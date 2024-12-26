品味「京町山本屋」甜點 如置身京都茶園

8款夢幻聖誕甜品 抹茶控＆草莓控必收

12/29手作「鏡餅」、1/1搗麻糬迎新年，年末年初精彩登場

為迎接聖誕節及2025年的到來，「京町山本屋」即日起推出多款冬季美味，洋溢濃濃的節慶氛圍！從草莓紅到抹茶綠，8款精心打造的聖誕甜品系列，滿足草莓控與抹茶控的味蕾，包括：宇治抹茶巴斯克乳酪蛋糕、山本屋聖誕甜點盒、抹茶草莓蒙布朗、抹茶草莓糰子、抹茶草莓拿鐵、草莓姬大福、草莓紅豆糰子，以及抹茶玄米茶糰子，每一道都充滿節日愉悅與美味驚喜。此外，抹茶與焙茶費南雪、什錦?焙茶麵，以及高級蕎麥茶，為冬季增添豐富溫潤的滋味。

「京町山本屋」特別還安排了兩場富有日本文化氣息的活動：12月29日手作「鏡餅」體驗，1月1日「杵臼搗麻糬」迎新年，讓民眾不僅能大快朵頤，不出國就能體驗日本的傳統新年習俗！

「京町山本屋」冬季特色餐飲簡介：



宇治抹茶巴斯克乳酪蛋糕 280元（單片內用）

採用高溫短時間烘焙技法，打造外層微微焦化、內層濃郁綿密的巴斯克乳酪蛋糕，口感紮實卻又絲滑如熔岩。精選乳香濃郁的北海道起司與香醇宇治抹茶，完美交織出層次豐富的滋味，再淋上北海道淡甜鮮奶油，搭配可愛的黃豆粉雪人餅乾與新鮮大湖草莓，這款聖誕限定甜點既可愛又美味，讓人捨不得動刀！另有售價980元的外帶5吋宇治抹茶巴斯克乳酪蛋糕，可將這份濃郁的幸福分享給更多人。



山本屋聖誕甜點盒 580元

這款滿載節慶氛圍的聖誕甜點盒內含：抹茶費南雪、焙茶費南雪、抹茶蕨餅、和三盆蕨餅、抹茶玄米茶聖誕花圈造型糰子、甜醬油糰子、多款黃豆粉聖誕款式餅乾、猶如糯米紙的聖誕小樹，以及迷你聖誕裝飾糖果，色彩繽紛，創意十足。不論與家人朋友分享，或是獨自品嚐，這盒甜點都能讓人沉浸在濃濃的聖誕氛圍中！



抹茶草苺蒙布朗 380元

以抹茶海綿蛋糕為底，淋上莓果醬、放上一整顆清新的草莓，再以濃厚的乳酪奶霜包裹草莓，最後製作抹茶沙織，撒上增添貴氣的金箔脆片，最上方再擺上一整顆誘人草莓。堆疊層次豐富，不僅美味更是視覺盛宴。



抹茶草莓糰子 120元/串

山本屋招牌的Q彈糰子，冬季限定推出濃郁抹茶搭配新鮮草莓的口味，綠紅的色彩完美呼應聖誕節氛圍。不僅美味，更是節慶中不可錯過的甜點選擇！



抹茶草苺拿鐵 280元

以2至3顆新鮮草莓做成醬為底，倒入鮮奶，再淋上現涮抹茶。喝得到新鮮草莓顆粒。值得一提的是，此飲品不額外加糖，以保持口味清新怡人，對注重身材也注重健康的饕客而言，來杯抹茶草苺拿鐵是冬季的最佳選擇！



草莓姬大福 120元

採用柔軟的白色與粉紅色麻糬製作外皮，呈現如雛人形和服般的優雅質感。內餡包裹一顆鮮嫩多汁的大草莓，搭配低糖紅豆餡，甜而不膩，口感細膩層次豐富，讓人每一口都感受到和風甜點的獨特魅力。

草莓紅豆糰子 120元/串

這款糰子以軟嫩彈Q的糰子為底，再鋪上日本甜品的經典元素紅豆泥，再搭配當季新鮮的草莓，呈現出一道風味獨特的冬季點心。並特選屏東萬丹的「低糖」紅豆泥，多吃幾串糰子也不會有卡路里的罪惡感。

抹茶玄米茶糰子 120元

這款糰子呈現出雙茶饗宴，帶給抹茶迷一段充滿溫馨的茶香時光。此外，將糰子上的茶餡製作成像聖誕花圈，再綴以金銀糖球、京都鹹米?、硬巧克力星星，除了看起來充滿聖誕氣氛，各種軟硬不同口感也非常對味。



