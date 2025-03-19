我是MiuMiuLin~一個喜歡美食.旅遊.美妝的大女生, 超愛去香港玩！ 最喜歡研究美食和分享我的生活, 有系統的開始寫文以後, 是我人生最大的一個轉變, 開始參加許多美食的聚會, 美妝的記者會,每次的參與都是我前進的力量~ 最大的期望就是讓美食和好東西都分享給大家~ 希望把吃美食做分享變成一種自己的專業~ 這3年去過7次香港, 因為實在太愛港式料理了! 所以想去香港吃好料, 想要在台灣吃港式料理.. 都可以和我討論研究喔~ 也歡迎真正愛美食的朋友加我的FACEBOOK https://www.facebook.com/miumiulovepink 粉絲團: https://www.facebook.com/miumiuloveu https://www.facebook.com/vean0927 痞客幫BLOG http://miumiuloveu.pixnet.net/blog 開飯食評網站頁面 http://tw.openrice.com/gourmet/userdetail.htm?userid=20552149