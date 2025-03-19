這是妙妙琳第二次吃永芯茶檔，
妙妙琳曾寫過數百篇香港文章，
香港也是我出國第一個去的國家，
想要一秒到香港最推薦來永芯～
餐點食材很多特別由香港進口的，
現在就和我一起來感受香港好味。
永芯茶檔 茶餐廳-桃園南平店
電話：03-315-0141
地址：桃園市桃園區南平路460號
營業時間：
周一至周五11:30-15:00/17:00-21:00
週六至周日11:30-20:30
門口可以看到可愛的馬卡龍綠色車，
是永芯的公務車，上面還寫著＂靚＂
真的就是完全的香港風格呈現呀～
有龍還有行運的大紅喜氣的門面，
這就是永芯茶檔茶餐廳 南平店，
看起來非常有香港復古茶餐廳風格。
聽住在附近的姐妹說這裡每每到
用餐的時間就會坐滿滿的客人，
所以建議離峰時間再到店裡用餐。
在自助區有杯子以及熱水常水開水，
也有筷子和碗及湯匙和叉子可自己取
這次來用餐我也有用小碗來做分食，
還有開胃菜小黃瓜吃了很爽口喔！
財貌雙全或是鴻運當頭這等祝福
就是香港朋友們最喜歡聽到的，
在這裡每個細節都是滿滿港味。
要上二樓一旁的廊道貼滿滿的海報
就是一個港味隧道，絲襪奶茶還是
咖喱魚蛋和波蘿油都是香港點心經典呀～
二樓一樣是復古的香港茶餐廳空間，
樓梯間的海報一樣像走入時光隧道，
我喜歡這樣的風格，氛圍超重要！
對了店裡面在做活動，消費並打卡好評，
就有送一瓶汽水，而且口味還可以任選，
到店可以打卡好評後出示給店員換取。
店裡面的點餐主要是掃碼直接點，
各式餐點從主食像是各種肉搭配
白飯、公仔麵、廣生麵、通粉，
或者炸物及港點還有飲品選擇不少。
店裡面的每個布置老闆都用盡心思，
像我打卡時朋友就衝著這枕頭想來吃，
發財看了就心裡舒爽，超期待餐點的！
這次除了飲品外還點了六道餐點，
從必吃的經典蘿蔔糕到炸餃子，
還有滑蛋沙嗲牛肉公仔麵和海南雞飯，
以及黃金流芯西多士與炸餛飩 等等，
我來一一向大家介紹，每道都是美味。
檸檬茶凍是店家特別招待客人的，
微微的檸檬香甜無論是在飯前開胃
或者是餐後解膩吃都非常適合～
沙嗲雞肉串
擺盤非常漂亮，道還有附小黃瓜以及
紫洋蔥和檸檬塊，雞肉串恰到好處
雞肉串烤的表皮酥酥香香的不油膩，
沾醬微辣有花生的香氣，雞肉也嫩。
蘿蔔糕
品味港式料理一定要吃蘿蔔糕呀！
永芯茶檔的蘿蔔糕煎的還真恰到好處
表皮香香微焦再沾醬油膏超級開胃。
海南雞
這道的海南雞配料再加上三色醬料
色調看起來很繽紛，蔥油醬、青蔥醬、
以及辣椒醬，再配上入味的海南雞，
飯裡面還有特別添加了薑黃烹調，
因為有黃瓜和洋蔥吃起來爽口開胃 。
嫩口不柴又多汁的雞肉再沾上醬，
無論是原味或者是沾哪種醬都呈現
不同的風味，讓人一口接一口停不下來 。
炸餛飩
這道菜真的很特別是我第一次吃到，
我們一般都是吃湯的餛飩，炸的餛飩
裡面包著豬肉餡以及蝦子，皮吃起來酥酥
咬下去感受到肉汁非常多汁沾醬更美味 。
炸滑蛋沙嗲牛肉公仔麵
洪式料理的主餐裡面妙妙琳還喜歡公仔麵，
沙嗲醬炒牛肉整個入味又很香和開胃，
再搭滑蛋加在上面吃完會很有飽足感喔！
黃金流芯西多士
很多人都會吃波蘿油，西多士也是港式點心
裡面的經典啊~切開來裡面會流出金沙漿，
是奶油和鹹鴨蛋黃流再搭配煎過的吐司，
整個吃起來香香又鹹甜的讓人無法抗拒～
忌廉溝鲜奶
忌廉的味道有點像冰淇淋汽水，
再倒進一瓶特選的鮮奶做調配，
整個喝起來有清甜又鮮美的味道
是無論大人小孩都很愛的飲品 。
鹹檸七
七喜汽水若是直接喝就沒有什麼特別的，
而加上鹹檸檬整個就沁涼又解膩開胃，
不愛甜的朋友們很推薦點這杯來喝 。
店裡面也不時有推出各式的特價活動，
像是買二千元的現金卷有送點心，
另外加人入LINE官方好友更可以享有
滿二百折二十元，別忘了加入好友喔！
我喜歡來到永芯茶餐廳的感覺，服務態度
很親切，而且氛圍就像一秒來到香港，
味道都頗為道地，餐點也都很好吃
真心的推薦給愛吃港料的朋友來試試 。
永芯茶檔 茶餐廳-桃園南平店
電話：03-315-0141
地址：桃園市桃園區南平路460號
營業時間：
周一至周五11:30-15:00/17:00-21:00
週六至周日11:30-20:30
永芯茶檔 茶餐廳-內壢店
桃園市中壢區成章四街61號
電話:03-4341913
營業時間:
週一~週五:11:30-20:30
週六-週日:11:00-20:30
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