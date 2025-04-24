2025年日本「大阪環球影城」最新攻略！想知道日本環球影城門票怎麼買最划算？無論是瑪利歐賽車、咚奇剛瘋狂礦車，還是哈利波特魔法世界，小小兵樂園，涵蓋門票購買、快速通關選擇、27個必玩設施、VIP 體驗行程、必買商品、交通方式及最佳飯店住宿推薦等，幫助大家輕鬆規劃行程，盡情享受園區的樂趣！
- 日本環球影城資訊
- 地址：日本大阪市此花區櫻島2丁目1-33
- 交通：搭JR環狀線於西九條站換乘JR櫻島線後，Universal City站下車步行3分鐘 (地圖)
- 營業時間：約09:00-20:00 (根據季節及星期不同，請看官網)
- 通常07:15~07:45就提前開放入園了，早到早享受。
▼ 就是愛出國 ▼
▼ 日本旅遊票卷 ▼
大阪環球影城交通資訊
▼2025最新日本環球影城交通方式整理
|出發地
|搭乘路線
|轉乘站
|所需時間
（約）
|票價
（約）
|大阪站
|JR大阪環狀線 → 西九條 → JR夢咲線（櫻島線）至環球城站
|西九條
|15分鐘
|¥180
|難波站
|阪神難波線 或 近鐵奈良線 → 西九條 → JR夢咲線
|西九條
|20分鐘
|¥230
|心齋橋站
|地鐵御堂筋線 → 難波 → 阪神電鐵或近鐵 → 西九條 → JR夢咲線
|難波／西九條
|25分鐘
|¥230
|關西機場
|JR關空快速 → 西九條 → JR夢咲線（櫻島線）至環球城站
|西九條
|70分鐘
|¥1,210
|京都
|JR新快速 → 大阪站 → JR大阪環狀線 → 西九條 → JR夢咲線
|大阪／西九條
|45分鐘
|¥560
|神戶
（三宮）
|JR神戶線 → 大阪站 → JR大阪環狀線 → 西九條 → JR夢咲線
|大阪／西九條
|45分鐘
|¥660
|大阪國際機場
（伊丹）
|JR寶塚線 → 螢池 → 阪急寶塚線 → 梅田 → 步行至大阪站 → JR大阪環狀線 → 西九條 → JR夢咲線
|螢池／梅田／西九條
|約55分鐘
|¥560
- 大阪有兩間機場。 大阪國際機場（伊丹機場）和關西國際機場均可輕鬆前往大阪市。
若想快速前往大阪市內，請選擇大阪國際機場（伊丹機場）作為您的目的地。 距離關西國際機場距離大阪市區更近，搭乘單軌電車、電車或豪華巴士約30分鐘即可到達市中心。
大阪環球影城門票＆快速通關
門票種類介紹
來日本環球影城玩是有撇步的哦，買對門票才能玩的盡興！
-
1日票：適合當天玩完所有設施的朋友
-
1.5日票：適合先玩下午場，隔天再玩整天
-
2日票：適合帶小孩的家庭，園區大、玩得很累
為了不浪費時間排隊，強烈建議購買快速通關票，讓你的日本之旅更加順利！想想看都花錢到日本了，就不要浪費時間排隊一小時以上才玩一個設施喔！
▼大阪環球影城門票類型及價格（2025 最新）
|門票類型
|票券內容
|
價格
（約）
|購票
連結
|1日票
|正常入園票，適合大部分遊客，包含所有常規設施及區域
|NT 2,097
|
Trip
|1.5日票
|第一天需15:00後入場，第二天可全天使用
