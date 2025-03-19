夏日炎炎喜歡來一杯手搖飲料嗎?
台中超夯的丘森茶室是源自於苗栗，
提供了各真材食料且極具創意的飲品
每一杯喝起來好喝又獨特視覺也很美
在台灣北、中、南部都有丘森茶室分店
這次先跟著妙妙琳來看看人氣茶品吧～
[台中手搖飲推薦]丘森茶室台中金典店
創意口味/極緻享受/好喝順口~重乳白玉璽/
丘森珍杏芋/蜂蜜青檸柚/特級堅果飲/璞玉仁杏冬
丘森茶室 Chosen Tea
📍丘森茶室-台中金典店 @chosen.tea
🏡臺中市西區健行路1049號B1
⏰平日11:00~21:00
假日10:30~21:30(實際依百貨時間)
☎️04-2323-2388
官方Facebook:
https://www.facebook.com/chosen.splendor
在假日總是人潮滿滿的台中綠園道，
B1的 丘森茶室整體呈現非常有質感，
樂活綠色為主搭配金色的招牌和週邊。
提供飲品的種類很不一樣耶！看是想要
無加料或是有加料的還有奶茶及奶蓋類
想要加入杏仁或芋圓及粉圓等都可額外加 。
平常妙妙琳比較喜歡喝不加料的茶品，
不過這次看店裡的珍珠和芋圓還有
仙草和杏仁凍等等都很吸引人就有加 。
而店裡面也有配合政府做環保政策，
使用了循環杯的部份，這次也有和虎爺
做聯名款超級可愛的，喜歡的可以加購
後續再回購珍珠還有珍奶半價的優惠 。
店長做餐的速度很快，每一杯都好美喔！
每一杯色調都搭配的很好看讓我食指大動，
家人說你最愛哪杯?我真的選不出來，
每一杯都有自己很不一樣的特別和美味 。
大家購買是會是環保杯喔!為了拍照讓大家
能看到裡面的茶與料的色調才使用透明杯。
丘森茶室的初心就是茶飲界的文藝復興，
希望在茶品界有不一樣的風格呈現，
是手搖飲料的妙妙琳喝到超愛的一家店！
重乳白玉璽
第一杯登場介的就是店內經典的茶飲
重乳白玉璽是店內販售每日有限量的，
使用嚴選高山烏龍茶再搭配精選鮮奶，
純手工做的芝士奶蓋，最上面加黃豆粉
喝起來會有一股麵茶的濃郁豆香氣，
就像瞬間回到數十年前一樣喝起來美好。
丘森珍杏芋
加了滿滿的料，有仙草凍、小芋圓、珍珠，
最後淋上奶油球，層次非常多樣化呈現，
仙草凍滑順，小芋圓與珍珠Q又好咬甜度剛好。
蜂蜜青檸柚
這麼熱的夏天真的很推薦這杯給喜歡
蜂蜜與檸檬味道的朋友們喝，夏天喝起來
格外沁涼清爽，微酸又帶自然蜂蜜甜 。
堅果鮮奶綠
使用了22種殼物來磨粉再加入了鮮奶，
喝的到果料，有點像擂茶又有點芝麻香，
平時養生的朋友真的可以試試看這一杯 。
璞玉杏仁冬
名字真的很特別，這杯主要是杏仁加冬瓜，
冬瓜醇甜香氣，再加上杏仁的自然舒爽香氣，
是杏仁控與冬瓜迷必點的一道美味經典 。
你愛喝手搖飲嗎?若來到綠園道這邊
記得要來一趟丘森茶室，讓美味沁涼
創意鮮甜在你的口裡留香擁抱幸福時刻 。
丘森茶室 Chosen Tea
📍丘森茶室-台中金典店 @chosen.tea
🏡臺中市西區健行路1049號B1
⏰平日11:00~21:00
假日10:30~21:30(實際依百貨時間)
☎️04-2323-2388
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