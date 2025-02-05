【韓國首爾自由行推薦】南怡島│韓國必去景點、交通、門票、美食、伴手禮懶人包

安妮王在韓國自由行中，提到首爾近郊半日遊、一日遊必去的景點推薦，位在京畿道和江原道的交界處、晨靜樹木園附近的「南怡島」，不僅是冬季戀歌等多部韓劇的拍攝地，且四季皆有特色的自然美景，春賞櫻、夏避暑、秋賞楓、冬看雪，無論何時來訪，都能感受到與大自然的秘境魅力。

南怡島必玩攻略｜拍照景點、美食、伴手禮一次看

其中，島上的林蔭大道、藝術雕塑、冬季限定的烤棉花糖體驗，甚至滑索入島的冒險樂趣，讓「南怡島」不僅是韓劇迷的天堂，更是讓遊客深入了解韓國的文化、家庭、親子、情侶旅遊的必去景點。

南怡島│交通

Google地圖請點我 > 南怡島碼頭(남이섬)

從首爾出發，搭乘地鐵至清涼里站，轉乘 ITX 青春列車前往加平站，再步行、搭乘計程車或當地接駁車至南怡島碼頭。

由於南怡島是一座島嶼，需搭乘渡輪或使用高空滑索進入島上，無論是選擇哪個體驗方式，都能感受到獨特的魅力。

首爾近郊-加平一日遊 >

另外，也可以參加從首爾出發的一日旅行團，將鄰近的近晨靜樹木園、江村鐵道自行車、草泥馬樂園、小法國村等首爾近郊加平景點玩透透，來個排好排滿，充實的韓國一日遊~

南怡島│門票

入島方式1：搭渡輪

南怡島碼頭(남이섬 선착장)是進入南怡島的必經之地，無論是購票、乘船、便利商店、咖啡廳、伴手禮(冬季戀歌商品、文創設計小物)等，整個超級方便的啦!!!

成人：13,000韓元(含往返渡輪和島上入場費)

兒童(3-12歲)：7,000韓元

嬰兒 (2歲以下)：免費

入島方式2：滑索進島

滑索塔位於「南怡島渡口」旁的高塔上，需搭乘電梯到滑索平台出發，只要30,000韓元(滑索入島+渡輪返回)，就可以挑戰韓國最長的滑索之一，俯瞰北漢江與南怡島的全景，適合喜歡冒險或想要獨特入島體驗的旅客。

安妮王一夥人買完「搭乘渡輪」的票卷後，跟著滿滿的人潮來到「候船區」，一邊欣賞北漢江的河景，一邊等待渡輪的到來~

「南怡島渡輪」是雙層設計，底層為室內座位，二層為開放式觀景平台，在這10分鐘的渡船時間，旅客可以選擇站在甲板欣賞江景或在室內座位休息。

南怡島│園區地圖

充滿自然與文化魅力的小島

「南怡島」位於京畿道加平郡，屬於北漢江的一座半月形島嶼，周圍被清澈的河流環繞，而且，島上種滿了高大的松樹與楓樹，並設有多種花卉與植物園區，是一個非常適合散步與親近自然的景點。

在旅遊季節上，「南怡島」四季皆有不同魅力，春季賞櫻、夏季避暑、秋季賞楓葉與銀杏，冬季則欣賞白雪覆蓋的銀色世界。

秋轉冬│落葉凋零、微微白雪

雖然安妮王一夥人是年底朝聖南怡島，但疑似天氣不夠寒冷，所以看到的是秋轉冬景色。

南怡島│歷史背景

南怡島之命名由來？

來自於朝鮮王朝時期的南怡將軍，因年少得志、功績顯赫，但最終遭到冤屈，最終埋葬於此，故名為「南怡島」。

南怡共和國

「南怡島」本來是偏僻的農村，直到1965年由企業家彭鍾勳收購後，投入大量的錢錢，轉型為文化觀光勝地。

以下就來分享安妮王在南怡島半日遊，必看的景點與特色吧~

南怡島必看景點│冰雕迎賓

南怡島入口處的冰雕是冬季的標誌性景觀，冰雕在陽光下閃閃發光、設計精緻，配合周圍的雪景，是許多旅客拍照留念的好地方~

冰雕旁的石碑刻有一小段詩句，讓安妮王不禁感受到南怡島的自然純樸…

강을 건너 남의 땅을 침범하지 말라

남이섬에서 심었던 정성과 사랑을 우리 가슴속에 심어가세.

그리고 이 아름다운 남이섬에서

정직한 삶을 살기를 기원하며 글을 남긴다.

