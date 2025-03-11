辣個月老・麻辣關東煮 | 新竹巨城居然開了月老廟 ? 脫單必吃的愛情麻辣關東煮!

新竹巨城居然開了月老廟 ? 脫單必吃的愛情麻辣關東煮【辣個月老・麻辣關東煮】，三月底前在新竹巨城強勢快閃中，主打麻辣路線的關東煮湯頭，香麻過癮，重點是不會太過油膩、冷冷的天來上一碗非常過癮，最酷的是來店消費就可以填寫超有趣的MBTI愛情罰單，不只能脫單~還能交各種朋友!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

辣個月老・麻辣關東煮 環境分享

▼在全台不定期快閃的【辣個月老・麻辣關東煮】，這次來到了新竹人最愛的巨城百貨，位置就在4F美食街的中間，看到火熱熱的紅色櫃位就是了!

▼【辣個月老・麻辣關東煮】只要來店消費就能填寫超有趣的MBTI愛情罰單，投入木櫃後可以跟下一位客人進行隨機配對，吃美食還能脫單交各種朋友~

辣個月老・麻辣關東煮 菜單

辣個月老・麻辣關東煮 餐點介紹

雞肉丸關東煮💰250元

▼關東煮都是以麻辣湯頭為基底，喝起來香麻過癮，帶點微辣口感，非常暖胃又順口，重點是不會太過油膩~

▼其中我最喜歡它們的雞肉丸，口感紮實嫩Q，每一口都有著滿滿的肉香！

▼其它丸類和韓式魚板、甜不辣、有蛋黑輪，都是台南職人手工自製，尤其是魚豆腐，外皮軟Q口感非常好吃👍🏻

鍋燒意麵💰30元

▼想要多一點飽足感，也可以加購王子麵或鍋燒意麵，麵條吸飽了湯汁精華超涮嘴!

辣個月老・麻辣關東煮 體驗心得

沒想到吃關東煮竟然還可以脫單，這家【辣個月老・麻辣關東煮】實在太酷了，顛覆我對關東煮的傳統想像，以麻香帶勁的湯頭刺激味蕾，同時還能進行有趣的配對活動，各位單身狗可以準備出發了!

辣個月老・麻辣關東煮 店家資訊

INSTAGRAM

辣個月老・麻辣關東煮& 新竹巨城快閃店

地址：新竹市東區中央路229號4F美食街中間

快閃期間：2025/3/3-2025/3/31

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