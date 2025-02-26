永和無菜單料理推薦，哪間無菜單料理會讓你印象深刻，位在永和的鮨明吟Sushi Mingyin吃過一次就會讓你愛上，這次二訪鮨明吟Sushi Mingyin，店內稍稍改了用餐的模式，以純無菜單料理作為主軸，料理長-阿中師傅在台北知名日式料理餐廳服務10多年之久，創立鮨明吟Sushi Mingyin就是他心中的夢想，堅持天天嚴選新鮮漁獲、食材，從配菜到料理方式都希望客人可以嘗到最鮮美的日本料理，至今已經擁有大批的死忠饕客，Google評價還有4.9顆星的高分呢!

鮨明吟Sushi Mingyin｜地理位置

鮨明吟位在中和四號公園(八二三紀念公園)旁，從捷運永安市場站走過來約7分鐘，穿過四號公園就會到，開車過來的朋友也可以停永和國小地下停車場、國立臺灣圖書館 地下停車場，交通非常便利

鮨明吟Sushi Mingyin｜環境

店內裝潢高雅低調，座位只有板前8席，建議還是要提前預約，好讓師傅準備食材，尤其是有特別慶祝的日子，提前預約告知，阿中師傅還會送上小驚喜呢

鮨明吟Sushi Mingyin｜料理長資歷

料理長阿中師傅師承了日本正統高玉體系，曾經在高玉日本料理餐廳服務了10多年，並在日本大阪研習五年以上，奠定深厚的基礎，把道地的日料精神帶回鮨明吟

阿中師傅在菜色上也不斷創新研發，更獲得2024 台灣服務業產品創新獎及2024 新北嚴選美食名店獎兩項大獎呢

鮨明吟Sushi Mingyin｜菜單

現在菜單調整為全海鮮類的無菜單模式，午餐時段有兩種價位，1880+10% 、3880+10%，晚餐時段為18:00~21:30，也是兩種價位，分別為2280+10% 、3880+10%，均為OMAKASE無菜單料理，另外也特別推出了商務午餐，每人.1000+10%，包含特上壽司8品、松露蒸蛋、湯、甜點，價格很適合商務聚餐或是同事聚會，比較特別的是店內恕不接待12歲以下兒童，12歲以上的兒童均為成人價，餐點跟成人一樣喔

鮨明吟Sushi Mingyin｜1880套餐推薦菜色

紫蘇柚子蘿蔔、嫩薑甘醋漬

爽口的小菜也是店家自製，柚子蘿蔔脆口解膩，我自已續了好幾盤啊

日本富山灣螢光烏賊佐醋味噌

第一道前菜用了Q脆的銀烏賊打頭陣，酸甜的口感提深了銀烏賊的甜味

我真的好愛板前的位置，看著阿中師傅專心的處理食材，每個動作流暢完美，從小細節就可以感受到阿中師傅對日料的職人精神

北海道生食級干貝

彈牙的干貝裹著爽口的醋飯，肉質肥厚，一口下去超級滿足

店內的醋飯也是一大賣點，選用日本北海道七星米跟富士山泉水製作，天天現煮、現拌，米粒非常飽滿Q彈，幫新鮮的食材加分不少

炙燒油旗魚

等級高的白油旗魚號稱旗魚界的「Toro」，油花漂亮、肉質細膩，炙燒更香，台灣冬季捕撈的油旗魚油脂最豐富，微微炙燒過後帶出油脂香氣，綿密口感裡更散發旗魚的鮮甜

北海道仙鳳趾生蠔

阿中師傅知道很多人會怕大顆生蠔的濃郁風味，所以生蠔的料理方式也下了功夫，肥美的生蠔已經先處理過，除去雜質，放上日本水果醋凍，再加以用法式魚子醬、芥末提味，整體吃起來有著微微果酸香氣，柔和了生蠔的鮮味，我覺得比單吃生蠔更好吃耶，層次更鮮明

浪花握壽司

這道浪花握壽司真的非浪得虛名，本來想說不就是花枝握壽司，哈哈，阿中師傅叫我們眼睛千萬不要閉上，他會施魔法讓它變身~

噴槍一炙燒，剛剛師傅俐落刀工下的刻花全部變成捲捲浪花，眼前的這一幕真的太夢幻了，絕對會驚呼啦

花枝很清脆，加上炙燒的部分有的帶點焦度，香氣更足了

日本愛媛黑鮪中腹

中腹的位置油脂很豐厚，入口會有微微化開的口感，搭配醋飯會更加滑嫩

鹿兒島鰤魚佐柚子胡椒

有日本開運魚之稱，肥厚的鰤魚生魚片炙燒過後可以嘗到雙重口感，出餐前放上柚子胡椒、撒上廣島淡雪鹽增添風味

鰤魚生魚片炙燒過後有點半生熟的口感，柚子胡椒搭配雪鹽的提味，讓肥美的鰤魚生魚片肥而不膩口，柚子胡椒微微的嗆辣風味很加分

北海道松葉蟹蒸蛋佐松露

看似簡單的蒸蛋也大有來頭，使用北海道松葉蟹下去熬煮，讓每一口都能吃到絲絲松葉蟹的鮮甜，高湯則用昆布、柴魚去熬製，絕非使用高湯粉，喝起來有點像蒸蛋羹湯，非常鮮，裡面還能吃到扇貝呢

