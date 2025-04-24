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2025年日本「大阪環球影城」最新攻略！想知道日本環球影城門票怎麼買最划算？無論是瑪利歐賽車、咚奇剛瘋狂礦車，還是哈利波特魔法世界，小小兵樂園，涵蓋門票購買、快速通關選擇、27個必玩設施、VIP 體驗行程、必買商品、交通方式及最佳飯店住宿推薦等，幫助大家輕鬆規劃行程，盡情享受園區的樂趣！

日本環球影城資訊

地址：日本大阪市此花區櫻島2丁目1-33

交通：搭JR環狀線於西九條站換乘JR櫻島線後，Universal City站下車步行3分鐘 (地圖)

營業時間：約09:00-20:00 (根據季節及星期不同，請看官網)

通常07:15~07:45就提前開放入園了，早到早享受。

大阪環球影城交通資訊

▼2025最新日本環球影城交通方式整理

出發地 搭乘路線 轉乘站 所需時間

（約） 票價

（約） 大阪站 JR大阪環狀線 → 西九條 → JR夢咲線（櫻島線）至環球城站 西九條 15分鐘 ¥180 難波站 阪神難波線 或 近鐵奈良線 → 西九條 → JR夢咲線 西九條 20分鐘 ¥230 心齋橋站 地鐵御堂筋線 → 難波 → 阪神電鐵或近鐵 → 西九條 → JR夢咲線 難波／西九條 25分鐘 ¥230 關西機場 JR關空快速 → 西九條 → JR夢咲線（櫻島線）至環球城站 西九條 70分鐘 ¥1,210 京都 JR新快速 → 大阪站 → JR大阪環狀線 → 西九條 → JR夢咲線 大阪／西九條 45分鐘 ¥560 神戶

（三宮） JR神戶線 → 大阪站 → JR大阪環狀線 → 西九條 → JR夢咲線 大阪／西九條 45分鐘 ¥660 大阪國際機場

（伊丹） JR寶塚線 → 螢池 → 阪急寶塚線 → 梅田 → 步行至大阪站 → JR大阪環狀線 → 西九條 → JR夢咲線 螢池／梅田／西九條 約55分鐘 ¥560