|NT 2,922
|
Trip
|2日票
|兩日內可多次進園，適合深度遊玩
|NT 3,992
|
Trip
|1日票 +
超級任天堂世界入場保証券
|附加超級任天堂世界保證入園券，確保可進入該區域
|NT 2,654
|
Trip
|快速通關7
（場次隨機）
|7個遊戲設施的隨機場次快速通關票，避免長時間排隊
|NT 4,416
|
Trip
|快速通關7
（場次可選）
|7個遊戲設施的場次可選快速通關票，避免長時間排隊
|NT 4,862
|
Trip
|快速通關7
（指定場次）
|7個遊戲設施的指定場次快速通關票，避免長時間排隊
|NT 5,754
|
Trip
|快速通關4
（場次隨機）
|4個遊戲設施的隨機場次快速通關票，具有不同設施組合
|NT 3,078
|
Trip
|快速通關4
（場次可選）
|4個遊戲設施的場次可選快速通關票，具有不同設施組合
|NT 3,078
|
Trip
|快速通關4
（指定場次）
|4個遊戲設施的指定場次快速通關票，具有不同設施組合
|NT 6,374
|
Trip
|3小時VIP體驗
|VIP體驗，包含任天堂版的導遊服務，適合快速遊玩
|NT 7,582
|
Trip
|5小時VIP體驗
|私人VIP體驗行程，包含英文/日文導遊及飯店接送服務
|NT 84,736
|
Trip
|8小時VIP體驗
|豪華私人VIP體驗行程，包含英文/日文導遊、飯店接送服務及中文翻譯
|NT 111,271
|
Trip
|超級任天堂世界保證入園券
|特別為超級任天堂世界區域提供的保證入園券，保證有入園資格
|NT 1,500
|
Trip
|Early Entry 早鳥入園
|提供比一般開園時間早30分鐘的進園特權，通常只提供限量票
|NT 2,000
|
Trip
|VIP體驗票
|高端票券，提供專屬導遊、快速通關等特殊服務
|NT 25,000
|
Trip
- 快速通關、保證入園券及VIP體驗皆「不含門票」，需另外購買環球影城入園門票。
- 價格可能因季節、促銷活動及匯率而變動，購票時確認最新價格；
- 建議提早30天購買，是電子票印出來或截圖備用，入園時才不會慌亂。
- 現場查詢環球影城人數預測，出現黃色以上警戒（D~S級），一定買快速通關票，不然排隊排到飽啊！
快速通關說明
要搶快速通關票，建議2個月前就上網關注，熱門票券很快就被搶空，購買先選定日期非常方便！
- 快速通關4：熱門推薦4種設施快速通關 (查價格)
- 快速通關7：次推薦選7種設施快速通關 (查價格)
- 快速通關票：包含熱門設施()
- 私人VIP體驗：有3小時、5小時、8小時票券，導遊帶領暢遊設施、表演免排隊，貴賓休息室、專屬餐廳用餐、飯店接送服務(查價格)
在線上購入VIP票，共有3小時、5小時、8小時的門票種類，可說是最無敵的玩法，各大組合的項目，VIP票不含園區入門票，需另行購買入門票。
（實際內容有可能隨著時間有所異動，記得在訂票頁再確認一次內容唷！）
▼三種 USJ VIP 行程比較：
|項目
|3小時VIP任天堂版
|5小時VIP私享行程
|8小時VIP私享行程
|時長
|3 小時
|5 小時
|8 小時
|接送服務
|無
|大阪市區飯店接送
