為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > [桃園藝文特區]永芯茶檔桃園南平店—網美風格餐廳/復古香港/道地美味

[桃園藝文特區]永芯茶檔桃園南平店—網美風格餐廳/復古香港/道地美味

2025-03-19 08:57:00 文字：MiumiuLin妙妙琳
share
MiumiuLin妙妙琳

MiumiuLin妙妙琳

永芯茶檔桃園南平店.jpg

這是妙妙琳第二次吃永芯茶檔

妙妙琳曾寫過數百篇香港文章，

香港也是我出國第一個去的國家，

想要一秒到香港最推薦來永芯

餐點食材很多特別由香港進口的，

現在就和我一起來感受香港好味。

 

永芯茶檔桃園南平店 (3).jpg永芯茶檔桃園南平店 (56).jpg

[桃園藝文特區]永芯茶檔桃園南平店—網美風格餐廳/復古香港/道地美味永芯茶檔 茶餐廳-桃園南平店

電話：03-315-0141

地址：桃園市桃園區南平路460號

營業時間：

周一至周五11:30-15:00/17:00-21:00

週六至周日11:30-20:30

 

永芯茶檔桃園南平店 (4).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (13).jpg

門口可以看到可愛的馬卡龍綠色車，

是永芯的公務車，上面還寫著＂靚＂

真的就是完全的香港風格呈現呀～

 

永芯茶檔桃園南平店 (15).jpg永芯茶檔桃園南平店 (14).jpg永芯茶檔桃園南平店 (16).jpg永芯茶檔桃園南平店 (5).jpg

有龍還有行運的大紅喜氣的門面，

這就是永芯茶檔茶餐廳 南平店

看起來非常有香港復古茶餐廳風格。

 

永芯茶檔桃園南平店 (17).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (19).jpg

聽住在附近的姐妹說這裡每每到

用餐的時間就會坐滿滿的客人，

所以建議離峰時間再到店裡用餐

 

永芯茶檔桃園南平店 (29).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (30).jpg永芯茶檔桃園南平店 (65).jpg 

在自助區有杯子以及熱水常水開水，

也有筷子和碗及湯匙和叉子可自己取

這次來用餐我也有用小碗來做分食，

還有開胃菜小黃瓜吃了很爽口喔！

 

永芯茶檔桃園南平店 (82).jpg永芯茶檔桃園南平店 (11).jpg永芯茶檔桃園南平店 (83).jpg

財貌雙全或是鴻運當頭這等祝福

就是香港朋友們最喜歡聽到的，

在這裡每個細節都是滿滿港味。

 

永芯茶檔桃園南平店 (6).jpg永芯茶檔桃園南平店 (26).jpg永芯茶檔桃園南平店 (27).jpg永芯茶檔桃園南平店 (28).jpg

要上二樓一旁的廊道貼滿滿的海報

就是一個港味隧道，絲襪奶茶還是

咖喱魚蛋波蘿油都是香港點心經典呀～

 

永芯茶檔桃園南平店 (79).jpg永芯茶檔桃園南平店 (80).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (81).jpg永芯茶檔桃園南平店 (1).jpg

二樓一樣是復古的香港茶餐廳空間，

樓梯間的海報一樣像走入時光隧道，

我喜歡這樣的風格，氛圍超重要！

 

 永芯茶檔桃園南平店 (9).jpg永芯茶檔桃園南平店 (8).jpg

對了店裡面在做活動，消費並打卡好評，

就有送一瓶汽水，而且口味還可以任選，

到店可以打卡好評後出示給店員換取。

 

永芯茶檔桃園南平店 (10).jpg永芯茶檔桃園南平店 (20).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (21).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (22).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (23).jpg

店裡面的點餐主要是掃碼直接點

各式餐點從主食像是各種肉搭配

白飯、公仔麵、廣生麵、通粉

或者炸物及港點還有飲品選擇不少

 

永芯茶檔桃園南平店 (84).jpg永芯茶檔桃園南平店 (12).jpg

店裡面的每個布置老闆都用盡心思，

像我打卡時朋友就衝著這枕頭想來吃，

發財看了就心裡舒爽，超期待餐點的！

 

永芯茶檔桃園南平店 (75).jpg永芯茶檔桃園南平店 (74).jpg

這次除了飲品外還點了六道餐點，

從必吃的經典蘿蔔糕炸餃子

還有滑蛋沙嗲牛肉公仔麵海南雞飯

以及黃金流芯西多士炸餛飩 等等，

我來一一向大家介紹，每道都是美味。

 

永芯茶檔桃園南平店 (24).jpg永芯茶檔桃園南平店 (25).jpg

檸檬茶凍是店家特別招待客人的，

微微的檸檬香甜無論是在飯前開胃

或者是餐後解膩吃都非常適合～

 

永芯茶檔桃園南平店 (33).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (34).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (35).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (36).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (37).jpg

[桃園藝文特區]永芯茶檔桃園南平店—網美風格餐廳/復古香港/道地美味沙嗲雞肉串

擺盤非常漂亮，道還有附小黃瓜以及

紫洋蔥和檸檬塊，雞肉串恰到好處

雞肉串烤的表皮酥酥香香的不油膩，

沾醬微辣有花生的香氣，雞肉也嫩。

 

永芯茶檔桃園南平店 (38).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (39).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (40).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (41).jpg