大阪有兩間機場。 大阪國際機場（伊丹機場）和關西國際機場均可輕鬆前往大阪市。

若想快速前往大阪市內，請選擇大阪國際機場（伊丹機場）作為您的目的地。 距離關西國際機場距離大阪市區更近，搭乘單軌電車、電車或豪華巴士約30分鐘即可到達市中心。

大阪環球影城門票＆快速通關

門票種類介紹

來日本環球影城玩是有撇步的哦，買對門票才能玩的盡興！

1日票： 適合當天玩完所有設施的朋友

1.5日票： 適合先玩下午場，隔天再玩整天

2日票：適合帶小孩的家庭，園區大、玩得很累

為了不浪費時間排隊，強烈建議購買快速通關票，讓你的日本之旅更加順利！想想看都花錢到日本了，就不要浪費時間排隊一小時以上才玩一個設施喔！

▼大阪環球影城門票類型及價格（2025 最新）

門票類型 票券內容 價格

（約） 購票

連結 1日票 正常入園票，適合大部分遊客，包含所有常規設施及區域 NT 2,097 Trip



1.5日票 第一天需15:00後入場，第二天可全天使用 NT 2,922 Trip

2日票 兩日內可多次進園，適合深度遊玩 NT 3,992 Trip

1日票 +

超級任天堂世界入場保証券 附加超級任天堂世界保證入園券，確保可進入該區域 NT 2,654 Trip

快速通關7

（場次隨機） 7個遊戲設施的隨機場次快速通關票，避免長時間排隊 NT 4,416 Trip



快速通關7

（場次可選） 7個遊戲設施的場次可選快速通關票，避免長時間排隊 NT 4,862 Trip



快速通關7

（指定場次） 7個遊戲設施的指定場次快速通關票，避免長時間排隊 NT 5,754 Trip



快速通關4

（場次隨機） 4個遊戲設施的隨機場次快速通關票，具有不同設施組合 NT 3,078 Trip



快速通關4

（場次可選） 4個遊戲設施的場次可選快速通關票，具有不同設施組合 NT 3,078 Trip



快速通關4

（指定場次） 4個遊戲設施的指定場次快速通關票，具有不同設施組合 NT 6,374 Trip



3小時VIP體驗 VIP體驗，包含任天堂版的導遊服務，適合快速遊玩 NT 7,582 Trip

5小時VIP體驗 私人VIP體驗行程，包含英文/日文導遊及飯店接送服務 NT 84,736 Trip

8小時VIP體驗 豪華私人VIP體驗行程，包含英文/日文導遊、飯店接送服務及中文翻譯 NT 111,271 Trip

超級任天堂世界保證入園券 特別為超級任天堂世界區域提供的保證入園券，保證有入園資格 NT 1,500 Trip

Early Entry 早鳥入園

提供比一般開園時間早30分鐘的進園特權，通常只提供限量票 NT 2,000 Trip

VIP體驗票 高端票券，提供專屬導遊、快速通關等特殊服務 NT 25,000 Trip



快速通關、保證入園券及VIP體驗皆 「不含門票」 ，需另外購買環球影城入園門票。

，需另外購買環球影城入園門票。 價格可能因季節、促銷活動及匯率而變動，購票時確認最新價格；

建議提早30天購買，是電子票印出來或截圖備用，入園時才不會慌亂。

現場查詢環球影城人數預測，出現黃色以上警戒（D~S級），一定買快速通關票，不然排隊排到飽啊！

快速通關說明

要搶快速通關票，建議2個月前就上網關注，熱門票券很快就被搶空，購買先選定日期非常方便！

快速通關4： 熱門推薦4種設施快速通關 (查價格)

熱門推薦4種設施快速通關 (查價格) 快速通關7： 次推薦選7種設施快速通關 (查價格)

次推薦選7種設施快速通關 (查價格) 快速通關票： 包含熱門設施()

包含熱門設施() 私人VIP體驗 ：有3小時、5小時、8小時票券，導遊帶領暢遊設施、表演免排隊，貴賓休息室、專屬餐廳用餐、飯店接送服務(查價格)

在線上購入VIP票，共有3小時、5小時、8小時的門票種類，可說是最無敵的玩法，各大組合的項目，VIP票不含園區入門票，需另行購買入門票。

（實際內容有可能隨著時間有所異動，記得在訂票頁再確認一次內容唷！） ▼三種 USJ VIP 行程比較： 項目 3小時VIP任天堂版 5小時VIP私享行程 8小時VIP私享行程 時長 3 小時 5 小時 8 小時 接送服務 無 大阪市區飯店接送 大阪市區飯店接送 導遊語言 英文 日／英文（可客製） 日／英文（可客製） 導覽內容 英文導覽 + 4項景點免排隊 根據需求制定遊覽計畫 根據需求制定遊覽計畫 快速通關 指定7項設施 全項目不限次數快速通關 全項目不限次數快速通關 任天堂園區 導覽中含設施免排隊 園區及設施免排隊免抽籤 園區及設施免排隊免抽籤 貴賓休息室 出發前30分鐘起可使用，行程期間內有效 全天使用 全天使用 餐飲 無 VIP餐廳晚餐

（Lombard’s Landing） 午餐＋晚餐

（Luminant VIP限定菜單） 餐廳優惠 USJ園內指定餐廳10%優惠券 無 無 獨家體驗 無 無 小遊戲/照片體驗/表演優選席

（三選一） 景點免排隊項目

（部分） 小小兵、大白鯊、瑪莉歐賽車、耀西冒險等 所有設施不限次數免排隊 所有設施不限次數免排隊 行李寄存、停車 無 專屬入口寄存 + 免費停車1台 專屬入口寄存 + 免費停車1台 VIP認證卡、掛繩 無 有 有 其他贈品 雨衣、證照等小禮物 無 無 人數限制 個人票（無團體選擇） 1-10人可選 1-10人可選 年齡限制 12歲以下需13歲以上陪同 4歲以上 4歲以上

📍⇒ 日本環球影城VIP 體驗行程 📍VIP折扣⇒Trip｜ 二樓的 VIP 休息室。 【 日本環球影城 VIP 體驗團體行程】飲料無限暢飲，還有暖暖包供應，冬天碓實很需要