|大阪市區飯店接送
|導遊語言
|英文
|日／英文（可客製）
|日／英文（可客製）
|導覽內容
|英文導覽 + 4項景點免排隊
|根據需求制定遊覽計畫
|根據需求制定遊覽計畫
|快速通關
|指定7項設施
|全項目不限次數快速通關
|全項目不限次數快速通關
|任天堂園區
|導覽中含設施免排隊
|園區及設施免排隊免抽籤
|園區及設施免排隊免抽籤
|貴賓休息室
|出發前30分鐘起可使用，行程期間內有效
|全天使用
|全天使用
|餐飲
|無
|VIP餐廳晚餐
（Lombard’s Landing）
|午餐＋晚餐
（Luminant VIP限定菜單）
|餐廳優惠
|USJ園內指定餐廳10%優惠券
|無
|無
|獨家體驗
|無
|無
|小遊戲/照片體驗/表演優選席
（三選一）
|景點免排隊項目
（部分）
|小小兵、大白鯊、瑪莉歐賽車、耀西冒險等
|所有設施不限次數免排隊
|所有設施不限次數免排隊
|行李寄存、停車
|無
|專屬入口寄存 + 免費停車1台
|專屬入口寄存 + 免費停車1台
|VIP認證卡、掛繩
|無
|有
|有
|其他贈品
|雨衣、證照等小禮物
|無
|無
|人數限制
|個人票（無團體選擇）
|1-10人可選
|1-10人可選
|年齡限制
|12歲以下需13歲以上陪同
|4歲以上
|4歲以上
日本環球影城快速通關4項（無動漫）
日本環球影城快速通關4項（有動漫）
日本環球影城快速通關券7項
強烈建議開園前30分～1小時先排隊進場，安檢和查票就得花時間！
入園後馬上衝到熱門設施：哈利波特及小小兵，節省排隊時間外，還能體驗到更多遊樂設施！
節省排隊秘訣（免費方案）
1. 免費方案：
- 單人優先乘坐（Single Rider）：適合獨自或願意分開乘坐者，設有專用通道。
- 輪流乘坐（Child Switch）：孩童因身高限制無法遊玩時，父母可輪流乘坐。
- 預約乘坐（預約券）：限定於環球奇境園區，於現場機器選取乘坐時間。
2. 搶先入園法：
提早2～2.5小時到場等候，有機會遇到提前開園情況（最多提前約1小時）。
3. 活用官方 App 和人數預測：
確認每日人潮預測，避開高峰日；環球影城APP可即時查看遊樂設施等待時間。
4. 入場整理券制度：
超級任天堂世界與哈利波特魔法世界等熱門園區，高峰期間需持「入場整理券」才能進入。
整理券可透過 環球影城APP線上領取或至中央公園實體抽券機獲得。
▼大阪環球影城排隊秘訣與快速通關指南
|遊樂設施名稱
（區域）
|快速通關
|單人優先乘坐
|輪流乘坐
|預約乘坐
|咚奇剛的瘋狂礦車
（超級任天堂世界）
|V
|V
|V
|瑪利歐賽車
（超級任天堂世界）
|V
|V
|V
|耀西冒險
（超級任天堂世界）
|V
|V
|哈利波特禁忌之旅
（哈利波特魔法世界）
|V
|V
|V
|鷹馬飛行
（哈利波特魔法世界）
|V
|V
|小小兵瘋狂乘車遊
（小小兵樂園）
|V
|V
|V
|冰凍雷射光乘車遊
（小小兵樂園）
|V
|飛天翼龍
（侏羅紀公園）
|V
|V
|V
|侏儸紀公園乘船遊
（侏羅紀公園）
|V
|V
|好萊塢美夢乘車遊
（好萊塢區）
|V
|V
|V
|好萊塢美夢乘車遊～逆轉世界
（好萊塢區）
|V
|V
|太空幻想列車
