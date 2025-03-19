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[台中手搖飲推薦]丘森茶室台中金典店-創意口味/極緻享受/好喝順口~重乳白玉璽/丘森珍杏芋/蜂蜜青檸柚/特級堅果飲/璞玉仁杏冬

2025-03-19 09:01:00 文字：MiumiuLin妙妙琳
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MiumiuLin妙妙琳

MiumiuLin妙妙琳

丘森茶室.jpg

夏日炎炎喜歡來一杯手搖飲料嗎?

台中超夯的丘森茶室是源自於苗栗，

提供了各真材食料且極具創意的飲品

每一杯喝起來好喝又獨特視覺也很美

在台灣北、中、南部都有丘森茶室分店

這次先跟著妙妙琳來看看人氣茶品吧～

[台中手搖飲推薦]丘森茶室台中金典店

創意口味/極緻享受/好喝順口~重乳白玉璽/

丘森珍杏芋/蜂蜜青檸柚/特級堅果飲/璞玉仁杏冬

 

丘森茶室 (20)_副本.jpg

[台中手搖飲推薦]丘森茶室台中金典店-創意口味/極緻享受/好喝順口~重乳白玉璽/丘森珍杏芋/蜂蜜青檸柚/特級堅果飲/璞玉仁杏冬丘森茶室 Chosen Tea

📍丘森茶室-台中金典店 @chosen.tea

🏡臺中市西區健行路1049號B1

⏰平日11:00~21:00

假日10:30~21:30(實際依百貨時間)

☎️04-2323-2388

官方Facebook:

https://www.facebook.com/chosen.splendor

 

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在假日總是人潮滿滿的台中綠園道，

B1的 丘森茶室整體呈現非常有質感，

樂活綠色為主搭配金色的招牌和週邊

 

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提供飲品的種類很不一樣耶！看是想要

無加料或是有加料的還有奶茶及奶蓋類

想要加入杏仁或芋圓及粉圓等都可額外加 

 

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平常妙妙琳比較喜歡喝不加料的茶品，

不過這次看店裡的珍珠和芋圓還有

仙草和杏仁凍等等都很吸引人就有加 

 

丘森茶室 (19)_副本.jpg丘森茶室 (17)_副本.jpg 丘森茶室 (25)_副本.jpg

而店裡面也有配合政府做環保政策，

使用了循環杯的部份，這次也有和虎爺

做聯名款超級可愛的，喜歡的可以加購

後續再回購珍珠還有珍奶半價的優惠  

 

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店長做餐的速度很快，每一杯都好美喔！

每一杯色調都搭配的很好看讓我食指大動，

家人說你最愛哪杯?我真的選不出來，

每一杯都有自己很不一樣的特別和美味   

大家購買是會是環保杯喔!為了拍照讓大家

能看到裡面的茶與料的色調才使用透明杯。

 

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丘森茶室的初心就是茶飲界的文藝復興，

希望在茶品界有不一樣的風格呈現，

是手搖飲料的妙妙琳喝到超愛的一家店！   

 

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[台中手搖飲推薦]丘森茶室台中金典店-創意口味/極緻享受/好喝順口~重乳白玉璽/丘森珍杏芋/蜂蜜青檸柚/特級堅果飲/璞玉仁杏冬重乳白玉璽

   第一杯登場介的就是店內經典的茶飲

重乳白玉璽是店內販售每日有限量的，

使用嚴選高山烏龍茶再搭配精選鮮奶，

純手工做的芝士奶蓋，最上面加黃豆粉

喝起來會有一股麵茶的濃郁豆香氣，

就像瞬間回到數十年前一樣喝起來美好。

 

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[台中手搖飲推薦]丘森茶室台中金典店-創意口味/極緻享受/好喝順口~重乳白玉璽/丘森珍杏芋/蜂蜜青檸柚/特級堅果飲/璞玉仁杏冬丘森珍杏芋

 

丘森茶室 (13)_副本.jpg丘森茶室 (12)_副本.jpg 丘森茶室 (11)_副本.jpg丘森茶室 (10)_副本.jpg

   加了滿滿的料，有仙草凍、小芋圓、珍珠

最後淋上奶油球，層次非常多樣化呈現，

仙草凍滑順，小芋圓珍珠Q又好咬甜度剛好。

 

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[台中手搖飲推薦]丘森茶室台中金典店-創意口味/極緻享受/好喝順口~重乳白玉璽/丘森珍杏芋/蜂蜜青檸柚/特級堅果飲/璞玉仁杏冬蜂蜜青檸柚

這麼熱的夏天真的很推薦這杯給喜歡

蜂蜜與檸檬味道的朋友們喝，夏天喝起來

格外沁涼清爽，微酸又帶自然蜂蜜甜    

 

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[台中手搖飲推薦]丘森茶室台中金典店-創意口味/極緻享受/好喝順口~重乳白玉璽/丘森珍杏芋/蜂蜜青檸柚/特級堅果飲/璞玉仁杏冬堅果鮮奶綠

使用了22種殼物來磨粉再加入了鮮奶，

喝的到果料，有點像擂茶又有點芝麻香，

平時養生的朋友真的可以試試看這一杯    

 

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[台中手搖飲推薦]丘森茶室台中金典店-創意口味/極緻享受/好喝順口~重乳白玉璽/丘森珍杏芋/蜂蜜青檸柚/特級堅果飲/璞玉仁杏冬璞玉杏仁冬 

名字真的很特別，這杯主要是杏仁加冬瓜，

冬瓜醇甜香氣，再加上杏仁的自然舒爽香氣，

是杏仁控與冬瓜迷必點的一道美味經典    

 

丘森茶室 (3)_副本.jpg

你愛喝手搖飲嗎?若來到綠園道這邊

記得要來一趟丘森茶室，讓美味沁涼

創意鮮甜在你的口裡留香擁抱幸福時刻   。

 

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[台中手搖飲推薦]丘森茶室台中金典店-創意口味/極緻享受/好喝順口~重乳白玉璽/丘森珍杏芋/蜂蜜青檸柚/特級堅果飲/璞玉仁杏冬丘森茶室 Chosen Tea

📍丘森茶室-台中金典店 @chosen.tea

🏡臺中市西區健行路1049號B1

⏰平日11:00~21:00

假日10:30~21:30(實際依百貨時間)

☎️04-2323-2388

官方Facebook:

https://www.facebook.com/chosen.splendor

 

 

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文章標籤
綠園道 丘森茶室 璞玉杏仁冬 蜂蜜青檸柚 丘森珍杏芋 重乳白玉璽 堅果鮮奶綠 台中手搖飲推薦 台中好喝手搖飲
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丘森茶室 台中金典店

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place台中市西區健行路1049號1049號-1樓
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美味度
5.00
服務品質
4.75
裝潢氣氛
4.75
CP值
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