日本環球影城快速通關4項（無動漫）

日本環球影城快速通關4項（有動漫）

日本環球影城快速通關券7項

強烈建議開園前30分～1小時先排隊進場，安檢和查票就得花時間！

入園後馬上衝到熱門設施：哈利波特及小小兵，節省排隊時間外，還能體驗到更多遊樂設施！

節省排隊秘訣（免費方案）

1. 免費方案：

單人優先乘坐（Single Rider） ：適合獨自或願意分開乘坐者，設有專用通道。

：適合獨自或願意分開乘坐者，設有專用通道。 輪流乘坐（Child Switch） ： 孩童因身高限制無法遊玩時，父母可輪流乘坐。

孩童因身高限制無法遊玩時，父母可輪流乘坐。 預約乘坐（預約券）： 限定於環球奇境園區，於現場機器選取乘坐時間。

2. 搶先入園法：

提早2～2.5小時到場等候，有機會遇到提前開園情況（最多提前約1小時）。

3. 活用官方 App 和人數預測：

確認每日人潮預測，避開高峰日；環球影城APP可即時查看遊樂設施等待時間。

4. 入場整理券制度：

超級任天堂世界與哈利波特魔法世界等熱門園區，高峰期間需持「入場整理券」才能進入。

整理券可透過 環球影城APP線上領取或至中央公園實體抽券機獲得。

▼大阪環球影城排隊秘訣與快速通關指南

遊樂設施名稱

（區域） 快速通關 單人優先乘坐 輪流乘坐 預約乘坐 咚奇剛的瘋狂礦車

（超級任天堂世界） V V V 瑪利歐賽車

（超級任天堂世界） V V V 耀西冒險

（超級任天堂世界） V V 哈利波特禁忌之旅

（哈利波特魔法世界） V V V 鷹馬飛行

（哈利波特魔法世界） V V 小小兵瘋狂乘車遊

（小小兵樂園） V V V 冰凍雷射光乘車遊

（小小兵樂園） V 飛天翼龍

（侏羅紀公園） V V V 侏儸紀公園乘船遊

（侏羅紀公園） V V 好萊塢美夢乘車遊

（好萊塢區） V V V 好萊塢美夢乘車遊～逆轉世界

（好萊塢區） V V 太空幻想列車

（好萊塢區） V V 史瑞克4-D歷險記

（好萊塢區） V 芝麻街4-D電影魔術

（好萊塢區） V 艾蒙的GO-GO滑板

（環球奇境） V V V 飛天史努比

（環球奇境） V V Hello Kitty夢幻蛋糕杯

（環球奇境） V 莫比的氣球之旅

（環球奇境） V V 大鳥的大頂篷馬戲團

（環球奇境） V 艾蒙泡泡遨遊

（環球奇境） V V 名偵探柯南4-D現場表演秀

（紐約區） V 大白鯊

（舊金山區） V V

建議提前購買快速通關票，因為此設施的平均等待時間常超過100分鐘，即使持有快速通關票，也可能需要排隊一段時間。

大阪環球影城地圖&APP下載

遊樂設施與娛樂活動位置

目前官網只有線上電子地圖，有需要紙本地圖請自行下載。

📍⇒ 下載地圖

大阪環球影城攻略指南

入園動線＆APP活用～

提早入園！提前下載好「環球影城APP」，入園後第一件事就是抽「瑪利歐整理券」，確保能進入超級任天堂世界。 排隊優先順序建議：抽完整理券後，先去排自己最想玩的非任天堂設施，避開熱門時段人潮。 遊玩超級任天堂樂園：按照整理券時間入園，盡情體驗超級任天堂世界的咚奇剛礦車、瑪利歐賽車、耀西冒險等設施。 想進瑪利歐餐廳打卡？先拿整理券！ 餐廳不接受現場排隊，請務必到餐廳門口找工作人員拿取時段整理券，不可自行選擇時間。 活用 APP 安排行程：查看各設施即時等待時間，安排優先順序，提高遊玩效率。

