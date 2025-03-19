在中壢這邊第一次來到這麼喜歡的店，

整家店粉嫩設計還有漂亮的鹿角蕨，

食物也都超好吃，重點是價格實惠～

如果你住中壢一定要來這邊吃看看！

［中壢網美早午餐推薦］日日朝食龍崗店

環境極美/食材講究/服務親切/價格合理

日日朝食龍岡店

地址：桃園市中壢區龍岡路三段185號

營業時間：

禮拜一 07:00~14:00

禮拜三～五 07:00~14:00、17:00~21:00

禮拜六～日 07:00~15:00、17:00~21:00

禮拜二公休

線上菜單：

https://www.facebook.com/daydaybrunch185/menu

日日朝食是一家在壢龍岡路三段的餐廳，

離龍岡森林公園不遠，環境漂亮舒服

是中壢或是龍岡適合很推薦來吃的早午餐。

在店門口還有近期的新品上市介紹，

也是主廚不定期更新菜單強力推薦，

所以大家可以在點餐時參考看看。

進門入口處有放置消毒液機可使用，

在進店前後都可以使用，還蠻貼心的

到現在妙妙琳出門也都會使用酒精。

店內的空間非常舒適寛敝呈現粉嫩感，

就像來到一個夢幻空間幸福的吃飯，

有單人座也有雙人或四人座也可併桌。

空間很多可愛的公仔都是店家主人收藏，

感覺每個角落都有用心在用熱愛去填滿，

無論是可愛的貓咪還是食物的掛畫，

都是可以讓人慢慢看著欣賞感受的。

座位區可以看到非常漂亮的鹿角蕨，

這些都是店家主人自己細心種的喔！

看了就超級療癒的，散發一種生命力。

店裡還有鹿角蕨的照顧秘笈分享喔！

因為很多客人都會詢問要如何才能夠

把鹿角蕨照顧的這麼漂亮這麼好看。

在包廂這邊則是有四人及六人位子，

如果想要坐包廂建議要事先做預訂，

這次妙妙琳和家人來就有預訂包廂。

餐點來的很快速喔！不過還是建議

若是中午或早上尖峰時間會比較忙

建議提早來吃，人比較不會那麼滿

這樣用餐的氛圍也會加分更多喔～

對了！現在評論有美食贈送給大家喔！

只要評論就會有好禮相送，這次我就吃到

好吃的炸雞肉加上明太子醬（波波醬炸雞）。

青醬沙朗牛排燉飯

青醬沙朗牛排燉飯是長輩極推的一道，

青醬調配的恰到好處不會油膩又入味，

沙朗有熟但是還是蠻嫩吃的出肉鮮甜，

沒有再額外調味吃起來己經非常美味。

鮭魚腓力早餐盤

長輩愛吃鮭魚，所以這道鮭魚他們也

十分的稱讚，配料多有香菇也有生菜

還有炒蛋和優格，可鬆也很鬆很香喔！

鮭魚吃起來很新鮮表皮也很酥香超美味。

帶骨牛小排早餐盤

帶骨牛小排讓大家都分食的非常開心，

一份有好幾塊，吃起來有嚼勁又很香，

我們是搭配了玫瑰塩吃起來超級好吃～

香煎鴨胸堡佐莓菓醬

這道真的很有創意，竟然把鴨胸切片，

做成漢堡，漢堡外皮也很香軟很好吃，

再夾上生菜，還有超嫩的鴨胸超正點，

搭配上薯條，全家人都吃的非常開心。

熱帶百香鳯梨氣泡飲

夏天真的很適合喝熱帶百香鳯梨氣泡飲，

喝起來沁涼，而且百香鳯梨開胃解膩，

不管是飯前或餐後還是搭配餐點都很棒。

牛奶糖拿鐵（冰)

冰的牛奶糖拿鐵看起來非常的漂亮，

分成三層的感覺，攪散來喝整個順口

家人說咖啡香和奶香均衡很對味。

仲夏覆盆莓氣泡飲（冰)

仲夏覆盆莓氣泡飲喝的到覆盆莓果粒，

底下還有覆盆莓醬在裡面，搭配氣泡飲

所以喝起來沁涼香甜，餐後喝超過癮。

焦糖拿鐵（熱)

焦糖拿鐵喝起來溫順漾著咖啡醇香，

搭配焦糖的甜蜜和牛奶的溫和調味，

整個喝起來順口，飯後來一杯最讚了～



日日朝食的菜單非常的可愛喔！有一個

大漢堡在中間，設計非常的漂亮～

底下還有粉專還有IG的QR碼可以刷。

這還有提供街口支付，對於出門不愛

帶錢包的朋友們更多了一個選擇喔！

妙妙琳也蠻喜歡使用，不用找一堆零錢。

你在桃園或中壢這想要找有氣氛的

早午餐嗎?可以來吃看看日日朝食，

在這裡可以感受到美味和氣氛環境佳，

價格也很合理喔！閤家一起來吃吧～

日日朝食龍岡店

地址：桃園市中壢區龍岡路三段185號

營業時間：

禮拜一 07:00~14:00

禮拜三～五 07:00~14:00、17:00~21:00

禮拜六～日 07:00~15:00、17:00~21:00

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