[桃園藝文特區]永芯茶檔桃園南平店—網美風格餐廳/復古香港/道地美味蘿蔔糕

品味港式料理一定要吃蘿蔔糕呀！

永芯茶檔的蘿蔔糕煎的還真恰到好處

表皮香香微焦再沾醬油膏超級開胃。

 

永芯茶檔桃園南平店 (42).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (44).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (45).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (46).jpg

[桃園藝文特區]永芯茶檔桃園南平店—網美風格餐廳/復古香港/道地美味海南雞

這道的海南雞配料再加上三色醬料

色調看起來很繽紛，蔥油醬、青蔥醬、

以及辣椒醬，再配上入味的海南雞，

飯裡面還有特別添加了薑黃烹調，

因為有黃瓜和洋蔥吃起來爽口開胃 

 

 

永芯茶檔桃園南平店 (43).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (47).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (54).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (55).jpg

嫩口不柴又多汁的雞肉再沾上醬，

無論是原味或者是沾哪種醬都呈現

不同的風味，讓人一口接一口停不下來 。

 

永芯茶檔桃園南平店 (49).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (50).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (51).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (52).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (53).jpg

[桃園藝文特區]永芯茶檔桃園南平店—網美風格餐廳/復古香港/道地美味炸餛飩

這道菜真的很特別是我第一次吃到，

我們一般都是吃湯的餛飩炸的餛飩

裡面包著豬肉餡以及蝦子，皮吃起來酥酥

咬下去感受到肉汁非常多汁沾醬更美味 

 

永芯茶檔桃園南平店 (62).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (58).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (59).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (60).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (64).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (61).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (63).jpg

[桃園藝文特區]永芯茶檔桃園南平店—網美風格餐廳/復古香港/道地美味 炸滑蛋沙嗲牛肉公仔麵

洪式料理的主餐裡面妙妙琳還喜歡公仔麵，

沙嗲醬炒牛肉整個入味又很香和開胃，

再搭滑蛋加在上面吃完會很有飽足感喔！

 

永芯茶檔桃園南平店 (48).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (77).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (78).jpg

[桃園藝文特區]永芯茶檔桃園南平店—網美風格餐廳/復古香港/道地美味 黃金流芯西多士

很多人都會吃波蘿油，西多士也是港式點心

裡面的經典啊~切開來裡面會流出金沙漿，

 是奶油和鹹鴨蛋黃流再搭配煎過的吐司，

整個吃起來香香又鹹甜的讓人無法抗拒～

 

永芯茶檔桃園南平店 (68).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (67).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (69).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (70).jpg

[桃園藝文特區]永芯茶檔桃園南平店—網美風格餐廳/復古香港/道地美味 忌廉溝鲜奶

忌廉的味道有點像冰淇淋汽水，

再倒進一瓶特選的鮮奶做調配，

整個喝起來有清甜又鮮美的味道

是無論大人小孩都很愛的飲品 

 

永芯茶檔桃園南平店 (86).jpg永芯茶檔桃園南平店 (66).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (71).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (72).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (73).jpg 永芯茶檔桃園南平店 (76).jpg

[桃園藝文特區]永芯茶檔桃園南平店—網美風格餐廳/復古香港/道地美味 鹹檸七

七喜汽水若是直接喝就沒有什麼特別的，

而加上鹹檸檬整個就沁涼又解膩開胃，

不愛甜的朋友們很推薦點這杯來喝 

 

永芯茶檔桃園南平店 (32).jpg永芯茶檔桃園南平店 (31).jpg

店裡面也不時有推出各式的特價活動，

像是買二千元的現金卷有送點心，

另外加人入LINE官方好友更可以享有

滿二百折二十元，別忘了加入好友喔！

 

永芯茶檔桃園南平店 (85).jpg永芯茶檔桃園南平店 (18).jpg

我喜歡來到永芯茶餐廳的感覺，服務態度

很親切，而且氛圍就像一秒來到香港，

味道都頗為道地，餐點也都很好吃

真心的推薦給愛吃港料的朋友來試試 

 

永芯茶檔桃園南平店 (2).jpg  

[桃園藝文特區]永芯茶檔桃園南平店—網美風格餐廳/復古香港/道地美味永芯茶檔 茶餐廳-桃園南平店

電話：03-315-0141

地址：桃園市桃園區南平路460號

營業時間：

周一至周五11:30-15:00/17:00-21:00

週六至周日11:30-20:30

 

[桃園藝文特區]永芯茶檔桃園南平店—網美風格餐廳/復古香港/道地美味永芯茶檔 茶餐廳-內壢店

桃園市中壢區成章四街61號

電話:03-4341913

營業時間:

週一~週五:11:30-20:30

週六-週日:11:00-20:30

永芯茶檔官方粉專      永芯茶檔官方LINE

文章歡迎以連結方式分享不需本人同意 

文章之圖片及內容為個人心血需下載使用， 

需事先告知經同意及註明出處 

文章標籤
永芯茶檔桃園南平店 桃園藝文特區港式茶餐廳 桃園藝文特區 桃園美食推薦 永芯茶檔 網美餐廳 打卡餐廳
創作者介紹
創作者 MiuMiuLin妙妙琳 的頭像
MiuMiuLin妙妙琳

ღ☺♬ Miu Miu Lin 妙妙琳♬☺ღ日本/直播/美妝/美食/旅遊/

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

永芯茶檔茶餐廳 桃園南平店

phone
place桃園市桃園區南平路460號
4.68 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.67
服務品質
4.58
裝潢氣氛
4.83
CP值
4.67
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up