Tips 小提醒：

餐廳發的整理券是按時段發放， 無法選擇時間 。

。 通常 上午的排隊時間比下午短很多 ，建議早點進園玩更多！

，建議早點進園玩更多！ 哆啦A夢的合影時間可在 APP 中查詢，其他角色（如瑪利歐、史努比）出現時間為不固定。

📍⇒ 下載環球影城APP

大阪環球影城必玩設施推薦

超級任天堂世界

日本環球影城中的超人氣園區，人潮太多時會限制人數，屆時需要「園區入場保證券、園區入場號碼券」才能可優先玩，推薦保証入園的方法及快速通關券怎麼買？有以下7種方法：

入場方式 保證進場 收費 特點 適合對象 入場保證券 Trip

Ｖ🌟 Ｖ 數量有限、較難買票 一定要進園區的人🌟 快速通關券 Trip



Ｖ🌟 Ｖ 比較容易買到票🌟 海外遊客限定 想玩設施＋進園區的人 第一次去環球影城的人 提早入園券 Trip

Ｘ Ｖ 比開園時間再提早15分鐘入園 願意早起的人 App抽整理券 Ｘ Ｘ 中獎率低 單純想碰運氣的人 現場抽選券 Ｘ Ｘ 中獎率極低 單純想碰運氣的人 衝當天開園入園 Ｘ Ｘ 需要很早去排隊＋入園後先衝超級任天堂世界™園區 願意早起＋排隊的人 閉園前進入 Ｘ Ｘ 不一定能進園區 單純想碰運氣的人

必玩設施：

咚奇剛的瘋狂礦車：​ 2024年底新開幕的設施，模擬礦車在軌道上高速奔馳，充滿驚險刺激。高速過彎與軌道跳躍設計，驚險刺激。排隊時間一小時以上，一定要先衝第一個來玩，或買快速通關。 瑪利歐賽車： 體驗AR實境賽車，彷彿置身瑪利歐世界與庫巴競速。 耀西冒險： 適合親子同樂的設施，搭乘耀西探索蘑菇王國的各個角落。 能量手環互動遊戲： ​透過購買能量手環，參與園區內的互動遊戲，收集虛擬金幣，增添遊玩樂趣。​​

必吃美食：

瑪利歐餐廳（Kinopio’s Cafe）的瑪利歐漢堡與蘑菇湯。

必買商品：

瑪利歐互動手環、帽子、角色玩偶與限量模型。

來到人氣最高的「超級任天堂世界」，根本走進瑪利歐的世界，真是好真實、好可愛啊！

瑪利歐互動手環

環球影城瑪利歐互動手環可以在園區內有「手環販售小攤車」購買，每支4500日圓無需電池或充電，直接可用。

有「5個鑰匙挑戰」小遊戲，收集金幣，透過APP查看並跟全場遊客比拼分數，集滿3把鑰匙可挑戰「庫巴Jr. Boss戰」投影互動遊戲，挺好玩的！

▼環球影城瑪利歐手環

戴著能量手環，玩遍園區內互動遊戲，收集虛擬金幣的過程充滿樂歡樂！

▼耀西冒險

▼瑪利歐賽車

小孩都知道的瑪利歐賽車裡庫巴關卡的場景！原汁原味呈現啊～

雖然選擇了單人通道，仍然排了約一小時，但這段等待絕對值得！

戴上AR眼鏡後，彷彿親身進入了瑪利歐的世界，手握方向盤、投擲道具，與庫巴展開刺激的對決。

整體體驗充滿互動性與沉浸感，太好玩了～

必買馬力歐的帽子啊！

瑪利歐兄弟來囉！



碧琪公主耶！

哈利波特魔法世界

必玩設施：

哈利波特禁忌之旅： 搭乘模擬飛行設施，穿梭於霍格華茲城堡與禁忌森林，，貫穿哈利波特電影「禁忌之旅」劇情，就像真的參與了魁地奇比賽，體驗魔法世界的奇幻冒險。 鷹馬飛行： 模擬乘坐鷹馬飛行，輕快而刺激，適合全家大小的雲霄飛車。 魔杖互動體驗： 使用互動魔杖，在園區內特定地點施展魔法，增添沉浸感。

