這次趁家母生日來台北美福大飯店，這邊好吃的餐廳有好幾間，今天我們吃的是位在一樓的潮粵坊，聽說這邊的粵菜和烤鴨都很有水準，今天就先來幫大家試吃一下。

台北美福大飯店在大直美麗華百貨後面這一區，搭捷運至劍南路下車後步行約10分鐘，一樓大廳進來左手邊是潮粵坊，右手邊是palette彩匯自助餐。

潮粵坊以道地廣東菜、潮州菜搭配港式飲茶，今天我們五位大人用餐，點烤鴨三吃和點心為主。

新鮮看的見的活體海鮮缸，想必也很不錯，現場也有很多人點。

座位數 : 164席

包廂 : 一間大包廂及兩間半開放式小包廂，容納人數約40席

天花板的裝置藝術很特別，每一個木片上都寫著不同的菜色，看起來好壯觀。

桌上的餐具和器皿也很精緻，筷子紅色為公筷，每個人都有兩附筷子。

※餐廳自備酒水費：葡萄酒及一般酒 NT$800/瓶；烈酒 NT$1200/瓶。

※自2024年10月1日起，用餐需酌收水資每位NT$50+10%或茶資NT$80+10%

東方美人＄80/人

茶葉有普洱/鐵觀音/東方美人/洋甘菊/三峽碧螺春/南投金萱茶，下方都有保溫設備，東方美人很順口好喝，非常推薦大家。

「明爐香烤片皮鴨」請於三天前預訂並於備註欄加註

詳細菜單請點我

一上桌以為要吃英式下午茶了，這些是片皮鴨的配料，可以由上吃到下。

第一層基本的甜麵醬，搭配蔥段、小黃瓜和剝皮辣椒。

第二層蔓越莓藍莓，好像真的在吃下午茶，（ 那個我的司康 ）。

第三層芥末沙拉，海苔絲薑片，完全沒吃過很好奇味道如何。

明爐香烤片皮鴨一鴨二吃＄3280/一鴨三吃＄3880，今天選三吃五位大人吃剛剛好。

烤鴨蠻大隻的，師傅都會桌邊服務，可以近距離觀看片鴨秀，這也是吃烤鴨的一個樂趣。

師傅手起刀落，三兩下的功夫看得我目不轉睛，烤鴨脆皮的聲音讓我口水快流出來了。

油油亮亮水噹噹，份量不少的片鴨完美呈現，4-5人吃都是可以的，鴨皮脆口鴨肉多汁彈牙。

剛蒸好的餅皮有三種口味蕎麥、青蔥、和紅麴，一定要趁熱享用，不然放久了皮會變硬就不好吃了。

一片大小約一個手掌大，青蔥量也不少，其實餅皮吃起來都差不多味道，視覺效果比較美觀。

先吃個中規中矩的原味甜麵醬，吃的時候要小心，因為烤鴨皮很油，一定要抓好塞好，不然會爆汁呢！

換個紅麴搭芥末口味，其實不會很奇怪，芥末沙拉一點也不嗆口，就是有芥末味的美乃滋，口味很特別。

招牌原籠蝦餃皇（三個）＄280

蝦餃真的是料多實在，蝦子扎實彈牙很鮮甜，一口咬下非常滿足，果然價格也是很高級。

香焗蜜汁叉燒酥（三個）＄180

外皮酥脆燙口，內餡調的剛好，甜甜鹹鹹，吃的到叉燒顆粒，不會油膩很爽口。

蟹黃瑤柱蒸燒賣（三）＄280

聽說是人氣第一的點心，扎實的豬絞肉搭配滿滿的蟹黃（多到掉下來了），真材實料一點也不馬虎，建議可以先吃原味再搭配黃芥末，非常美味必點！

香煎臘味蘿蔔糕＄160

煎得焦香金黃的蘿蔔糕一直都是大人小孩喜愛的料理之一，非常軟嫩清甜，吃的到蘿蔔絲，原味就很好吃了。

三絲炸春捲＄180

一樣服務人員幫我們剪成對半，這樣才不會打架，外皮非常酥脆燙口，內餡吃起來是比較濕潤的。

酥香海鮮腐皮捲＄280

本日前三名的腐皮捲，外皮一樣金黃酥脆，還有滿滿的蝦子，裡面的荸薺很脆口增加口感，滿足我這個蝦控，請點起來！

最後來挑戰蔓越莓口味，故意搭一個青蔥餅皮根本邪魔歪道，但蔓越莓藍莓卻意外好吃，因為解了烤鴨的油膩非常爽口，果然令人驚艷啊！

欖菜鴨絲四季豆（一鴨三吃第二吃） 欖菜是廣東潮汕特有的一種醃漬蔬菜

屬於比較重口味的料理，鹹香夠味，鴨絲竟然還有這麼多，是一道下飯料理。

香芋米絲鴨架湯（一鴨三吃第三吃）

壓軸米粉湯，熱呼呼的湯頭味道清爽，加上油蔥酥香，米粉很Q吃起來很涮嘴，芋頭熬煮的很綿密鬆軟。

椰汁香芋西米露＄180

冰心綠豆糕＄180

香芒果楊枝甘露＄200

甜點都有一定的水準，香芋西米露料比較少，看網路上很多人介紹手工豆花，製作需要一小時，所以點菜的時候就要先點了，下次來吃粵菜可以試試看。

壽星贈送紅豆糕，還貼心問要不要蠟燭，很適合慶生的好地方呢！

潮粵坊整體用餐環境不錯，空間寬敞舒適，料理都有一定的水準，服務人員也會一直補茶水，假日生意真的非常好記得一定要訂位，尖峰時段有點人手不足，不過上菜並不會耽誤，很適合宴客、家庭聚餐、慶生活動等等。

【潮粵坊港潮餐廳 】線上訂位

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地址︰ 台北市中山區樂群二路55號1樓（ 台北美福大飯店 ）

電話︰（02）7722-3390

營業時間︰ 11:30–14:30、17:30–21:30

交通︰捷運文湖線「劍南路站2號出口」步行10分鐘

希望大家喜歡今天的分享喔

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