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【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村海鮮館就能吃到！超猛海產任你吃鮮嫩肥美尚青ㄟ！

2025-04-20 15:58:00 文字：小珊珊
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小珊珊

小珊珊

ChatGPT Image 2025年4月14日 下午01_46_41_0.jpg

 

如果你是生魚片愛好者，那你一定要到礁溪江家深澳小漁村海鮮館朝聖！013美

1片只要5元的生魚片！重點是真的有夠新鮮，生魚片吃好吃滿吃爽爽！435傻笑

 

探店去〜〜gogo160開車

江家深澳小漁村海鮮館位於宜蘭礁溪路三段，在台九號道大路旁邊，離礁溪熱門區大概10分鐘車程

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

餐廳旁邊還有自己的停車場，開車的話就很方便啦，而且停車場超大位子超多

這種餐廳太棒了，位置非常好找，招牌也有隻大大Q版小卷，這在台北實在是難得的不得了！！！

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

餐廳門口就有魚缸，看得到各種龍蝦、螃蟹、現流時魚、鮑魚等等活跳跳的海鮮

敢以海鮮為主題，食材自然要夠新鮮！！！

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

用餐空間相當寛敞，明亮又乾淨，除了適合多人聚餐的四桌大圓桌

，也有一些小家庭的方形座位，人多或人少都適合

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

營業時間一到，就出現長長人龍，還好我們提早排隊搶頭香，就為了品嚐美味

假日生意好到炸掉呀014呀，超級大客滿，生魚片超划算，超級受歡迎的

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

餐點不只可單點也有宴客桌菜，價格也不會算太貴

菜色當然也要合乎自己及親友的口味才行，我們這次九人用餐，一口氣點了十多道菜色

，吃得豐盛又滿足，吃下來平均一人600多

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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冰箱裡有各式飲料、小菜，可以自己先拿餐後結算

小編大推清爽Q彈的寒天石花凍，搭配酸甜檸檬滋味，解膩又解渴！

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

當然不能錯過新鮮美味的生魚片！004拍手

生魚片 5元/片

鮭魚 10-15元/片

鮭魚肚 30-40元/片

點餐門檻越高，生魚片上限越多！

滿450元 → 生魚片上限 $100

滿900元 → 生魚片上限 $200

滿1500元 → 生魚片上限 $300

滿3000元 → 生魚片上限 $600(最高)

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豐富多樣的菜色一字排開，澎派得叫人口水直流…….015啊

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

【綜合生魚片500】

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爆量生魚片「一大盤500」！338太好啦

生魚片一片只要5元！！5元！！你沒看錯真的就是5元！！228不

一行人點了一大盤多到哭的生魚片份量才500元，有多種魚類共80片

拿起來算是相當有重量，整盆生魚片超吸睛，裡頭有著鮭魚、鮪魚、旗魚、鯡魚卵

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

看看這個有光澤的生魚片〜005感動

入口化開〜鮮甜美味豐富魚油〜肉質超嫩，有夠好吃！！016飄過

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

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【鮭魚生魚片200】

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精選上等鮭魚肚〜腹段部位，擁有豐厚油脂021渴望

柔軟中又帶有一絲彈性，有如牛排中的菲力一般，每一口都能深刻感受到豐富的魚油香

是生魚片等級中的級品。生魚控的您〜千萬不能錯過囉！

 

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【紅燒小卷(小)】

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

我覺得這款小卷很好吃欸！

紅燒小卷也是經典料理，真的很對味，完全可以把小卷的鮮甜味帶出來，鹹香Q彈

吃起來ＱＱ彈彈嫩嫩的的口感很香很好吃耶！

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

【白斬雞(中)】

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

油亮光黃的雞皮十分吸睛！

夾塊白斬雞送進嘴裡口感十足，Q彈順嘴越嚼越香，那種滋味令人一吃難忘〜

雞肉吃起來鮮嫩多汁，特別的是，連雞胸肉也不乾柴，沾點特製醬料就很美味了

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

【川燙甜蝦】

宜蘭大溪漁港的蝦子超多，包含，最知名的「甜蝦」，來到這裡，當然要品嚐當地經典的蝦料理！

甜蝦就是很甜的蝦子，這種蝦加熱吃口感是軟的，不會有白蝦那款脆脆的口感

甜蝦入口即化的口感與甘甜的味道，咀嚼後，在口中散發的甜令人驚艷！176搖擺

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

【海瓜子(小)】

經過九層塔爆炒香氣，又是上桌就讓人口水直流…….

