疫情後終於又飛奔泰國啦！這次去曼谷玩，當然要直衝我最愛的泰國 Big C超市掃貨，講到泰國 Big C 必買，我跟你說，裡面的泰國零食和泰國伴手禮真的是會讓人買到失心瘋，像我這次去，就發現好多新的泰國零食，還有一些經典的泰國伴手禮，像是我的最愛Bento超味魷魚片竟然又出新口味了，還有辣度排行！冬陰功口味的腰果也是我的私心推薦，這篇就來公開我的泰國 Big C 必買Top 10大精選推薦，保證你看完這篇就可以輕鬆買到你想要的。

上次去普吉島的時候，就覺得那邊的Big C也太大了！停車位超多，說它是小型購物中心也不為過。而且他們還很貼心地設了遊客最愛購買區，幫我們省下不少找東西的時間，揪甘心欸。

泰國Bento超味魷魚片

這個絕對是每次去泰國必扛的泰國零食！這次去發現口味又更新好多，還有辣度排行榜！我這個愛鬧朋友的，直接買了最辣的口味送他們，結果他們吃完一直喊辣，還說辣到像得了狂犬病一樣，口水直流，真的笑死我。他們家每一款顏色都代表不同的口味跟辣度喔。尤其是那個看起來很可怕的顏色，拜託請慎買，因為是真的會辣到噴火。我個人很喜歡買這種小包裝的，比較不會一次吃太多。

泰國TARO鱈魚香絲系列

如果你喜歡吃鱈魚香絲，拜託一定要試試看這個牌子，我超級推！尤其是辣味的，夭壽好吃！而且一包才20泰銖，上次買不夠，還請朋友幫我帶了20包回來。那種甜甜辣辣的滋味，真的是會讓人一口接一口停不下來。



小老闆海苔

小老闆海苔現在的口味真的是多到會讓人選擇困難症發作。但我個人最愛小老闆海苔捲，那種脆脆香香又帶點鹹甜的口感，真的超讚！

泰國冬蔭公味焗腰果

雖然說到堅果大家第一個想到的都是Koh-Kae大哥豆，但我個人私心偏愛這個冬蔭公口味的腰果！是真的超級好吃，但價格就稍微貴一點點。我每次去都會買好幾包回家，邊吃邊回味在泰國的美好時光。

泰式手標奶茶

這個應該也是很多人去泰國必買的泰國伴手禮吧！但我自己通常都是買來送人比較多。

泰國白蘭氏燕窩

這個當泰國伴手禮也很適合喔！而且聽說在泰國買燕窩特別划算，送禮自用兩相宜，畢竟養顏美容是大家都很重視的嘛。

泰國皇家蜂蜜條

這個是100%純天然蜂蜜，而且軟管的設計超方便攜帶，也是去泰國 Big C必買的好物。

鹹蛋黃系列零食

泰國現在超流行各種鹹蛋黃口味的零食，像是洋芋片、雞皮等等。因為台灣比較少見，所以很推薦大家買來嚐鮮看看，真的是那種會讓人一口接一口的邪惡美味。他們家的烤脆雞皮也蠻好吃的喔。

還魂梅

還魂梅在台灣賣得蠻貴的，本來以為在泰國會比較便宜，結果發現其實也沒有便宜多少啦。但因為真的蠻好吃的，所以我每次去還是會忍不住買一些。

MAMA 媽媽麵

國媽媽麵真的是紅遍全球！其中最受歡迎的就是肉碎味麵（包裝是黃色的）還有雞肉綠咖哩口味（包裝是綠色的）。其他口味也都可以試試看，便宜又好吃，CP值超高。

泰國水果乾

最有名的是皇家果乾系列，但我個人是覺得只要看起來好吃的果乾都可以買來試試看。我每次都是看到喜歡的就買，沒有特別一定要買皇家的，因為泰國的水果乾普遍水準都很不錯。尤其是榴槤果乾，喜歡榴槤的朋友一定要嘗試看看，聽說很受歡迎。





soffell 防蚊液｜蛇牌身體噴霧

雖然防蚊液跟蛇牌身體噴霧不是零食或伴手禮，但剛好有拍到就順便介紹一下。泰國天氣這麼熱，這牌子的防蚊液真的很好用！另外，蛇牌現在有出爽身涼感噴霧，感覺很方便攜帶，在泰國這種炎熱的天氣，防蚊液跟涼感噴霧真的是必備品！



跟團行程參考｜合作旅行社

開心假期→開新旅行社(開心假期) (ontour.com.tw)

第 1 天2024/05/19 (⽇) 桃園國際機場∕普吉國際機場－渡假飯店 Dara Hotel 第 2 天2024/05/20 (⼀) 飯店-攀⽛灣 (搭乘⻑尾船欣賞海上桂林)－海上回教村－007島(詹姆⼠龐德島，造訪007電影場景)－割喉群島泛⾈(電影割喉島取景地)－神仙臥佛洞＋鐘乳⽯洞－青蛙夜市 同上 第 3 天2024/05/21 (⼆) 普吉－快艇珊瑚島(贈送香蕉船⼀次)－神仙半島＋四⾯佛－查隆寺－泰式按摩60分鐘 同上 第 4 天2024/05/22 (三) 乳膠專賣店－普吉⽼城區巡禮－普吉中央百貨Central Phuket Festival－泰國家樂福BIG C Arinara Beach Resort 第 5 天2024/05/23 (四) 半⽇⾃由活動－海豚表演秀－三隻猴⼦下午茶時光(4⼈⼀套含甜點、飲料⼀杯) 同上 第 6 天2024/05/24 (五) 飯店-普吉國際機場∕桃園國際機場

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