（好萊塢區）
|V
|V
|史瑞克4-D歷險記
（好萊塢區）
|V
|芝麻街4-D電影魔術
（好萊塢區）
|V
|艾蒙的GO-GO滑板
（環球奇境）
|V
|V
|V
|飛天史努比
（環球奇境）
|V
|V
|Hello Kitty夢幻蛋糕杯
（環球奇境）
|V
|莫比的氣球之旅
（環球奇境）
|V
|V
|大鳥的大頂篷馬戲團
（環球奇境）
|V
|艾蒙泡泡遨遊
（環球奇境）
|V
|V
|名偵探柯南4-D現場表演秀
（紐約區）
|V
|大白鯊
（舊金山區）
|V
|V
建議提前購買快速通關票，因為此設施的平均等待時間常超過100分鐘，即使持有快速通關票，也可能需要排隊一段時間。
大阪環球影城地圖&APP下載
遊樂設施與娛樂活動位置
目前官網只有線上電子地圖，有需要紙本地圖請自行下載。
📍⇒ 下載地圖
大阪環球影城攻略指南
入園動線＆APP活用～
- 提早入園！提前下載好「環球影城APP」，入園後第一件事就是抽「瑪利歐整理券」，確保能進入超級任天堂世界。
- 排隊優先順序建議：抽完整理券後，先去排自己最想玩的非任天堂設施，避開熱門時段人潮。
- 遊玩超級任天堂樂園：按照整理券時間入園，盡情體驗超級任天堂世界的咚奇剛礦車、瑪利歐賽車、耀西冒險等設施。
- 想進瑪利歐餐廳打卡？先拿整理券！
- 餐廳不接受現場排隊，請務必到餐廳門口找工作人員拿取時段整理券，不可自行選擇時間。
- 活用 APP 安排行程：查看各設施即時等待時間，安排優先順序，提高遊玩效率。
Tips 小提醒：
- 餐廳發的整理券是按時段發放，無法選擇時間。
- 通常上午的排隊時間比下午短很多，建議早點進園玩更多！
- 哆啦A夢的合影時間可在 APP 中查詢，其他角色（如瑪利歐、史努比）出現時間為不固定。
📍⇒ 下載環球影城APP
大阪環球影城必玩設施推薦
超級任天堂世界
|
入場方式
|
保證進場
|
收費
|
特點
|
適合對象
|
入場保證券
|
Ｖ🌟
|
Ｖ
|
數量有限、較難買票
|
一定要進園區的人🌟
|
快速通關券
|
Ｖ🌟
|
Ｖ
|
比較容易買到票🌟
海外遊客限定
|
想玩設施＋進園區的人
第一次去環球影城的人
|
提早入園券
|
Ｘ
|
Ｖ
|
比開園時間再提早15分鐘入園
|
願意早起的人
|
App抽整理券
|
Ｘ
|
Ｘ
|
中獎率低
|
單純想碰運氣的人
|
現場抽選券
|
Ｘ
|
Ｘ
|
中獎率極低
|
單純想碰運氣的人
|
衝當天開園入園
|
Ｘ
|
Ｘ
|
需要很早去排隊＋入園後先衝超級任天堂世界™園區
|
願意早起＋排隊的人
|
閉園前進入
|
Ｘ
|
Ｘ
|
不一定能進園區
|
單純想碰運氣的人
必玩設施：
- 咚奇剛的瘋狂礦車：2024年底新開幕的設施，模擬礦車在軌道上高速奔馳，充滿驚險刺激。高速過彎與軌道跳躍設計，驚險刺激。排隊時間一小時以上，一定要先衝第一個來玩，或買快速通關。
- 瑪利歐賽車：體驗AR實境賽車，彷彿置身瑪利歐世界與庫巴競速。
- 耀西冒險：適合親子同樂的設施，搭乘耀西探索蘑菇王國的各個角落。
- 能量手環互動遊戲：透過購買能量手環，參與園區內的互動遊戲，收集虛擬金幣，增添遊玩樂趣。
必吃美食：
瑪利歐餐廳（Kinopio’s Cafe）的瑪利歐漢堡與蘑菇湯。
