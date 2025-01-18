西門必吃餐廳「 肉之間 」，馬辣集團 全新個人鍋物品牌 真的太猛！個人套餐最低只要$420就有近百種自助吧無限供應，四種台式經典小吃： 雞肉飯、滷肉飯、瓜仔肉飯、豬油拌飯 ，再搭配麻油炸蛋和小香腸，好吃到讓我一直想扒飯！還有海尼根無限暢飲～甜點竟然是哈根達斯耶！真的太超值

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肉之間西門店環境介紹

▼今天是在肉之間一店用餐，位在六號出口西門町商圈步行大概五分鐘左右的距離，交通非常方便，店面位置是在二樓唷！因為生意太好，據說今年馬上又要開展二店了，離西門捷運站更近、店面也更加寬敞～期待

▼一上樓不得了～連平日用餐時間都是滿滿滿！根本是沒空桌啊！建議大家想吃一定要先訂位以免久候喔！

▼用餐空間相當寬敞乾淨、動線也很好不會擁擠

肉之間自助吧介紹

▼一坐下立刻來他們自助吧！近百種食材超級豐富！吃過馬辣旗下許多餐廳，他們的自助吧都非常有誠意！！但這是第一間有「 嘉義雞肉飯 」的餐廳，主打「台式古早味」，四種最接地氣的台味拌飯通通任你吃！

▼肉之間還很國際化耶XD 不僅有中文、還有英文、日文、韓文，也難怪很多外國遊客來西門都會來用餐打卡

▼肉之間真的是沒在怕你吃！竟然有麻油炸蛋無限供應！還有古早味香腸。

▼台式拌飯美味的靈魂角色「豬油油蔥酥」，超級香～淋在飯上包準是白飯小偷

▼其中最讓我驚艷的絕對是「 雞肉飯 」，好吃到我建議他單飛去另外開店耶XD 雞絲淋上油蔥真的有種無法抵擋的魅力。平常吃澱粉都很克制的我，整碗扒光光甚至還有衝動想去裝第二碗耶！

▼我媽最愛的 滷肉飯 ，肥肥的滷肉充滿膠質鹹香入味～裡頭還有滿滿的鳥蛋。（我媽這個小鳥胃拿整整一大碗還有好多顆鳥蛋，竟然還全部吃光光，就知道這是真的好吃XD）另外還有鹹鹹甜甜的瓜仔肉飯

▼自助吧近百種食材琳瑯滿目！多種蔬菜火鍋料品項相當豐富多樣～全部都是無限拿取！點一鍋最便宜的套餐也才$420，附加這麼狂的自助吧我覺得超可以！CP值很高

▼蔬菜都很新鮮翠綠。芋頭很好吃！相當鬆軟綿密

▼必拿虱目魚滑、還有手打花枝漿，新鮮Ｑ彈很多汁鮮美。

▼還有多款麵食種類，品項多到根本吃不完啊～

▼連醬料區也硬是比別家連鎖火鍋店還要豐富，算一算竟然多達20種！絕對可以調出你愛的那一味

▼在這裡還可以雞蛋自由！除了可以加入醬料，沾肉片涮完沾蛋液更滑口濃郁～好好吃！

▼沒想到竟然有 海尼根無限暢飲 ，真的太划算！這根本喝個幾杯就回本了吧～很適合和三五好友、同事來這裡大口吃肉大口喝酒，吃美食來療癒身心一下

▼還有整排無酒精飲品～可樂機、咖啡機、茶飲通通有

▼而且！！冰淇淋竟然還是哈根達斯～當作完美收尾有夠快樂！再次讚嘆馬辣集團真的太有誠意了！

肉之間餐點介紹

▼先講結論，這家真的吃過一次直接變我愛店～CP值很高，個人鍋物的肉量都給的很有誠意。而且湯底也很讚，自助吧更是豐富到我還沒開鍋就7分飽了XD 肉品吃不完還可以打包帶回家（根本當兩餐吃）

▼身為一個火鍋控，我吃過的火鍋店超多間，肉之間的湯底我要給他大拇指！鍋底12種直接選擇障礙，日、台、粵、川都有。今天點了「肉之間麻油石頭鍋」、「藥膳養生雞湯」。

▼ 肉之間麻油石頭鍋 ，先將大量洋蔥、蒜頭、老薑、魷魚，用麻油爆炒出香氣，再加入鍋底高湯，超級香！ 光用聞的就先開胃。喝起來溫潤滋補但又不會覺得上火。涮肉品也很適合。

▼我跟我媽都很愛這鍋「 藥膳養生雞湯 」，加入多種中藥材和大量枸杞和紅棗，湯頭溫潤香甜，充滿中藥香氣尾韻帶點甜味，感覺喝完都補了滿滿精氣神

鮮嫩雞腿蛤蠣 $420

▼個人套餐最便宜的就是這個！一次可以吃到整塊雞腿肉，雞肉鮮嫩厚實。另外還有六顆蛤蠣，這根本是海陸拼盤啊～很划算。

特選雙拼 $680 /8 盎司

▼雙拼肉盤原本是五盎司，如果你是肉肉控，推薦你 +$100就有增量 60%的 8 盎司大盤肉 ，另外菜單上也有和牛可以點哦！這次拼盤選了 特A級精選松阪豬＋美國CAB安格斯黑牛嫩肩 ，真的超級滿足！我覺得這拼盤的份量兩人吃都沒問題

▼ 美國CAB安格斯黑牛嫩肩 ，油花分佈超級均勻又漂亮！肉質結實帶點油，口感細嫩多汁。牛肉香氣明顯、肉香味十足

▼我最愛的 特A級精選松阪豬 ，下鍋煮後依舊脆口彈牙相當多汁

套餐加購小海陸 $160

▼菜單上發現一個很超值的海鮮加購！一次吃到四種海鮮：蛤蠣、魷魚、巴沙魚、甜蝦，竟然只要加$160我覺得超可以

▼整體來說很推薦！好吃又不貴～有來西門町的話快去吃吃看吧

肉之間菜單

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【肉之間大盤肉幸福鍋物-台北西門店】資訊＆其他

IG： @meatmorehotpot

地址：台北市萬華區成都路68號2樓

交通：捷運西門站

電話：02-2312-0675

營業時間：11:30-02:00

其他：收10%清潔費、用餐時間90分鐘

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