必吃美食：

「三支掃帚酒吧」的奶油啤酒、炸魚薯條。

必買商品：

魔杖（角色專屬款）、學院圍巾與魔法書紀念品。

走進大阪環球影城的哈利波特魔法世界，真的就像踏入了童年夢想的延伸。剛穿過那個高聳的城堡牆門、踏上鵝卵石鋪成的活米村街道時，心情根本可以用「激動到想尖叫」來形容。

真的很難相信自己站在這個曾經只存在書本和電影裡的世界裡。

霍格華茲城堡從遠處望過去壯觀又夢幻，近看時更是每個細節都讓人驚嘆——連石牆上的藤蔓、窗戶邊的陰影都營造得像極了電影。

▼霍格華茲特快車

每年開學都會從KING CROSS 車站 9又3/4 月台載送學生去上學的火車，以前在英國的時候也到過這個人氣景點哦，真懷念啊

「哈利波特禁忌之旅」是個相當不一樣的體驗！橫式的座椅，不同的情節與角色陸續飛到你眼前。

▼烤雞牧羊人派套餐

「三支掃帚」的餐點還不錯吃喔，當然也要來一杯奶油啤酒，才對味。

這是夏天才有限定版的奶油啤酒冰沙哦～甜滋滋的焦糖奶油口味，大阪的夏天也是很熱的，來上一杯超清涼啊

一旁是奶油啤酒口味的冰淇淋

休息區的建築及屋頂也是非常特別

▼霍格華茲內部

排隊等「禁忌之旅」時，每一段排隊動線都是驚喜~分類帽、鄧不利多的辦公室…眼睛根本不夠用！

有去過的朋友，應該知道奧利凡德的商店，太有真實感了！

四周巫師袍飄飄、魔杖高舉的遊客，彷彿自己也變成了霍格華茲的一份子。

▼柏蒂全口味豆

電影中柏蒂全口味豆是魔法界超受歡迎的糖果之一

日本環球影城的聖誕主題餐點，漢堡排＋蛋包飯＋紅酒醬汁，外型像「紅鼻馴鹿」（紅鼻是番茄，耳朵是炸物）

魔杖選項真的很多，有好人的也有壞人的。VIP 的套裝裡，也能讓每個人免費帶一支回家。

這次我們玩了「魔杖體驗」活動

現場會有人示範教學，站定位置用手朝固定位置揮舞魔杖，口中再念出咒語，如果成功的話，煙囪就會噴出火來!

哈利波利的小劇場，現場有演員演出魔杖學習的表演哦!

這個黑湖在全球環球影城的哈利波特魔法世界中，只有位於大阪的日本環球影城才獨有的哦

如果只是在活米村裏閒逛，一定會錯過這個超美的地點，這個拍照的神秘地點就在三根掃帚餐廳後方的戶外座位區，可以拍到倒映在黑湖中的城堡，這個景點可不是每個人都知道的

別錯過霍格華茲魔法之夜～冬季魔法～，整座城堡都被光雕秀與音樂包圍。

遇上下雪，那會是更夢幻的場景，全場萬人一起過聖誕。

小小兵樂園

此區域色彩繽紛，深受家庭與年輕遊客喜愛。這裡販售各式小小兵商品與特色美食，適合拍照打卡。​

必玩設施：

小小兵瘋狂乘車遊：​ 搭乘模擬器進入小小兵的世界，體驗幽默與冒險。 冰凍雷射光乘車遊： 科幻雷射光戰鬥遊戲。 小小兵噴泉互動區：親水遊戲區，夏天必玩。

必吃美食：

小小兵香蕉冰淇淋、香蕉奶昔。

必買商品：

小小兵公仔、T恤、搞怪文具。

這裏真的太可愛啊了，小小兵魅力百分百啊!! 如果有機會的話，可以碰到小小兵的表演，一大群的小小兵，又唱又跳的高喊Banana !

