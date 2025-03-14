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柚兒園 UR品牌生活概念館 超完美拍照意象

台南 麻豆 柚兒園 柚花 more
2025-03-14 18:07:00 文字：夫子
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夫子

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柚花！柚花！幾月開？柚花三月開。台南市麻豆區有個超可愛的打卡點「柚兒園」，不是幼兒園哦！而是品味文旦無所不在的「UR品牌生活概念館」。這裡除了展售麻豆區農會出品的文旦、柚花相關農特產品外，幾座超完美拍照意象和創意，不用高深的攝影技巧，只要簡單的肢體動作與姿勢，保證拍出光彩照人、自信無比的出色照片。
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「柚兒園」利用麻豆農會的肥料倉庫改建，一座「UR品牌生活概念館」館內裝潢設計融入文旦意象與時尚風，販售特有的柚花咖啡、茶飲與文旦相關農特產品。
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UR (Unique & Reliable) 是麻豆區農會的自創品牌。讀音似柚子的台語，又如國語的「柚兒」。柚兒園 UR品牌生活概念館 超完美拍照意象

超完美拍照意象和創意，不用高深的攝影技巧，只要簡單的肢體動作與姿勢，保證拍出光彩照人、自信無比的出色照片。
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笑容是美的化妝師，喜悅的心情能讓照片充滿了柔美與深刻的回憶。柚兒園 UR品牌生活概念館 超完美拍照意象

UR品牌生活概念館，網美、網帥專屬拍照場域。
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你有想到如何拍嗎？
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麻豆農會出品的文旦、柚花相關農特產品，有沐浴露、洗髮精、洗手乳、沾醬、麻豆文旦蜂蜜柚子茶、C飲麗-蜂蜜柚子吸凍飲、纖柚梅甘75%黑巧克力、柚子蔘、柚花咖啡、柚香椒鹽與柚香椒鹽麵等。
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特別推薦柚香椒鹽與柚香椒鹽麵，嚴選麻豆在地柚子，把果皮乾燥後研磨成粉，再與特製椒鹽粉依照特定的比例下去混和製作，柚皮天然獨特的馥郁芳香，清爽回甘的口感。將柚香椒鹽融入於麵條中，讓您吃的無負擔，更使麵條口感加倍的清爽與彈牙！
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柚花咖啡，麻豆柚花獨有的清新芳香，東山咖啡豆的龍眼木香氣，堆疊出甘醇且豐富的層次。除了熱咖啡，還有特別的柚花冰滴咖啡。不喝咖啡的朋友來杯柚花紅茶或蜂蜜柚子茶也很不錯，喜歡小酌的客人一定要品嚐「柚兒園」的柚花琴酒。
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柚子精油香氛蠟燭 DIY，每 10顆文旦皮僅能萃取出 1cc的精油，滴滴珍貴。
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團體民眾可向柚兒園預訂用餐，會視預算由志工媽媽製作，如柚香椒鹽麵搭配台南在地虱目魚、柚香沾醬沙拉、柚子香腸等餐點。來麻豆玩當然不能錯過「碗粿蘭」的古早味碗粿，筆者(夫子) 一行人，特別請柚兒園代訂阿蘭碗粿。
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柚子意象裝置
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UR品牌生活概念館外牆經過彩繪超可愛，加上一點巧思超好拍，今日網美、網帥換你當。
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文旦寶寶別急！我爬樓梯幫你送信。
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戶外浴室洗澡好害羞！
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抬頭一看，樓上的二個文旦寶寶怎麼在偷看！很有童趣的場景。
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調皮的文旦寶寶，偷偷的移走斑馬線，壞！壞！
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跟著文旦寶寶一起等公車
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認識柚花：柚花很特別，花穗由葉子旁抽出，一穗會有 2 - 7朵花，柚花花瓣基本是 4瓣，但也有 5瓣或 6瓣。每一朵柚花會長出一顆柚子，結果需要葉子的幫忙行光合作用供應果實的養份，養份的碳氮比很重要，氮太多只會抽芽長葉 (營養生長) 不開花，碳太多雖然開花多 (生殖生長)， 但會落花不結果，或果實成長不佳，碳氮比的掌握考驗柚農的種植技術及經驗。
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開花中的柚樹，空氣中瀰漫著一股清香，到柚子園賞花，別忘了鑽到樹下往上看，會看到好多好多的柚花躲在枝葉裡正在開放。要注意的是柚農開放柚子園給民眾賞花，希望民眾不要摘花，讓柚農在柚子的收成總量上有損失。
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每年的 3 - 4月是台南麻豆柚花盛開的時節，麻豆農會每年都會在這個期間舉辦「麻豆柚花季」，透過一系列的活動推廣柚香產業，農會也邀請民眾到概念館一起體驗 DIY，並走進柚子園野餐，透過賞柚花聞柚香放鬆身心，歡迎有興趣參加活動的民眾，多多關注「柚兒園」FB 專頁或麻豆區農會官網。
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柚兒園
地址：台南市麻豆區興國路58號
電話：06 572 2437
營業時間：星期一～二：休館 / 星期三～五：10：00～17：00 / 星期六～日：10：00～18：00
官網 (麻豆區農會)：https://www.madou.org.tw/
FB 專頁，搜尋：柚兒園
公共交通：
1.搭乘至台鐵「善化站」轉乘公車「橘幹線」(往佳里)，至「興國路口」步行兩分鐘。
2.搭乘公路客運至「麻豆轉運站」轉乘公車「橘11延」至「黎明中學」步行兩分鐘。

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