這是妙妙琳第二次吃永芯茶檔，

妙妙琳曾寫過數百篇香港文章，

香港也是我出國第一個去的國家，

想要一秒到香港最推薦來永芯～

餐點食材很多特別由香港進口的，

現在就和我一起來感受香港好味。

永芯茶檔 茶餐廳-桃園南平店

電話：03-315-0141

地址：桃園市桃園區南平路460號

營業時間：

周一至周五11:30-15:00/17:00-21:00

週六至周日11:30-20:30

門口可以看到可愛的馬卡龍綠色車，

是永芯的公務車，上面還寫著＂靚＂

真的就是完全的香港風格呈現呀～

有龍還有行運的大紅喜氣的門面，

這就是永芯茶檔茶餐廳 南平店，

看起來非常有香港復古茶餐廳風格。

聽住在附近的姐妹說這裡每每到

用餐的時間就會坐滿滿的客人，

所以建議離峰時間再到店裡用餐。

在自助區有杯子以及熱水常水開水，

也有筷子和碗及湯匙和叉子可自己取

這次來用餐我也有用小碗來做分食，

還有開胃菜小黃瓜吃了很爽口喔！

財貌雙全或是鴻運當頭這等祝福

就是香港朋友們最喜歡聽到的，

在這裡每個細節都是滿滿港味。

要上二樓一旁的廊道貼滿滿的海報

就是一個港味隧道，絲襪奶茶還是

咖喱魚蛋和波蘿油都是香港點心經典呀～

二樓一樣是復古的香港茶餐廳空間，

樓梯間的海報一樣像走入時光隧道，

我喜歡這樣的風格，氛圍超重要！

對了店裡面在做活動，消費並打卡好評，

就有送一瓶汽水，而且口味還可以任選，

到店可以打卡好評後出示給店員換取。

店裡面的點餐主要是掃碼直接點，

各式餐點從主食像是各種肉搭配

白飯、公仔麵、廣生麵、通粉，

或者炸物及港點還有飲品選擇不少。

店裡面的每個布置老闆都用盡心思，

像我打卡時朋友就衝著這枕頭想來吃，

發財看了就心裡舒爽，超期待餐點的！

這次除了飲品外還點了六道餐點，

從必吃的經典蘿蔔糕到炸餃子，

還有滑蛋沙嗲牛肉公仔麵和海南雞飯，

以及黃金流芯西多士與炸餛飩 等等，

我來一一向大家介紹，每道都是美味。

檸檬茶凍是店家特別招待客人的，

微微的檸檬香甜無論是在飯前開胃

或者是餐後解膩吃都非常適合～

沙嗲雞肉串

擺盤非常漂亮，道還有附小黃瓜以及

紫洋蔥和檸檬塊，雞肉串恰到好處

雞肉串烤的表皮酥酥香香的不油膩，

沾醬微辣有花生的香氣，雞肉也嫩。

蘿蔔糕

品味港式料理一定要吃蘿蔔糕呀！

永芯茶檔的蘿蔔糕煎的還真恰到好處

表皮香香微焦再沾醬油膏超級開胃。

海南雞



這道的海南雞配料再加上三色醬料

色調看起來很繽紛，蔥油醬、青蔥醬、

以及辣椒醬，再配上入味的海南雞，

飯裡面還有特別添加了薑黃烹調，

因為有黃瓜和洋蔥吃起來爽口開胃 。

嫩口不柴又多汁的雞肉再沾上醬，

無論是原味或者是沾哪種醬都呈現

不同的風味，讓人一口接一口停不下來 。

炸餛飩

這道菜真的很特別是我第一次吃到，

我們一般都是吃湯的餛飩，炸的餛飩

裡面包著豬肉餡以及蝦子，皮吃起來酥酥

咬下去感受到肉汁非常多汁沾醬更美味 。

炸滑蛋沙嗲牛肉公仔麵

洪式料理的主餐裡面妙妙琳還喜歡公仔麵，

沙嗲醬炒牛肉整個入味又很香和開胃，

再搭滑蛋加在上面吃完會很有飽足感喔！

黃金流芯西多士

很多人都會吃波蘿油，西多士也是港式點心

裡面的經典啊~切開來裡面會流出金沙漿，

是奶油和鹹鴨蛋黃流再搭配煎過的吐司，

整個吃起來香香又鹹甜的讓人無法抗拒～

忌廉溝鲜奶

忌廉的味道有點像冰淇淋汽水，

再倒進一瓶特選的鮮奶做調配，

整個喝起來有清甜又鮮美的味道

是無論大人小孩都很愛的飲品 。

鹹檸七

七喜汽水若是直接喝就沒有什麼特別的，

而加上鹹檸檬整個就沁涼又解膩開胃，

不愛甜的朋友們很推薦點這杯來喝 。

店裡面也不時有推出各式的特價活動，

像是買二千元的現金卷有送點心，

另外加人入LINE官方好友更可以享有

滿二百折二十元，別忘了加入好友喔！



我喜歡來到永芯茶餐廳的感覺，服務態度

很親切，而且氛圍就像一秒來到香港，

味道都頗為道地，餐點也都很好吃

真心的推薦給愛吃港料的朋友來試試 。

永芯茶檔 茶餐廳-桃園南平店

電話：03-315-0141

地址：桃園市桃園區南平路460號

營業時間：

周一至周五11:30-15:00/17:00-21:00

週六至周日11:30-20:30

永芯茶檔 茶餐廳-內壢店

桃園市中壢區成章四街61號

電話:03-4341913

營業時間:

週一~週五:11:30-20:30

週六-週日:11:00-20:30

永芯茶檔官方粉專 永芯茶檔官方LINE

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