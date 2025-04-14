我在台中建國市場挖到寶藏早餐店，這間「台中市東區坤明粉漿蛋餅」真的是名不虛傳的排隊美食欸！每次經過都看到一堆人在排隊，這次終於找了個時間來嚐鮮，看看這間位於台中建國市場裡的粉漿蛋餅到底有什麼魔力啦！老闆是一個人在忙，所以人多的時候真的要耐心等等喔。

坤明粉漿蛋餅 環境

一走進建國市場的五金區，你就會看到這間不算大的早餐店在騎樓下。座位也是在騎樓，桌子只有三張，還好我這次來的時候客人沒有很多，Lucky～之前來好幾次都沒位子，而且要等超久的。小攤子前面就有賣的東西跟價目表，價錢都很親民，完全是銅板價。

老闆的工作空間不大，一眼望去就覺得東西很多，加上他只有一個人作業，真的是忙到翻過去，連坐下來休息的時間都沒有。客人點餐後，他會把點單用夾子夾在上面，照順序製作。

他們家的飲料很簡單，就豆漿跟米漿，一杯都是20元。你也可以點混搭的，像是豆米漿或是豆漿紅茶。飲料是用紙杯裝的。

粉漿蛋餅

我覺得他們家的份量不算太大，但是那個外皮吃起來超Q超軟，我個人很喜歡。煎好之後，老闆會淋上醬油膏。不過我覺得淋上去之後口味有點偏重、有點鹹。如果你不想要加醬，記得要事先跟老闆說，或是寫在點餐單上喔。

鮪魚粉漿蛋餅 50元

看看那個粉漿蛋餅的側面，就知道餅皮真的很有厚度，吃起來QQ的。不過鮪魚配上濃郁的醬油膏，我還是覺得有點鹹啦。

肉排蛋餅 60元

他們的肉排有事先醃過，所以吃起來鹹香鹹香的，味道還不錯，而且口感不會乾柴。剛煎好的蛋餅熱呼呼的，真的好好吃喔。

店名：坤明粉漿蛋餅

地址：台中市東區建成路500號1樓E705

電話：0907-695998

營業時間：05:30-13:00

公休日：禮拜一

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