可以開始準備輸入資料,可以直接上輸入犬貓資訊網填寫資料,資料不齊跟輸出報告可以後續補正

如跟我一樣是寵物晶片皆登記在我名下,卻由另一半攜帶的話,可以多附上動植物檢疫委任書

施打狂犬證明文件建議直接提供動物保護處的狂犬預防證明書

健康證明書

出國前10天回中研動物醫院拿取毛孩的健康證明書,楊醫生也會再次檢查資料、並準備兩份正本讓我帶到檢疫局

輸出

輸出證明、輸出辦理需要直接到各地檢疫局,或是台北、桃園、台中、高雄機場...等辦理,其中長榮倉儲不需預約

當天攜帶狗、血清報告、健康證明書、狂犬預防證明書等所有報告,跟護照前往

基本上都是處理文書資料,最後會掃描晶 (有的會量體重跟拍照,但我沒碰到)

最後繳交$100塊即可領到輸出動物證明書 (領到後再拍照或掃描補正到輸入犬貓頁面即可)

每處檢疫局檢疫、作業人員一直換,所以出國檢疫資訊、知識都不一定完善

有時會刁難飼主,說你缺件、說你還需要體內驅蟲等.....請直接打給楊院長 ! (基本上從中研動物醫院出來的話資料都不會錯👍🏻)

像是當初楊醫生是全部資料皆有給我兩份正本,說可以直接交給檢疫官

結果我去的長榮倉儲檢疫官全複印了一份,只有拿取影本,結果現場作業員直接大罵我 "不預先準備好影本造成他們麻煩..." 🤷🏻‍♀️

公文

有時審查案件比較多,犬貓輸入單位不一定戶馬上審核(即使他們自己有寫期限限制)請務必直接打給他們!

審核通過會寄附帶回台時的須知跟必要資料,還有一個特別需要的是動植物防疫檢疫署發送的輸出公文

請在出國前確認他們有寄送,並印出來攜帶在身上,沒有這個回不了台灣!

出發當天

報到

一般搭飛機都建議2小時之前報到而帶寵物的話請務必3小時前報到

到一般的check in櫃檯,請把台灣輸出、檢疫等資料都備齊直接交給地勤

會需要填寫、簽名航空規定說明書、幫毛孩付機票錢、量寵物含籠子的重量

(有的航空可能會測量寵物籠的大小,我們的沒有)

從台灣出發韓國時寵物機票約莫為$4500/隻,寵物推車可以隨機托運但行李件數有超過的話需要付拖運費

出海關

台灣check in後櫃檯有請專門的地勤帶我們去海關,直接走了特殊通道(機組人員、輪椅嬰兒車專用)

朋友在二航出境安檢時寵物沒有要求過X光機,但我們第一時間是被要求寵物隨籠通過

我們反應過後才說年紀大的可以抱著通過,後來又說兩隻都可以抱著通過 (但身上配件要解下來)

出境後多數朋友說可以直接牽繩落地行走到登機口,但當天安檢員說不行(但後來境外的工作人員也沒阻止)

然後像帶我們過海關的地勤說帶寵物會優先登機,但抵達登機口也才發現不是這麼一回事

我們個人覺得現在帶寵物的人可能還很少,機場沒有一定的規範或SOP,各個崗位知道的資訊也都不盡相同...

抵達韓國

出海關後隨一般流入境,有快速通關依然可以使用

提領行李後請務必到一側的動植物櫃檯提交資料、掃晶片、在台灣輸出證明書上蓋章、寫申報單

請務必拿回全部資料的正本,缺一不可

完成後拿著申報單走紅色申報通道入境即可

入境韓國

入境之後請直接到動植物檢疫局APQA報到,可以節省很多麻煩 (仁川機場2行的話在2樓中央的位子)

到動植物檢疫局主要是處理從韓國離開的輸出,會需要所有資料的正本,包含:

檢疫報告、台灣輸出證明、台灣輸出公文、回程航班資料等

如果旅行時間在十天內可以直接辦理韓國輸出資料,如果超過10天的話則需要當地醫生開立的健康報告

基本上沒有缺件的話當天就可以拿到韓國的輸出證明了!

