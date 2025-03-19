這一家是妙妙琳私心最想推薦的，
不但有復古的氛圍還吃到飽，
更重要的是這裡湯頭讓人銷魂難忘
快和妙妙琳一起來看看這家好吃的
何家香香麻麻鴛鴦鍋吃到飽。
何家香香麻麻鴛鴦鍋吃到飽
Tel：0973-015-653
Time：1200-21:30(最後入座20:00)
Add：235新北市中和區員山路311號
Email：kib13905@gmail.com
何家香香也有參加中永和的盛典：
說到何家香香鍋招牌非常的好認，
若是搭公車來這邊吃也很方便，
於板橋公車站搭乘307號、793號
開往積穗國中這站方向的公車
下車後稍步行3分鐘即可抵達。
門口和入口櫃檯就是數十年前
比較早期的那種風格十分有趣，
消費金額和營業時間都有公布。
很少看到火鍋有這樣乾淨時尚又復古，
很像幾十年前的火鍋店，花花的燈
還有這桌椅都是幾十年前的懷舊風。
更經典的是旁邊還有很多黑膠唱片，
在店裡吃火鍋可以聽到幾十年前出的
當年超流行的人氣勁歌金曲播放，
取菜的地方有種來到電影院的感覺。
在飲品點心區有大家最愛的可樂機，
可以喝果汁或汽水及可樂和雪碧，
不愛喝甜的也可以喝紅茶或是綠茶。
這裡最不一樣的是提供泰國冰棒，
有泰式奶茶或者是榴槤、椰奶等，
很推薦泰式奶茶香味蠻濃郁的。
從肉片到海鮮以及火鍋料還有蔬菜，
都是經評選最人氣的一些菜式，
蝦子不小隻，花枝、扇貝也很推。
店裡面的泡菜偏黃金泡菜不會辣，
還有甜香的橘子切片，我都配餐吃
這樣就均衡不會膩可以吃的更多樣。
讓人會一直續吃的人氣滷肉飯
特地回嘉義的名店學習，
獨特的南部口味香油而不膩口味，
一定要添一碗滿滿的白飯來品嘗。
在店裡面的消費基本上還蠻單純的，
主要是以鴛鴦鍋來做，若是含甘蔗大骨湯
就不會另外加價，也可五選二加五十，
平日白天吃五百多元，假日則是六百出頭。
這次妙妙琳選的是店裡的人氣兩款，
精心熬製的正宗四川麻辣湯底是
店裡獨家手炒麻辣秘方製作—以時間、
火侯淬鍊的麻辣湯底喝起來清爽辣香~
別具匠心的甘蔗大骨湯超好喝，
何家香香店長真的是不惜成本，
特別選用甘蔗作為湯底的基底～
這個獨特的做法不僅讓湯底口感豐富，
讓現切的肉品涮煮時變得加甜美可口。
店長超推的超派船凍海鮮是船上一捕撈，
立即冷凍鎖住新鮮並提供豐富的海鮮品項：
大白蝦、魚片、蛤蜊、鮮蚵、大扇貝、小卷、
刻花魷魚、大花枝圈、螃蟹等。
讓愛吃海鮮的朋友們可以過癮又滿足，
經過千挑萬選美味好吃才提供給大家。
產地直送蔬菜—來自農地直銷的蔬菜，
讓新鮮度滿分，豐富多樣的蔬菜可選擇
茼蒿（冬季）、高麗菜、大陸妹、水蓮、
花椰菜、芋頭、玉米筍、絲瓜、香菇、金針菇
蔬菜可吃的很夠量，提倡夠量且平衡營養。
現切原塊肉品—堅持不用重組肉，
精選多國優質肉品：美國牛五花、
草飼低脂牛、台灣梅花豬、伊比利豬、
紐西蘭及澳洲小羔羊、台灣雞腿丁
吃起來薄嫩且大小恰到好處好入口。
店裡也提供了蒸煮麵和王子麵及米粉，
這次除了吃一些滷肉飯就是蒸煮麵，
另外還有凍豆腐或者是排骨酥等火鍋料。
在永和這美食很多，但我回中永和
最近都是和朋友約在這裡吃飯，
食材講究湯頭又好，真心喜歡。
何家香香麻麻鴛鴦鍋吃到飽
Tel：0973-015-653
Time：1200-21:30(最後入座20:00)
Add：235新北市中和區員山路311號
Email：kib13905@gmail.com
✅參與店家及更多活動資訊，
可FB搜尋🔍「中永和美食懶人包 點食成金」
中和永吃飯有回饋現金卷，快來看看：
活動資訊：
✅活動時間：2025.04.01-2026.03.31
✅️使用說明：
消費滿200元，掃描活動連結即可集點一點，集滿(3)點，
可兌換50元現金券一張，現金券前往其他合作店家消費，
可不限金額全額折抵。
✅️注意事項：
現金券不可找零、兌現，
不可與現場其他活動合併使用。
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