必買商品：
瑪利歐互動手環、帽子、角色玩偶與限量模型。
來到人氣最高的「超級任天堂世界」，根本走進瑪利歐的世界，真是好真實、好可愛啊！
瑪利歐互動手環
環球影城瑪利歐互動手環可以在園區內有「手環販售小攤車」購買，每支4500日圓無需電池或充電，直接可用。
有「5個鑰匙挑戰」小遊戲，收集金幣，透過APP查看並跟全場遊客比拼分數，集滿3把鑰匙可挑戰「庫巴Jr. Boss戰」投影互動遊戲，挺好玩的！
▼環球影城瑪利歐手環
戴著能量手環，玩遍園區內互動遊戲，收集虛擬金幣的過程充滿樂歡樂！
▼耀西冒險
▼瑪利歐賽車
小孩都知道的瑪利歐賽車裡庫巴關卡的場景！原汁原味呈現啊～
雖然選擇了單人通道，仍然排了約一小時，但這段等待絕對值得！
戴上AR眼鏡後，彷彿親身進入了瑪利歐的世界，手握方向盤、投擲道具，與庫巴展開刺激的對決。
整體體驗充滿互動性與沉浸感，太好玩了～
必買馬力歐的帽子啊！
瑪利歐兄弟來囉！
碧琪公主耶！
哈利波特魔法世界
必玩設施：
- 哈利波特禁忌之旅：搭乘模擬飛行設施，穿梭於霍格華茲城堡與禁忌森林，，貫穿哈利波特電影「禁忌之旅」劇情，就像真的參與了魁地奇比賽，體驗魔法世界的奇幻冒險。
- 鷹馬飛行：模擬乘坐鷹馬飛行，輕快而刺激，適合全家大小的雲霄飛車。
- 魔杖互動體驗：使用互動魔杖，在園區內特定地點施展魔法，增添沉浸感。
必吃美食：
「三支掃帚酒吧」的奶油啤酒、炸魚薯條。
必買商品：
魔杖（角色專屬款）、學院圍巾與魔法書紀念品。
走進大阪環球影城的哈利波特魔法世界，真的就像踏入了童年夢想的延伸。剛穿過那個高聳的城堡牆門、踏上鵝卵石鋪成的活米村街道時，心情根本可以用「激動到想尖叫」來形容。
真的很難相信自己站在這個曾經只存在書本和電影裡的世界裡。
霍格華茲城堡從遠處望過去壯觀又夢幻，近看時更是每個細節都讓人驚嘆——連石牆上的藤蔓、窗戶邊的陰影都營造得像極了電影。
▼霍格華茲特快車
每年開學都會從KING CROSS 車站 9又3/4 月台載送學生去上學的火車，以前在英國的時候也到過這個人氣景點哦，真懷念啊
「哈利波特禁忌之旅」是個相當不一樣的體驗！橫式的座椅，不同的情節與角色陸續飛到你眼前。
▼烤雞牧羊人派套餐
「三支掃帚」的餐點還不錯吃喔，當然也要來一杯奶油啤酒，才對味。
這是夏天才有限定版的奶油啤酒冰沙哦～甜滋滋的焦糖奶油口味，大阪的夏天也是很熱的，來上一杯超清涼啊
一旁是奶油啤酒口味的冰淇淋
休息區的建築及屋頂也是非常特別
▼霍格華茲內部
排隊等「禁忌之旅」時，每一段排隊動線都是驚喜~分類帽、鄧不利多的辦公室…眼睛根本不夠用！
有去過的朋友，應該知道奧利凡德的商店，太有真實感了！
四周巫師袍飄飄、魔杖高舉的遊客，彷彿自己也變成了霍格華茲的一份子。
▼柏蒂全口味豆
電影中柏蒂全口味豆是魔法界超受歡迎的糖果之一
日本環球影城的聖誕主題餐點，漢堡排＋蛋包飯＋紅酒醬汁，外型像「紅鼻馴鹿」（紅鼻是番茄，耳朵是炸物）
魔杖選項真的很多，有好人的也有壞人的。VIP 的套裝裡，也能讓每個人免費帶一支回家。
這次我們玩了「魔杖體驗」活動
現場會有人示範教學，站定位置用手朝固定位置揮舞魔杖，口中再念出咒語，如果成功的話，煙囪就會噴出火來!
哈利波利的小劇場，現場有演員演出魔杖學習的表演哦!
