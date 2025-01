位於台中火車站附近的老字號肉圓店「台中肉員」,每天營業時間一到就湧現排隊人潮。最令人驚奇的是,雖然座位常滿,但翻桌速度極快,通常2到3分鐘就能找到位子,這大概得歸功於店裡只賣肉圓和兩款湯品,這個招牌組合已經歷經了數十年不變。根據PA媽的說法,這家店從她年輕時就存在,粗略算來已有超過80年的歷史。

台中肉員(Taiwanese meatball / ba wan)

地址:台中市南區復興路三段529號

營業時間:10:30-19:30(無固定休假,但據觀察,週四可能不營業)

電話:04-2220-7138

店內採分流制度,外帶的客人只需要排隊,告訴店員想要幾顆,店員就會快速打包好。而內用的朋友可以直接入座,隨時都有工作人員捧著肉圓詢問需求,用餐後再到櫃台結帳。(人潮多到讓人懷疑會不會漏收錢呢!)

店內的廚房配置簡單明瞭,一邊專門負責炸肉圓,另一邊則忙著準備湯品,分工合作相當俐落。

每張餐桌上都備有一罐醬油膏和店家特製的米漿辣醬,這款辣醬甜鹹中帶點微微的辣味,想吃重口味或偏辣的朋友可以自行調整。

肉圓 / 冬粉 / 魚丸湯 MENU

牆上清楚標示著餐點價格:肉圓每顆50元,冬粉湯與魚丸湯各35元。我從小到大只點冬粉湯,這幾乎成了習慣,至於魚丸湯倒是沒嘗試過,但網路評價顯示它也深受許多人喜愛,畢竟能賣幾十年的味道一定有其魅力!

從小到大,我的經典搭配就是一顆肉圓配一碗冬粉湯。讀國中時,我甚至得吃兩顆才過癮!這裡的肉圓採用低溫油炸,皮薄而柔軟,搭配店家自製的甜麵醬、醬油,再撒上少許香菜,肉圓端上桌,我總習慣先淋上一些辣醬,然後再拍照紀念。

用叉子輕輕一掐,肉圓就斷開,內餡紮實飽滿。選用醃製過的豬後腿肉,散發濃郁的胡椒香氣,還帶著一點淡淡的五香粉與蒜味,吃起來更能感受到整塊瘦肉的扎實口感。

冬粉湯除了晶瑩剔透的冬粉,還加入少許筍絲和豬肉粿粉,整體湯頭清甜可口。

結帳時,留意店內那位手上拿著一疊鈔票的店員,直接找他結帳即可。需要發票的話,旁邊也有專人負責,告訴對方金額就可以。

這家將近百年的老店,不僅是美食的象徵,還榮獲台中米其林必比登推薦!客人絡繹不絕,店內與外帶區的排隊人潮一波接一波。翻桌率極高,加上店家動作俐落,讓人感受到效率之美。台中肉員絕對是台中美食必吃之一!

Taichung Meatball/台中肉圓

Address: No. 529, Section 3, Fuxing Road, South District, Taichung City

Opening hours: 10:30–19:30/ Phone: +886-4 -2220 7138 / Public holidays (not necessarily)

The Taiwanese meatball is a pocket of pork, shiitake and bamboo sprouts topped with sweet and sticky sauce.This nearly century-old restaurant has been awarded the Taichung Michelin Bib Gourmand recommendation.