特別要說一下因為機場的檢疫局營業時間只到18:00,所以17:30開始不再接新的案件

所以建議選擇比較早一點的航班,跟我們一下掐點16:00抵達韓國的話,入境之後請盡快跑去檢疫辦公室!

萬一錯過的話可能就要到當地檢疫局、額外跑一趟機場檢疫局,或離開韓國當天提早到檢疫局

首爾的動植物檢疫局APQA位在地鐵9號線登村站附近(建議搭公車比較方便拉~)

過去的話不用預約但要記得他們只有平日9:00-18:00營業,週五作業時間只到 17:00

特別分享一下靠近首爾動植物檢疫局路口的多倫多動物醫院醫生人很好,英文也通

報到

一般搭飛機都是建議2小時前報到而帶寵物跟出發一樣建議3小時前報到

雖然輸出資料都已經處理好了,地勤可以直接調資料,但依然會有些作業時間

填寫、簽名一些航空規定說明書並幫毛孩付機票錢

比較特別的是我們去程一隻毛孩約在$4500,回程只有$3500且沒額外收推車的拖運費費用

出海關

韓國出海關時寵物基本上都可以在推車、提籃或抱著

行李檢查時如果有推車、提籃都需要過X光機,寵物抱著通過即可

(我們飛往韓國時身上配件要求全解開,但韓國安檢並沒有要求脱狗的衣服)

出海關後基本上可以全程落地行走(需牽繩)上機前再放到包包裡即可

抵達台灣

如果像我們有帶零食上機的,下機後記得把零食丟掉

現在韓國進台灣皆需要多過一次安檢,步驟同出海關一樣,把狗抱出籠子其他過X光機即可

安檢人員都會很友善的提醒要記得申報

帶寵物依然可以走快速通道,過完海關拿行李後直接到動植物檢疫櫃檯,遞交韓國輸出正本、檢疫證明、寵物晶片資料檢查

會有一個$100的繳費作業,直接到動植物檢疫櫃檯旁的銀行繳交即可

(回國前兩三天可以先寫信到農業部動植物防疫檢疫署 ty04@tyaphia.gov.tw 告知回國班機跟時間

這樣檢疫櫃檯可以先把資料準備好,作業程序會比較快 )

皆完成後,請務必走紅色申報櫃檯入境

整體出國流程就是這樣

基本上我們整體跑一次的經驗是,不管是檢疫所或是各個機場單位、人員等大家的資訊都有點不同

像是打過去檢疫局每個人說要攜帶的資料不同

像是安檢時寵物是可以抱出的,但安檢人員也是有的說可以有的說不行/一下說老狗不用過X光機一下又都不用過

也有網友明明帶狗出國很多次,結果在某一次登機前被地勤攔下說寵物只能在貨倉

不過流程也是經驗累積起來的,或許隨著國人帶寵物出國的頻率增加了,以後會有更完善、更一致的流程、標準

在此總結檢疫+來回機票的費用,大約是 $17000/隻

費用的多寡我覺得見仁見智

檢疫基本上有2年期限,剩下就是機票錢7000/隻,這樣的價位可以讓毛孩一起出國玩我是覺得很划算!

行李準備

行前準備除了剛上述的檢疫、輸出輸入等資料外還包含的托醬的行李

可能會有人詢問行李不就是平時出遊要帶的東西嗎?有必要額外拿出來一說?