這個黑湖在全球環球影城的哈利波特魔法世界中，只有位於大阪的日本環球影城才獨有的哦
如果只是在活米村裏閒逛，一定會錯過這個超美的地點，這個拍照的神秘地點就在三根掃帚餐廳後方的戶外座位區，可以拍到倒映在黑湖中的城堡，這個景點可不是每個人都知道的
別錯過霍格華茲魔法之夜～冬季魔法～，整座城堡都被光雕秀與音樂包圍。
遇上下雪，那會是更夢幻的場景，全場萬人一起過聖誕。
小小兵樂園
此區域色彩繽紛，深受家庭與年輕遊客喜愛。這裡販售各式小小兵商品與特色美食，適合拍照打卡。
必玩設施：
- 小小兵瘋狂乘車遊：搭乘模擬器進入小小兵的世界，體驗幽默與冒險。
- 冰凍雷射光乘車遊：科幻雷射光戰鬥遊戲。
- 小小兵噴泉互動區：親水遊戲區，夏天必玩。
必吃美食：
小小兵香蕉冰淇淋、香蕉奶昔。
必買商品：
小小兵公仔、T恤、搞怪文具。
這裏真的太可愛啊了，小小兵魅力百分百啊!! 如果有機會的話，可以碰到小小兵的表演，一大群的小小兵，又唱又跳的高喊Banana !
看看現場瘋狂的程度，大家都是為了小小兵而來的啊，活動是小小兵廣場的「小小兵COOL TIME！」可愛的小小兵要出來嗨翻全場了
注意到上頭那些管子了沒，本來是噴水，但是夏季限定活動變成噴雪了！
▼冰凍雷射光乘車遊
這個冰凍雷射光乘車遊超好玩
▼小小兵噴泉互動區
Water「Re-BOOOOOOOOORN」的潑水祭典活動每天只有一次，很多卡通明星都會上場，連可愛的小小兵們也會在上台一起跟大家玩水
接下來帶大家來看超熱門的小小兵，園區裏有大小不等的小小兵餐車
裏面有些商品，像是我們買的造型水壺可是別的地方買不到的哦，還有很多人買的造型爆米花桶千萬不要錯過，有的餐車還有賣小小兵造型包子的
全區只有它提供小小兵愛吃香蕉口味爆米花。
啊~~~這才是令人流連忘返的地方啊，小小兵商店!!
滿坑滿谷的相關商品，每樣都非常可愛，大人小孩都愛不釋手。
商店幾乎滿滿的都是小小兵的周邊商品!
真的太可愛了，粉絲們要有心理準備，小心逛到不想出來啊
真的超特別的啦，一定要帶一個回家
侏儸紀公園
必玩設施：
- 飛天翼龍：懸掛式雲霄飛車，園區內最刺激的過山車之一，模擬被翼龍抓起在空中翻轉飛行，喜歡極限挑戰不容錯過！
- 侏儸紀公園乘船遊：經典水上探險體驗，搭乘遊船穿越恐龍棲息地，最後從高處俯衝而下，驚險刺激！
- 恐龍互動區：可與「活恐龍」拍照。
必吃美食：
恐龍腿烤雞、大型熱狗堡。
必買商品：
恐龍模型、T-Rex玩偶、冒險帽。
▼飛天翼龍
超刺激的雲霄飛車，一開始就直接90度往下衝，超驚險！
整個過程像是被翼龍抓起來在天上飛，從高空俯瞰整個侏羅紀世界，那個臨場感超擬真，真的會尖叫到不行啊～～
▼侏儸紀公園乘船遊
當然啦，裏面還是保有侏儸紀公園的恐龍像，沒辦法，這真的太吸睛了
好萊塢區
必玩設施：
-
好萊塢美夢乘車遊（順行/逆轉）：搭乘高速雲霄飛車，配合音樂享受飛馳快感。
～逆轉世界～：雲霄飛車的倒退版本，提供不同的刺激體驗。
- 太空幻想列車：音樂搭配的旋轉列車旅程。