不要渡河侵占別人的土地。

在南怡島上種下的真心與愛，讓我們將其深植於心中。

並在這美麗的南怡島上，

祈願大家能過誠實的生活，特此留下一段話。

南怡島必看景點│林蔭大道(冬季戀歌招牌場景)

熱門的觀光地點

林蔭大道是南怡島的招牌景點之一，由松樹與楓樹組成的筆直小徑，是經典韓劇「冬季戀歌」的拍攝地，兩旁高聳的樹木，隨著落葉紛紛飄落，營造出浪漫氛圍，吸引大量國內外影迷前來朝聖。

彷彿無限延伸的樹木，想要挑個沒人的時刻，拍照取景真困難，只能拍個精緻的燈籠，以及隨著四季更換的裝置藝術，默默悠閒散步與拍照囉~

南怡島必看景點│文化藝術與雕塑

在南怡島可以看到一些以傳統建築為主的韓國村、以國際交流為主的外國村、湖畔雕塑與裝置藝術等，這些作品常與自然環境結合，使得南怡島成為文化藝術的殿堂，讓安妮王不時拿出手機拍照留念XD

南怡島必看景點│南怡共和國

南怡島以「南怡共和國」為主題，擁有自己的旗幟、護照，營造出獨立國家的趣味氛圍，標示許多國家的語言與國旗，象徵南怡島是一個具多元文化特色的景點。

南怡島必看景點│悠閒的小火車

藍色小火車X林間軌道道路

南怡島為家庭、親子旅遊的族群，提供多種休閒設施；其中，安妮王最喜歡的就是沿著南怡島的森林小徑鋪設的小火車軌道啦~

周圍被高大的松樹與其他植物包圍的小火車軌道，鐵路沿途有氣球、燈籠、雕塑、標語牌或藝術作品等裝飾，形成一幅童話般的畫面，讓旅客能夠從不同角度欣賞南怡島的自然美。

南怡島的小火車不僅是島上獨特的交通方式，也是連接自然風景與文化的橋樑，不僅是情侶和親子遊的熱門選擇，在這條小鐵路上，更能放慢腳步，欣賞四周的美景，體驗一段簡單卻難忘的旅程。

南怡島必看景點│自然與文化並存的夢想島嶼

童話國度，歌曲之島

「南怡島」不僅自然環境十分漂亮，且定期舉辦各種音樂會與文化展覽，吸引各地的文藝愛好者。

除此之外，在生態環境保護上，島上的步道、植物、水皆受到妥善管理，讓旅客能在不破壞自然的前提下享受旅遊、探索全島，為鳥類與動物提供了自然棲息地。

南怡島冬季美食體驗│烤棉花糖

遊玩南怡島，一定會想要吃點食物取取暖；島上除了有傳統韓國料理、甜點、咖啡等餐廳、咖啡廳，提供溫暖的韓式熱飲和美食，為旅途增添更多樂趣外，安妮王最推薦的就是群聚-烤棉花糖!!!

冬季限定活動-烤棉花糖

在韓國的傳統農村，篝火曾是村落聚會的重要部分，人們圍繞火堆講故事、唱歌、聊天或分享食物，洋溢著溫暖與歡樂的氛圍。

旅客可以在小吃鋪購買大顆、小顆的棉花糖，以及飲料、餅乾等小食，在篝火旁動手烤棉花糖，火爐周圍非常暖和，能讓人忘卻冬日的寒冷。

烤棉花糖的活動某種程度上延續了這種篝火文化的精神，大家圍在篝火旁烤棉花糖，提供了分享與互動的機會；例如，安妮王第一次烤棉花糖，就直接烤焦了…

在朋友們的互助下，慢慢掌握烤棉花糖的秘訣，終於得到外酥內軟的咖啡色棉花糖，開心~

在南怡島、滑雪場等地方，「烤棉花糖」成為一種帶有儀式感的小活動，不僅增加互動性和趣味性，更提供旅客一種簡單但能帶來快樂的體驗~

南怡島│紀念品

回程後，別忘了到碼頭旁的紀念品區看看ㄛ~

南怡島是購買特色伴手禮的好地方，融合韓國文化與島上風情的紀念品最受歡迎，像是以南怡島為靈感的插畫明信片、筆記本，充滿藝術氣息。

此外，島上也有一些以松鼠或小鳥為主題的可愛小飾品，象徵南怡島的自然特色。不管送禮還是收藏，這些紀念品都能讓人回憶起南怡島的美好時光!!!

南怡島│附近景點推薦

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景點：elysian滑雪渡假村(엘리시안 강촌 스키장)

地址：688 Bukhangangbyeon-gil, Namsan-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, 南韓

營業時間：09:00–00:00

官網：http://www.elysian.co.kr/

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景點：晨靜樹木園(아침고요수목원)

地址：432 Sumogwon-ro, Sang-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, 南韓

營業時間：10:00–21:00

官網：http://www.morningcalm.co.kr/

南怡島│評價

「南怡島」是一個融合自然、生態與文化的景點，島上設置了各種藝術作品，與自然景觀相融合，增添獨特氛圍外，在松林間漫步、冬季限定的烤棉花糖活動、以及應景的裝置藝術，成為韓國首爾近郊必去的文化景點。

南怡島│聯絡資訊

景點：南怡島(남이섬)

地址：1 Namiseom-gil, Namsan-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, 南韓

營業時間：08:00–21:00

官網：https://www.namisum.com/

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