抹茶/焙茶費南雪 75元（外帶）

「Patissier Yamakawa（ パティシエ 山川）」是京都知名甜品店，由被譽為甜點天才的77歲店主山川良廣先生經營超過50年。他以精湛技藝在甜點中呈現各類茶的濃郁風味，總能讓顧客驚豔不已。已經退休的山川先生，認為京町山本屋負責人山本先生在甜點創作上展現出非凡天賦，尤其在詮釋茶類風味的能力更是卓越，因此不吝分享畢生技藝，親授製作技巧。而由山本先生精心製作的抹茶與焙茶費南雪，不僅擁有完美裂紋的外觀，口感紮實又濕潤，更散發出濃郁優雅的茶香。山川先生說這是一款「食??抹茶」的甜點，每一口都如同品味一口極致好茶，帶領味蕾彷彿一秒置身於京都的茶園。



什錦 温 焙茶麵 380元

特選濃郁茶香的靜岡焙茶麵，搭配昆布高湯烹煮，加入米果炸年糕、紅蘿蔔花、麩、銀杏、鴻禧菇、小松菜，以及充滿京都風味的微麻山椒腐皮，最後撒上蔥花與冬日暖身的薑末，呈現出一道溫暖豐盛的日式佳餚。這碗?焙茶麵還附有三樣精緻小菜，讓每一口都充滿層次與驚喜，不僅素 食者會愛不釋手，就連一般饕客也無法抗拒。此外，也提供單獨販售的靜岡焙茶麵禮盒，無論是帶回家自煮或作為伴手禮，都十分適合。



高級蕎麥茶 200元

來自日本高知縣的蕎麥茶，注入熱水後，瞬間釋放出幽雅清新的麥香，焙煎過的茶葉帶來清爽甘甜的層次口感，餘韻悠長。這款茶品不含咖啡因，特別適合日常不論早晚飲用。

「京町山本屋」日本文化活動簡介：

一、做鏡餅迎新年：祈求一年的平安與順遂

鏡餅是日本迎接新年的傳統象徵，相傳新年之神的靈魂會寄宿在鏡餅中，待神明迎接後，家中長輩會將鏡餅分食給家人，象徵將神靈的祝福與庇佑分給每位成員，祈求健康、平安與順利。 京町山本屋特別於12月29日舉辦「做鏡餅迎新年」活動，邀請學員親手組裝鏡餅，並學習如何將其烹煮成傳統的「御雜煮」，與家人一同品味新年的幸福滋味，歡迎報名參加 ，感受迎新年的溫馨儀式！報名表如下：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwqtG3oHFpfQGFD3P32gQ54zyC9ItUqwudOPjBAxwwtul1vA/viewform

二、體驗日本道地「杵臼搗麻糬」迎新年

由榕錦時光生活園區主辦、京町山本屋協辦的新年特別活動「杵臼搗麻糬」，將於1月1日在園區戶外廣場熱鬧登場！將帶領大家親身體驗日本傳統的「杵臼搗麻糬」，以充滿節慶氛圍的園遊會形式，以及遊戲攤位、漆扇體驗等活動還有漢堡餐車來助陣，一起迎接新年的到來。

「京町山本屋」簡介： 「京町 山本屋」室內空間皆為榻榻米，一踏上去就有閑適感。從各地搜羅而來的古樸雅緻家具及擺設，讓「京町 山本屋」瀰漫百年老宅感的舒服氣息。此外，空間也規劃可為文化交流活動、茶藝教室、日本和?子教室、手作課程等，場地也可以提供租借、包場等用途。在戶外，「京町 山本屋」的榕樹群美不勝收，而茶屋後面的小徑，有著市定古蹟石砌牆，它是一百多年前日治時代留下的產物，在此拍照能感受歷史變遷的典故。

「京町山本屋」的制服為類和服設計的作務衣（日文：samuei），褲管有鬆緊帶，蹲下站起工作都很自由方便，男服務員制服為靛色、女服務員制服為白米色，而制服外的大正時代風味圍裙及其荷葉邊，讓人遙想大正時代西洋文化進入日本時的文化交融。

負責人山本先生在京都遊走各地時嚴選的數多品牌，與日本京都府經濟交流課攜手合作將京都職人的精美作品、陶器、傳統工藝品等帶入「京町山本屋」。並與京都的「畳 屋辰蔵 」聯名製作 烙印著「京町山本屋」Logo的榻榻米杯墊，還有一個個擁有獨到釉紋的花結晶招財貓、清水燒、九谷燒等。此外，更精選數個讓人愛不釋手的精品品牌，讓人不用遠赴國外就能挑選深具文化美學的食器。

京町山本屋

地址：台北市大安區金華街143號 （榕錦時光生活園區）

電話：02-23910206

臉書 https://www.facebook.com/kyomachi.yamamotoya

IG https://pse.is/4d8k63

訂位 https://inline.app/booking/yamamotoya/kyomachi

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