海瓜子，保證每一顆都是粒粒飽滿與殼不分離！

醬汁也鮮香夠味，保留海瓜子鮮甜原味、香脆可口，我也好愛這道

調味很棒一上桌就秒殺！372吃飯

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

【魚刺排(大)】

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

將魚骨及偏鰭邊魚腹烘烤而成，金黃酥脆魚肉感受好吃到吮手指的美味，你一定不能錯過

魚刺排色澤金黃誘人，口感外酥裡嫩，保留食材的原味

富含膠質，肉質軟嫩、甜味足且Q彈，令人驚艷！

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

【酥炸白帶魚(大)】

超酥脆鹹香，看似普通卻超爆美味

裡面的魚肉鮮嫩，重點是完全沒有魚腥味！

表皮酥脆鹹香的味道以及魚肉細緻的口感，十分美味

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

【生菜蝦鬆(大)】

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

主角蝦仁丁和炒過的蔬菜、包裹著爽脆的生菜葉

鬆軟的洋蔥塊配上鮮彈脆口的蝦仁塊，層次感豐富

生菜的清脆和蝦鬆的鮮美在口中融合，帶來豐富的層次感和鮮美的口感

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

【龍蝦三明治(大)】

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整隻龍蝦上桌就是霸氣！238哦耶

把龍蝦肉奢侈的夾在吐司中，配上清爽的小黃瓜、火腿及肉鬆一點美乃滋，最後下鍋油炸

油炸過後的麵包外層金黃酥脆，既有酥脆的外層，又保留了內餡的豐富口感

一口下去濕潤的鹹甜口感真的大大滿足！128開心

整體吃起來很清爽，又每一口都讓人嘗到肥美鮮甜的龍蝦好滋味〜

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【西魯肉(中)】

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

西魯肉這道菜，在宜蘭非常有名，也可以說是宜蘭的在地料理！

豐富真材食料，尤其是加了蛋酥美味100%升級，是懷念的滋味古早味辦桌料理！

特殊的蛋香與熬煮多時的鮮甜高湯和各種食材的組合，配飯麵或直接吃都好吃到不行，越吃越涮嘴

不平凡的樸實味道〜飄香古早味真心推薦！133頂

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

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【小卷米粉湯(小)】

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小卷超大隻！！超霸氣166變臉，20cm小卷整尾入菜米粉湯海味爆表，光看這個鮮度就很爽

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

米粉都吸飽了湯汁，也太香了〜

湯頭滋味特別鮮甜，配上一整隻肉質厚實Ｑ彈的小卷，超高ＣP值

滿滿海鮮(蝦、小卷、蛤蜊)配上米粉這麼大一碗不用200元真的很划算！

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

小珊珊碎碎念：

不用跑南台灣001欠揍，在【江家深澳小漁村海鮮館】就能吃到5元的生魚片！

喜歡吃生魚片朋友們，你真的不能不來【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

不論是冷盤、熱炒都有拿手招牌菜，大部分的菜色也都在水準之上

吃過一次保證你會愛上045來親個，真心推薦大家一定要去吃吃

【宜蘭必吃】宜蘭5元生魚片！不用跑到屏東在礁溪江家深澳小漁村

 

【江家深澳小漁村海鮮館】

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段12號

營業時間：11:0014:30, 17:0020:30(星期二公休)

餐廳訂位：03-9281886

官方臉書：江家深澳小漁村海鮮料理

X提供WIFI  V一成服務費  X寵物入內

 

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江家深澳小漁村海鮮館

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place宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段12號
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美味度
4.67
服務品質
4.67
裝潢氣氛
4.67
CP值
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