看看現場瘋狂的程度，大家都是為了小小兵而來的啊，活動是小小兵廣場的「小小兵COOL TIME！」可愛的小小兵要出來嗨翻全場了

注意到上頭那些管子了沒，本來是噴水，但是夏季限定活動變成噴雪了！

▼冰凍雷射光乘車遊



這個冰凍雷射光乘車遊超好玩

▼小小兵噴泉互動區

Water「Re-BOOOOOOOOORN」的潑水祭典活動每天只有一次，很多卡通明星都會上場，連可愛的小小兵們也會在上台一起跟大家玩水

接下來帶大家來看超熱門的小小兵，園區裏有大小不等的小小兵餐車

裏面有些商品，像是我們買的造型水壺可是別的地方買不到的哦，還有很多人買的造型爆米花桶千萬不要錯過，有的餐車還有賣小小兵造型包子的

全區只有它提供小小兵愛吃香蕉口味爆米花。

啊~~~這才是令人流連忘返的地方啊，小小兵商店!!

滿坑滿谷的相關商品，每樣都非常可愛，大人小孩都愛不釋手。

商店幾乎滿滿的都是小小兵的周邊商品!

真的太可愛了，粉絲們要有心理準備，小心逛到不想出來啊

真的超特別的啦，一定要帶一個回家

侏儸紀公園

必玩設施：

飛天翼龍： 懸掛式雲霄飛車，​ 園區內最刺激的過山車之一，模擬被翼龍抓起在空中翻轉飛行，喜歡極限挑戰不容錯過！ 侏儸紀公園乘船遊： 經典水上探險體驗，搭乘遊船穿越恐龍棲息地，最後從高處俯衝而下，驚險刺激！ 恐龍互動區： 可與「活恐龍」拍照。

必吃美食：

恐龍腿烤雞、大型熱狗堡。

必買商品：

恐龍模型、T-Rex玩偶、冒險帽。

▼飛天翼龍

超刺激的雲霄飛車，一開始就直接90度往下衝，超驚險！

整個過程像是被翼龍抓起來在天上飛，從高空俯瞰整個侏羅紀世界，那個臨場感超擬真，真的會尖叫到不行啊～～

▼侏儸紀公園乘船遊

當然啦，裏面還是保有侏儸紀公園的恐龍像，沒辦法，這真的太吸睛了

好萊塢區

必玩設施：

好萊塢美夢乘車遊（順行/逆轉）： 搭乘高速雲霄飛車，配合音樂享受飛馳快感。

～逆轉世界～：​雲霄 飛車的倒退版本，提供不同的刺激體驗。 太空幻想列車： 音樂搭配的旋轉列車旅程。 芝麻街4D電影魔術： 適合親子的動畫體驗。

必吃美食：

好萊塢爆米花桶、彩色汽水。

必買商品：

經典電影周邊商品、芝麻街角色娃娃。

紐約區

這區主要是模仿老紐約街道，是《蜘蛛人驚魂歷險記》的所在區域，也有不少特色餐廳和好拍打卡點，很適合拍時尚街拍照！

復古美式街景：紅磚街道、老式美國建築，中央美國國旗＋「WORLD PREMIERE」的戲院風格建築，營造百老匯氛圍呢！。黃色古董計程車是紐約區的經典拍照景點。右側「Finnegan’s Bar & Grill」 餐廳，這也是紐約區的熱門用餐地點。

在1930年代的紐約街道上拍張紀念照吧！

必玩設施：

蜘蛛人驚魂歷險：​ 結合3D影像與動態座椅，讓你與蜘蛛人一同對抗邪惡勢力，體驗身歷其境的冒險。 名偵探柯南4D現場表演秀 （期間限定）。 超能英雄互動合影區 。

必吃美食：

紐約風披薩、巨型餅乾。

必買商品：

漫威商品、柯南限定周邊。

我們在紐約區附近看到賣冰的餐車前看到大排長龍，原來這是個有機會拿到超大彩虹冰的活動，只要努力設法讓轉盤指針停到「WIN」上，原本一人份的彩虹冰，就會加倍奉還，變成十倍大的彩虹冰。

就是畫面中像是個大臉盆～份量非常驚人，難怪每個拿到的人都笑的很開心，連一旁的遊客也都用羨慕的眼神看著呢

冬季限定的超大型 聖誕樹，位於葛拉梅西公園前方，是每年冬季「環球奇幻聖誕節」活動的亮點之一。右邊的建築上有華麗的光雕投影，是環球影城夜間的燈光秀表演的一部分。

環球奇境

如果是帶比較小的小朋友來環球影城，「環球奇境」會是非常棒的選擇！這區域非常適合國小1～2年級以下的小朋友，設施多以可愛風、溫和路線為主，不會太刺激，小孩能玩得開心又安心。