- 芝麻街4D電影魔術：適合親子的動畫體驗。
必吃美食：
好萊塢爆米花桶、彩色汽水。
必買商品：
經典電影周邊商品、芝麻街角色娃娃。
紐約區
這區主要是模仿老紐約街道，是《蜘蛛人驚魂歷險記》的所在區域，也有不少特色餐廳和好拍打卡點，很適合拍時尚街拍照！
復古美式街景：紅磚街道、老式美國建築，中央美國國旗＋「WORLD PREMIERE」的戲院風格建築，營造百老匯氛圍呢！。黃色古董計程車是紐約區的經典拍照景點。右側「Finnegan’s Bar & Grill」 餐廳，這也是紐約區的熱門用餐地點。
在1930年代的紐約街道上拍張紀念照吧！
必玩設施：
- 蜘蛛人驚魂歷險：結合3D影像與動態座椅，讓你與蜘蛛人一同對抗邪惡勢力，體驗身歷其境的冒險。
- 名偵探柯南4D現場表演秀（期間限定）。
- 超能英雄互動合影區。
必吃美食：
紐約風披薩、巨型餅乾。
必買商品：
漫威商品、柯南限定周邊。
我們在紐約區附近看到賣冰的餐車前看到大排長龍，原來這是個有機會拿到超大彩虹冰的活動，只要努力設法讓轉盤指針停到「WIN」上，原本一人份的彩虹冰，就會加倍奉還，變成十倍大的彩虹冰。
就是畫面中像是個大臉盆～份量非常驚人，難怪每個拿到的人都笑的很開心，連一旁的遊客也都用羨慕的眼神看著呢
冬季限定的超大型 聖誕樹，位於葛拉梅西公園前方，是每年冬季「環球奇幻聖誕節」活動的亮點之一。右邊的建築上有華麗的光雕投影，是環球影城夜間的燈光秀表演的一部分。
環球奇境
如果是帶比較小的小朋友來環球影城，「環球奇境」會是非常棒的選擇！這區域非常適合國小1～2年級以下的小朋友，設施多以可愛風、溫和路線為主，不會太刺激，小孩能玩得開心又安心。
必玩設施：
- 艾蒙的Go-Go滑板：適合小朋友的迷你雲霄飛車。
- Hello Kitty夢幻蛋糕杯：旋轉杯遊戲。
- 飛天史努比：空中飛行的親子設施。
環球奇境園區的Hello Kitty 置物櫃非常推薦，可以無限制次數開啟，使用時需投入500日圓，使用後將退還100日圓喔！
必吃美食：
史努比造型鬆餅、彩色棉花糖。
必買商品：
Kitty商品、史努比周邊、卡通造型氣球。
園區共分為三大主題：
史努比電影工作室、Hello Kitty時尚大道、芝麻街歡樂世界，總共有30多項遊樂設施，包含室內與室外的遊樂場，無論天氣好壞都能玩得盡興！
另外還能參加迎賓活動，有機會遇見超可愛的Hello Kitty、Snoopy、Elmo、Cookie Monster等人氣角色，可以互動、拍照留念，絕對是孩子們最期待的時刻之一！
▼艾蒙小兜風
▼艾蒙的Go-Go滑板
▼飛天史努比
▼莫比的氣球之旅
▼艾蒙泡泡遨遊
親善村
必玩設施：
- 大白鯊乘船冒險：驚險刺激的老牌經典設施。
- 舊金山街景拍照區。
必吃美食：
美式熱狗、焦糖爆米花。
必買商品：
舊金山限定紀念品、大白鯊玩偶。
▼大白鯊乘船冒險
這個可以說是「親善村」最經典的遊樂設施了！
搭上48人座的水上快艇，一路展開一場超驚悚的冒險旅程，整段大約7分鐘，感覺就像真的進入電影場景一樣～