出國行李除了牽繩、水碗等原本必備物之外

衣服:除了保暖之外,像日本毛孩穿衣服是一種禮儀。也可以因應不同景點搭配衣物好拍更多可愛的照片喔~

尿布:畢竟飛機是長程關籠,海外也有許多長途的搭車機會,所以穿好尿布真的是多給自己一層保障

尿布墊:雖然住宿都是寵物友善但不會提供備品,可以當地買(但 = 一下飛機就要去買),像我們是直接帶去

零食:為了毛孩的穩定上不管從台灣出發、韓國回程上機前都可以帶一點

下機前記得丟掉(以免罰款)剩下可以直接到當地買特殊零食~

飼料:應該也是很多人碰到的問題,因為韓國海關禁帶含肉飼料

所以可以當地買,我們則是直接NAVER訂購平常吃的K9直接寄到飯店

墊子:除了鋪推車、籠內,有些店家會要求一定要鋪墊子才能座椅。然後晚上也可以直接當寵物睡墊

推車:推車大概是整趟路途我覺得最麻煩的,因為韓國雖然友善但很多階梯跟斜坡​​​​。

像許多景點跟大眾運輸包含地鐵站、公車等也都要扛推車的狀況

所以如果像我是兩人兩狗的話可以考慮,一個人建議不要給自己找麻煩

當地交通

機場線/地鐵:最喜歡就是地鐵,基本上都是推車、籠子可以直接上車,也不用特別把籠子關起來

比較麻煩的就只有有些地鐵站只有樓梯,然後手扶梯會有跟格擋的柱子會需要扛推車

公車: 一樣是可以直接上車,只是公車有分低底盤(無障礙)跟傳統車型

傳統車的下車門中間有柱子,推車會扛得比較辛苦 (但基本上兩種都會要扛)

火車:推車必須收起來放置物區,毛孩待在籠子內,但可以露頭

計程車:基本上裝籠子的話上計程車都沒問題,差別就是有推車的話要看能不能塞進後車廂

巴士:其中最不友善的應該就是巴士,基本上長途一點的像去IISAN寵展等離開首爾市區的都是巴士

基本上看到推車就不會讓你上車(要收起來)因為座位間距極窄,走道也極窄

座位區前面是連登機箱都塞不下的等級,毛孩的話就只能裝籠

長途巴士也很常遇到滿座的狀態之下,進出座位跟上下車都很不方便,能避免則避免!

我們私心覺得韓國大眾運輸比台灣友善很多,不用把籠子罩子關起來能緩解孩子焦慮很多,乘客對看到毛孩的態度也都很友善

但請務必記得,這樣的友善建立在對應的禮儀上,所以上大眾運輸也要注意毛孩不要吵鬧、吠叫喔~

寵物友善住宿查詢

基本上住宿就跟平常訂房一樣,我都使用Booking.com

選擇地區之後直接勾選“寵物友善”之後就可以看到所有可以帶寵物入住的選項

訂房頁面最下方的“住宿規定”會寫住宿方會不會有額外費用,每間收費規定不同,可以直接寫信跟飯店詢問

基本上住宿不會像台灣一樣有寵物的備品,入住前住宿方也都會說明寵物住宿的規定

agoda一樣是勾選寵物友善,airbnb則是有個是否攜帶服務性動物的選項

而住宿規定跟費用一樣直接私訊問住宿方最準

除了訂房網站上面找的之外,我平常也會關注這三個IG帳號:gaenolja_official、banlife_official、animaltoc_official

他們常常分享一些在地的寵物友善住宿、餐廳、景點等等

不乏有些訂房網站上沒有的住宿資訊,平常看到有興趣的我都會直接存在NAVER MAP的資料夾中

帶寵物到韓國的第一集大概就到這邊,完全是我親身體驗,也是盡我所能把詳細過程跟做功課的方式寫出來

(大概是我自開部落格後文字最多的一篇了吧~)

記得剛出國時有跟朋友聊過要不要分享寵物出國流程、查的資料的這件事

明明我們都是自己做了很多功課、付出很多心血、碰了很多壁才累積出來的經驗

為什麼很多人會覺得當伸手牌很理所當然 ,得不到回答還會翻臉...?

所以希望我今天寫出這篇,除了能幫助到想帶毛孩出國的人之外

看到文章、有所收穫的飼主可以抱持的感謝且珍惜的心態,這樣也是讓我們分享更多的動力 : )