必玩設施：

艾蒙的Go-Go滑板： 適合小朋友的迷你雲霄飛車。 Hello Kitty夢幻蛋糕杯： 旋轉杯遊戲。 飛天史努比： 空中飛行的親子設施。

環球奇境園區的Hello Kitty 置物櫃非常推薦，可以無限制次數開啟，使用時需投入500日圓，使用後將退還100日圓喔！

必吃美食：

史努比造型鬆餅、彩色棉花糖。

必買商品：

Kitty商品、史努比周邊、卡通造型氣球。

園區共分為三大主題：

史努比電影工作室、Hello Kitty時尚大道、芝麻街歡樂世界，總共有30多項遊樂設施，包含室內與室外的遊樂場，無論天氣好壞都能玩得盡興！

另外還能參加迎賓活動，有機會遇見超可愛的Hello Kitty、Snoopy、Elmo、Cookie Monster等人氣角色，可以互動、拍照留念，絕對是孩子們最期待的時刻之一！

▼艾蒙小兜風

▼艾蒙的Go-Go滑板

▼飛天史努比

▼莫比的氣球之旅

▼艾蒙泡泡遨遊

親善村

必玩設施：

大白鯊乘船冒險： 驚險刺激的老牌經典設施。 舊金山街景拍照區 。

必吃美食：

美式熱狗、焦糖爆米花。

必買商品：

舊金山限定紀念品、大白鯊玩偶。

▼大白鯊乘船冒險

這個可以說是「親善村」最經典的遊樂設施了！

搭上48人座的水上快艇，一路展開一場超驚悚的冒險旅程，整段大約7分鐘，感覺就像真的進入電影場景一樣～

進入此區後，週遭一景一物，開始模擬創造出片場裏的氣氛

很擬真的臨海小鎮場景，一旁還有背景音效環繞全場

整個過程超有臨場感，像是火焰、爆炸聲、水花四濺的特效都很到位，加上船長演技超逼真，還有開槍的橋段，整個超投入！

一旁的爆作起火的道具場景

說時遲那時快，配合大白鯊的著名的音樂，大傢伙從船旁一躍而出

最高潮就是大白鯊突然襲擊的瞬間，真的會嚇一跳！而且中段的位置最搶手，觀賞角度剛剛好，但…也有機會被水花噴得滿臉喔（笑）！

水世界

這區表演時間固定，建議提前查詢並安排觀賞。

必玩設施：

水世界現場特技表演： 根據電影《水世界》改編的現場特技秀，包含爆破、跳水與飛機特技，場面震撼。 水上互動噴水區。 拍照留念的飛機殘骸場景。

必吃美食：

炸雞拼盤、汽水攤位。

必買商品：

水世界表演周邊商品、濕身毛巾。

大阪環球影城必吃美食TOP 5

各式特色餐廳也很有風格，千萬不要錯過！

1. 小小兵香蕉燒、小小兵爆米花桶

地點：小小兵樂園

特色：

香蕉口味的吉拿棒，金黃色外皮，香甜不膩，還有小小兵造型的包裝超可愛。人氣超高，甜點控+小小兵控都不能錯過！

爆米花桶有許多造型（香蕉、小小兵角色等），有時還會推出限定版。邊逛邊吃又能當紀念品，CP值超高！

2. 蜘蛛人漢堡

地點：Studio Stars Restaurant（靠近蜘蛛人設施）

特色：紅藍蜘蛛網造型麵包搭配多汁漢堡肉，配色超吸睛。限定造型漢堡，吃了也能拍爆IG！

3. 哈利波特奶油啤酒

地點：霍格華茲村

特色：氣泡甜飲，有冷飲與熱飲版本，喝起來像焦糖奶油汽水。哈迷必喝，還可以加價買紀念杯！

4. 無敵星爆米花

地點：超級任天堂世界

特色：外觀是超級瑪利歐裡的「無敵星」造型，金黃色亮面設計會閃閃發光，星星眼睛會發亮（真的會！晚上超顯眼）附可背式背帶，走在園區裡就像角色升級啦～

5. 哥吉拉叉燒拉麵

地點：可能在特定期間限定或聯名活動中出現（請注意最新消息）

特色：黑色湯頭與巨大叉燒，結合哥吉拉主題。帥氣又霸氣，吃完會有種毀天滅地的爽感。

大阪環球影城必買商品TOP 5

當然也不能錯過必買「環球影城紀念品」，每個區域各主角周邊商品在這裡～

1. 哈利波特魔杖

地點：哈利波特魔杖店

特色：角色專屬魔杖、互動版還可以和設施互動。收藏價值高，還能當作角色扮演道具！

2. 瑪利歐系列頭飾與服飾

地點：馬利歐汽車& 1-UP工廠

特色：瑪利歐、路易、耀西等造型帽子和T恤，進園區直接變身瑪利歐家族成員！適合全家或情侶一起戴超可愛。

