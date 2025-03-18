近年酸菜魚在台灣真的很多人在吃，

這家是新開的經緻夢幻環境的酸菜魚

爆紅的『年輕時尚酸菜魚』~

一口酸菜一口魚，

酸辣得很自然，後韻回甘！

精品食尚美學用餐體驗 風潮正夯。

品狂一鍋美學一生，酸菜魚這樣時尚！

肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌，

2025樂多多集團最新力作，

你一定要試試狂一鍋酸菜魚。

耗費6年只為『台灣人最愛的酸菜魚口味』

(團隊癡迷研發三大台灣人最愛)

一.自然不做作:試錯幾千次的獨家酸辣黃金比例

二.還想再回來:換了幾百種食材只為有回甘後韻

三.讓手機先吃:愛吃舉手投足年輕萬歲出奇時尚

狂一鍋酸菜魚-台北西門店

(捷運西門站步行3~5分鐘)

營業時間:11:00–23:00

電話: 02-2361-0202

地址:

108台北市萬華區中華路一段88號4樓

狂一鍋酸菜魚-台南中山店

營業時間:

11:00–15:00, 17:00–22:00

電話:06-223-9696

地址：

700台南市中西區中山路162號12樓

搭捷運往西門町六號出口是最近的，

這次來吃狂一鍋酸菜魚看到好多人

哇，還沒開賣人潮就這麼多超強大～

後來聽說每到用餐時間都是這麼多人

所以若是要用餐一定要提早來排隊，

週末或晚餐尖峰間常常要等一小時。

狂一鍋酸菜魚是在樓上搭到手扶梯

或電梯上來到四樓都是可以的。

還有超可愛超美的大蝴蝶結我也跟風拍照，

格菱地板很適合走秀，非常有年輕時尚感，

人人都可以拍出屬於自己的夢幻網美照。

喜歡他們打主的—超狂三冠玩:

1.越藍越好玩，精品藍世界

2.邊吃邊玩，開心追求時尚

3.AI玩主廚，AI玩菜單

一起來看用六年的熱血暴走之路，

創辦者不停的田調多國的料理，

穿巷吃研藏味往返炒鍋炮爐間。

翻玩酸菜魚，融合時尚精品，

精品時尚界翻酸菜魚融合精品時尚，

獨樹一的生活美學真的太棒了！

喜歡蒂芬妮色調的人一定不要錯過！

整家店都是這樣嫩夢幻的粉綠色，

讓男生女生來怎麼拍都特別好看。

使用的是機器叫號的方式取號候位，

還可以在等候的時候先想好要點的菜

這樣環保的設計其實非常的實用。

所有的空間設計都極具流行感，

讓世界美味美學一生無極限，

蒂芬妮色好美好質感讓人超愛！

空間又寛敝舒服呈現時尚年輕。

座位上可以直接從桌子拉出抽屜，

裡面有備品像是衛生紙還是牙線

以筷子還有濕紙巾等等可取用。

還有一個很棒的地方是店裡面還有

免費讓大家飲用茶品，也有提供杯子

霧面的馬克杯超好看質感也是滿分。

陳皮、洛神花和乾燥玫瑰花沖泡的茶飲

加熱水就可以沖泡，還可以混搭喔！

妙妙琳自己喝了最喜歡洛神的味道。

路過芬芳綠茶香、易品清新梅子醋、

威然自得奶茶醇、登高望遠烏梅醉

飲料命名也很典雅，別有一番風味～

四種飲品現在加入會員有送免費換！



若是兩個人到店裡面最推薦機車包，

另外，還有這些小菜都是店裡必吃的

是不是有打中你的心呢?接下來一一介紹。

百年傳世蓮藕香

飲料命名也很典雅，別有一番風味～

柚香醬汁製成的吃起來超級清爽

和酸菜魚一起吃整個很解膩舒服。

達人知味娃娃菜

超喜歡這道菜，吃起來很舒爽，

沒有油膩感，小朋友也可以吃～

吃起來熟嫩細緻我一下子就吃光。

兒女情長鴨血辣

這道超級划算只要六十元銅板價

小辣吃起來滑嫩順口非常的美味，

又Q又入味吃起來非常滿足又開胃。

鍋巴

這道蠻特別的，可以先吃看看不沾原味，

脆脆香香的，也可以沾湯一起吃，

吸飽湯汁吃起來多層次很不一樣。

香氣撲鼻香酥雞

炸的外皮香香的，裡面的雞肉嫩又多汁

妙妙琳覺得搭配酸菜魚一起吃像中西合併

可以單吃也可以沾蕃茄醬吃更美味。

蕭鼓傳情酸菜魚 機車包

機車包最適合一至兩人吃的份量，

湯頭味道小辣夠味而且很下飯，

我自己是可以單吃覺得非常過癮。

特別想提—「12項加料」豐富份量感，

酥魚皮.鍋巴.金針菇.蒟蒻結/寬冬粉/腐竹

川耳/老油條/精選丸子/豬五花

雪花牛/完美花枝滑可依需求再加購。

想調整辣度後續可以添加高湯，

魚片非常的鮮嫩且好吃，

吃了會讓人想要一片接一片，

酸菜味道也非常恰到好處，

肉片不柴好香也好有嚼勁，

粉絲也都吸收了湯汁的香氣。

邦香四溢番茄鮮魚 機車包

有些朋友可能不太敢吃辣味的底，

這時可以點蕃茄魚機車包，湯底是酸又甜

喝了會一口接一口不會膩喔！料也好多。

奈人擋住饅頭香

其實就是炸過的香酥銀絲卷喔！

吃起來外皮非常的酥又香且脆口，

再沾上附的煉乳內餡很鬆軟可口。

「狂一鍋酸菜魚」是結合時尚與美食的餐廳，

無論餐點的創意還是餐廳的氛圍，

都讓人一再回味。

寒冷的天氣裡，來一份熱乎乎的酸菜魚，

真的是再好不過的選擇啦！

狂一鍋酸菜魚-台北西門店

(捷運西門站步行3~5分鐘)

營業時間:11:00–23:00

電話: 02-2361-0202

地址:

108台北市萬華區中華路一段88號4樓

狂一鍋酸菜魚-台南中山店

營業時間:

11:00–15:00, 17:00–22:00

電話:06-223-9696

地址：

700台南市中西區中山路162號12樓

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