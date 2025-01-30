大家過年走春想好去哪了嗎？

2025。114農曆蛇年要到了

肯定很多人都會想著在過年期間到宗教廟宇拜拜祈福，不僅祈求來年風調雨順、平安健康，也是可以給自己一個支持的力量、心靈的慰藉，最重要的是可以跟家人一起出遊走走，好好相處的時刻。

今天要來分享嘉義海線的走春遊程推薦—— 【朴子配天宮】

位於嘉義縣朴子市的 #朴子配天宮

朴子市可謂嘉義海線這裡最大的城鎮

佔地面積比較沒概念，但朴子市在我印象中算是嘉義海線最熱鬧繁華的城鎮，小時候回老家時只要能去朴子市採買、玩樂逛街就是個奢侈，而且以前都會很期待每週六熱鬧的朴子夜市 ！（朴子夜市美食推薦點這裡觀看）

現在只要從臺中回嘉，回家的路上一定都會經過朴子市，還是會進去朴子市區裡面吃飯、陪媽媽採買一下晚餐的食材

【一棵千年樸樹滋養的城鎮】

朴子市之所以會如此熱鬧繁榮，可以追溯到三百年前興建的配天宮…….

1682年，嘉義布袋一位篤信媽祖的先民林馬先生，當時從祖廟恭請媽祖神像回家供奉，行經至現今朴子溪畔一棵千年樸樹下，原本只是暫時休憩，沒想到要啟程時發現媽祖搬不動，經請示後媽祖想在這永駐，因此興建了名為「樸樹宮」的媽祖廟，當時常駐的聚落「樸仔腳」也就是現今的朴子市。（民間信仰，僅供參考）

有信仰的力量自然就會聚集人潮，媽祖在臺灣的撼動力真的非常強大，時間久了也帶動了經濟發展，也讓朴子市成為如此繁榮興盛的景象。

朴子配天宮已然是臺灣知名傳統廟宇，主祀天上聖母媽祖，每年農曆3月22日、23日皆會舉辦媽祖聖誕遶境活動。

除了天上聖母，也有祭祀觀世音菩薩、城隍爺、福德正神、註生娘娘、月下老人，其中讓我印象深刻的就是山軍尊神虎爺神

【虎爺也能上桌供奉！？】

相信很多人參拜寺廟時都會注意到神明桌下的虎爺，因祂是神明坐騎，主要在桌下鎮守鎮煞，當天到配天宮拍照，回家看照片才注意到「欸！為什麼虎爺在桌上，太特別了吧！」 馬上上網查資料才知道，原來也是有上桌供奉的虎爺！

朴子配天宮供奉的 山軍尊神虎爺公 ，據傳早年在清嘉慶年間在一場強盜打劫危機拯救過嘉慶太子，因此受到皇帝敕封並供奉於神桌上，也是目前 全臺唯一受封身穿龍袍的虎爺 。（民間信仰，僅供參考）

【知名求花求子聖地】

此外，朴子配天宮是 全臺唯一由媽祖賜花，供信眾求花求子的媽祖廟 ，宮外擺了兩大顆紅白花造景，整個廟宇更顯溫馨華麗繽紛，也因為靈驗事蹟不少，漸漸成為知名的求花求子聖地，詳細參拜流程與事蹟請至現場洽廟方會更為準確～

【除了參拜寺廟還能做什麼？】

過年期間配天宮會擺上滿天的繪畫燈籠，而且廟宇前的道路會封街設置各種花燈造景，很適合來這裡走走、拍照留念。

大年初一的朴子配天宮果然沒有讓我失望！

滿滿觀光人潮，甚至有封街擺攤！好多人都在找車位，平日冷冷清清的小巷也都成為大家爭先恐後的停車、漫遊地段，好多餐飲店家都要排隊等候！

過年限定的 配天宮春節市集 。有雞蛋糕、麻糬、燒酒螺、烤魷魚、關東煮等等眾多小吃攤商，還有打彈珠、麻將賓果、氣球等娛樂性質攤位。

道路中間部分區域還能走入花燈造景中拍照打卡，在這裡看見的年齡層從0歲寶寶到8-90歲長輩們都有，是個闔家都能造訪的走春景點！

特別跟大家推薦靠近寶雅的攤位：尚賀

是專賣魚鬆魚乾等等海味乾貨的攤販，闆娘是朋友媽媽，個性非常熱情，歡迎大家支持一下，而且都是透明包裝可以清楚看見份量！

很多商品都是獨立單口包裝更能保存分食，很適合買個作為走春旅遊回程的零嘴或是伴手禮！

想必最多人排隊光顧的店家，非 樂透行 莫屬了，每個人都渴望能在新春刮出一個好未來，在此祝福各位財運滿滿，小賭怡情即可～ 娛樂性質別玩太走心囉

我個人非常欣賞廟宇建築上的剪黏藝術，如此精緻的工法想必再專業的師傅也是需要花上多年的時間製作，而且我發現每個小角落都不馬虎，光廟上的福祿壽三仙、飛龍麒麟身的精密感，就能想像這些是相當耗時的製作工程，更別說整間廟宇的裝點！

【配天宮附近美食推薦-四腳羹】

另外必須推薦在配天宮前的一家四腳羹，我們家如果經過看到有開都會來吃，之前也有整理一個文章跟大家分享✨🤍

關於四腳羹文章：https://www.walkerland.com.tw/article/view/391994

個人沒有宗教信仰，一切以尊重欣賞的視角分享朴子配天宮，且我始終認為有宗教力量支持雖然很好，或許可以拯救現在迷茫不安的自己，但還是要記得也別過度依賴甚至迷失自己呦！

以上資訊經現場參拜參觀，以及瀏覽廟方官網得出，僅供參考。

🔍廟宇資訊

【朴子配天宮】

時間

☞︎ 05:00–22:30

地址

☞︎ 嘉義縣朴子市開元路118號