3. 蜘蛛人限定商品

地點：蜘蛛俠紀念品店

特色：蜘蛛人（蜘蛛人馬克杯、玩偶）經典紅藍配色商品，特攝迷、漫威迷一定要帶一件！

4. 小小兵紀念商品

地點：小小兵樂園

特色：

小小兵公仔有超多種表情與服裝造型（夏日版、忍者版、廚師版等），有大隻絨毛娃娃，也有小巧桌上型公仔，收藏控最愛！小小兵 T 恤＆帽子，是園區限定設計，很多人會現場直接換上穿拍照，有情侶款、親子款，穿上立刻變成搞怪小小兵家族！

5. 限定點心伴手禮

地點：園區各主題商店

特色：曲奇餅乾、巧克力包裝依不同主題變化（如小小兵、瑪利歐、哈利波特），送禮最方便又實用，好吃又不佔空間。

大阪環球影城住宿推薦

步行可達・官方合作飯店

飯店名稱 優點 距離USJ 雙人床

淡季價格 Google

評價 查房價 環球影城前方飯店 官方飯店門口就是USJ

裝潢時尚 步行1分鐘 NT$4,500～6,000 4.4★

Trip

環球影城港灣酒店

評價高、早餐豐富

家庭友善 步行5分鐘 NT$4,000～5,500 4.4★

Trip

近鐵環球影城酒店

價格適中

地點超方便 步行2分鐘 NT$3,500～4,500 4.3★

Trip

環球港維塔酒店 設計感強

部分房型可看煙火 步行3分鐘 NT$4,000～5,000 4.5★

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CP值高・平價飯店

飯店名稱 優點 距離USJ 雙人床

淡季價格 Google 評價 查房價 大阪灣柔婕閣飯店 價格親民、設施新 步行約10分鐘 NT$2,500～3,500 4.3★

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J-Hoppers

青年旅館 青旅型，適合背包客 步行約10分鐘 NT$1,800～2,500

（私房） 4.7★

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天保山海鷗酒店 靠近海遊館與摩天輪 車程約15~20分鐘 NT$2,500～3,000 4.0★

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高級體驗・特殊風格飯店

飯店名稱 優點 距離USJ 雙人床

淡季價格 Google

評價 查房價 大阪灣格蘭王子飯店 高級商務風

含接駁 車程約15~20分鐘 NT$4,000～6,000 4.2★

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日本環球影城

森格拉爾天空水療酒店 頂樓有溫泉

現代設計 連接USJ車站 NT$4,000～5,500 4.1★

Trip



⚠️ 價格僅為淡季參考（約每年1月中～3月初或11月中～12月中），旺季或連假價格會高出許多呦！

「大阪環球影城」真的超～好～玩！從一進門開始就像走進電影裡，瑪利歐世界超夢幻、哈利波特魔法感爆棚，小小兵又鬧又可愛，整個就是玩到停不下來！

各種造型美食根本捨不得吃，爆米花桶每一款都想帶回家（我的行李差點爆炸），還有限定商品真的超好買，雖然一天玩不完，但心裡已經開始想著下次什麼時候再來～

大阪景點美食推薦

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店家/景點資訊

店家名稱：日本大阪環球影城

所在地址：日本大阪市此花區櫻島2丁目1-33

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:00-20:00

店家電話：+81 570-200-606

評價：★★★★★





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