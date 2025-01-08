位於台中火車站附近的老字號肉圓店「台中肉員」，每天營業時間一到就湧現排隊人潮。最令人驚奇的是，雖然座位常滿，但翻桌速度極快，通常2到3分鐘就能找到位子，這大概得歸功於店裡只賣肉圓和兩款湯品，這個招牌組合已經歷經了數十年不變。根據PA媽的說法，這家店從她年輕時就存在，粗略算來已有超過80年的歷史。

台中肉員（Taiwanese meatball / ba wan）

地址：台中市南區復興路三段529號

營業時間：10:30-19:30（無固定休假，但據觀察，週四可能不營業）

電話：04-2220-7138

店內採分流制度，外帶的客人只需要排隊，告訴店員想要幾顆，店員就會快速打包好。而內用的朋友可以直接入座，隨時都有工作人員捧著肉圓詢問需求，用餐後再到櫃台結帳。（人潮多到讓人懷疑會不會漏收錢呢！）

店內的廚房配置簡單明瞭，一邊專門負責炸肉圓，另一邊則忙著準備湯品，分工合作相當俐落。

每張餐桌上都備有一罐醬油膏和店家特製的米漿辣醬，這款辣醬甜鹹中帶點微微的辣味，想吃重口味或偏辣的朋友可以自行調整。

肉圓 / 冬粉 / 魚丸湯 MENU

牆上清楚標示著餐點價格：肉圓每顆50元，冬粉湯與魚丸湯各35元。我從小到大只點冬粉湯，這幾乎成了習慣，至於魚丸湯倒是沒嘗試過，但網路評價顯示它也深受許多人喜愛，畢竟能賣幾十年的味道一定有其魅力！

從小到大，我的經典搭配就是一顆肉圓配一碗冬粉湯。讀國中時，我甚至得吃兩顆才過癮！這裡的肉圓採用低溫油炸，皮薄而柔軟，搭配店家自製的甜麵醬、醬油，再撒上少許香菜，肉圓端上桌，我總習慣先淋上一些辣醬，然後再拍照紀念。

用叉子輕輕一掐，肉圓就斷開，內餡紮實飽滿。選用醃製過的豬後腿肉，散發濃郁的胡椒香氣，還帶著一點淡淡的五香粉與蒜味，吃起來更能感受到整塊瘦肉的扎實口感。

冬粉湯除了晶瑩剔透的冬粉，還加入少許筍絲和豬肉粿粉，整體湯頭清甜可口。

結帳時，留意店內那位手上拿著一疊鈔票的店員，直接找他結帳即可。需要發票的話，旁邊也有專人負責，告訴對方金額就可以。

這家將近百年的老店，不僅是美食的象徵，還榮獲台中米其林必比登推薦！客人絡繹不絕，店內與外帶區的排隊人潮一波接一波。翻桌率極高，加上店家動作俐落，讓人感受到效率之美。台中肉員絕對是台中美食必吃之一！

Taichung Meatball/台中肉圓

Address: No. 529, Section 3, Fuxing Road, South District, Taichung City

Opening hours: 10:30–19:30/ Phone: +886-4 -2220 7138 / Public holidays (not necessarily)

The Taiwanese meatball is a pocket of pork, shiitake and bamboo sprouts topped with sweet and sticky sauce.This nearly century-old restaurant has been awarded the Taichung Michelin Bib Gourmand recommendation.

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