鰈鱈西京燒

正宗的日式西京燒在鮨明吟就吃的到，來自關西料理的西京燒用最味噌醃漬的方式讓漁獲久存，阿中師傅稍作了改良，把西京味噌搭配北海道木桶昆布味噌調出黃金比例，彈牙的魚肉口感滑嫩，鹹甜交織口味，連魚皮部分都好好吃

鮭魚腹握壽司

鮭魚的肉質也很厚實，前面好料太多，鮭魚變的樸實無華，哈

大比目魚佐法式魚子

我跟你說，他們家的比目魚非常好吃，阿中師傅選的比目魚都是等級很好的，如果你很愛比目魚的油感，來這裡你一定會愛上

第一次來就被他的炙燒比目魚給驚豔，這次一樣不例外，一入口眼睛就閃閃發光啊，究是這個油滋滋的炸裂口感，炙燒過後讓底下的醋飯也吸附比目魚的油脂，完全大滿足~

北海道鑽石最中餅

米餅夾著醋飯、鮭魚卵、海膽，撒上金箔做點綴，這個鑽石最中餅就是鮨明吟超強賣點，完全是一個珠寶盒的概念，一上桌就讓人拍不停

夾著一起吃就像是就像是漢堡的吃法，酥脆的米餅搭配綿密的海膽、爆漿的鮭魚卵，我該怎麼形容，就像你身處大海一樣，哈哈，鮮甜海味一波一波襲來，都快暈啦~~果然是招牌!

味噌湯

暖心的味噌湯用了魚骨慢熬做湯底，簡單卻讓我停步下湯匙，全部喝光光

厚蛋燒

這可不是玉子燒喔，他是加了魚漿、山藥做出來的厚蛋燒，吃起來綿密度更像蜂蜜蛋糕，是米其林日本料理餐廳常出現的手工料理呢

甜點

甜點是福岡櫻餅、抹茶厥餅，粉嫩配色好像櫻花盛開

鮨明吟Sushi Mingyin｜加點品項

福岡河豚唐揚

當你吃完覺得不過癮的時候都可以額外加點你想吃的料理，來鮨明吟絕不能錯過他的福岡河豚唐揚，在台灣很少河豚料理，阿中師傅使用的是無毒可食用的胡麻河豚，裹著薄薄的麵衣下去酥炸到金黃，酥脆外衣鎖住鮮嫩的河豚肉，來鮨明吟很多人指定要這一道呢

連第一次嘗試的友人都覺得太美味了，外脆內嫩，魚肉還很JUICY，因為店內的河豚食材都有限量，基本上河豚唐揚都包含在3880套餐裡面，如果你有特別想加點，建議訂位時提前告知，讓阿中師傅幫你預留喔

鰻魚握壽司

嚴選外銷日本等級的活體鰻魚，搭配阿中師傅的私房鰻醬下去炙烤，好吃無土味，一口塞的吃法太滿足了

生日禮

來鮨明吟Sushi Mingyin慶祝生日、節日、紀念日只要提前告知，阿中師傅都會特別準備一份生日禮，還貼心的點上蠟燭，這份小禮用的食材也是頂級，一拿到真的覺得很暖心耶，謝謝阿中師傅~

這次二訪食材品質一樣鮮，絕對是北部數一數二的好，我覺得鮨明吟給人的感覺就是溫馨的無菜單料理，有的人很怕坐板前是怕跟師傅聊天，但阿中師傅很會抓出餐的餐距，解說口氣也很溫柔，整個餐期下來不會有壓力，讓你可以完整感日料的美好，價位基本上跟大多日式無菜單餐廳比相對CP值高很多，尤其假如平常都是吃台北日式無菜單料理的饕客會超級有感，適合作為慶生、約會或宴客的餐廳地點！一定值回票價唷！

店家/景點資訊

鮨明吟 | 北海道無菜單日料

評分： / 4.9

地址：234新北市永和區安樂路166號( 地圖 )

電話：02 2949 9666

營業時間

星期一: 12:00 – 14:30, 18:00 – 21:30,

星期二: 休息,

星期三: 12:00 – 14:30, 18:00 – 21:30,

星期四: 12:00 – 14:30, 18:00 – 21:30,

星期五: 12:00 – 14:30, 18:00 – 21:30,

星期六: 12:00 – 14:30, 18:00 – 21:30,

星期日: 12:00 – 14:30, 18:00 – 21:30

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