進入此區後，週遭一景一物，開始模擬創造出片場裏的氣氛
很擬真的臨海小鎮場景，一旁還有背景音效環繞全場
整個過程超有臨場感，像是火焰、爆炸聲、水花四濺的特效都很到位，加上船長演技超逼真，還有開槍的橋段，整個超投入！
一旁的爆作起火的道具場景
說時遲那時快，配合大白鯊的著名的音樂，大傢伙從船旁一躍而出
最高潮就是大白鯊突然襲擊的瞬間，真的會嚇一跳！而且中段的位置最搶手，觀賞角度剛剛好，但…也有機會被水花噴得滿臉喔（笑）！
水世界
這區表演時間固定，建議提前查詢並安排觀賞。
必玩設施：
- 水世界現場特技表演：根據電影《水世界》改編的現場特技秀，包含爆破、跳水與飛機特技，場面震撼。
- 水上互動噴水區。
- 拍照留念的飛機殘骸場景。
必吃美食：
炸雞拼盤、汽水攤位。
必買商品：
水世界表演周邊商品、濕身毛巾。
大阪環球影城必吃美食TOP 5
各式特色餐廳也很有風格，千萬不要錯過！
1. 小小兵香蕉燒、小小兵爆米花桶
- 地點：小小兵樂園
- 特色：
香蕉口味的吉拿棒，金黃色外皮，香甜不膩，還有小小兵造型的包裝超可愛。人氣超高，甜點控+小小兵控都不能錯過！
爆米花桶有許多造型（香蕉、小小兵角色等），有時還會推出限定版。邊逛邊吃又能當紀念品，CP值超高！
2. 蜘蛛人漢堡
- 地點：Studio Stars Restaurant（靠近蜘蛛人設施）
- 特色：紅藍蜘蛛網造型麵包搭配多汁漢堡肉，配色超吸睛。限定造型漢堡，吃了也能拍爆IG！
3. 哈利波特奶油啤酒
- 地點：霍格華茲村
- 特色：氣泡甜飲，有冷飲與熱飲版本，喝起來像焦糖奶油汽水。哈迷必喝，還可以加價買紀念杯！
4. 無敵星爆米花
- 地點：超級任天堂世界
- 特色：外觀是超級瑪利歐裡的「無敵星」造型，金黃色亮面設計會閃閃發光，星星眼睛會發亮（真的會！晚上超顯眼）附可背式背帶，走在園區裡就像角色升級啦～
5. 哥吉拉叉燒拉麵
- 地點：可能在特定期間限定或聯名活動中出現（請注意最新消息）
- 特色：黑色湯頭與巨大叉燒，結合哥吉拉主題。帥氣又霸氣，吃完會有種毀天滅地的爽感。
大阪環球影城必買商品TOP 5
當然也不能錯過必買「環球影城紀念品」，每個區域各主角周邊商品在這裡～
1. 哈利波特魔杖
- 地點：哈利波特魔杖店
- 特色：角色專屬魔杖、互動版還可以和設施互動。收藏價值高，還能當作角色扮演道具！
2. 瑪利歐系列頭飾與服飾
- 地點：馬利歐汽車& 1-UP工廠
- 特色：瑪利歐、路易、耀西等造型帽子和T恤，進園區直接變身瑪利歐家族成員！適合全家或情侶一起戴超可愛。
3. 蜘蛛人限定商品
- 地點：蜘蛛俠紀念品店
- 特色：蜘蛛人（蜘蛛人馬克杯、玩偶）經典紅藍配色商品，特攝迷、漫威迷一定要帶一件！
4. 小小兵紀念商品
- 地點：小小兵樂園
- 特色：
小小兵公仔有超多種表情與服裝造型（夏日版、忍者版、廚師版等），有大隻絨毛娃娃，也有小巧桌上型公仔，收藏控最愛！小小兵 T 恤＆帽子，是園區限定設計，很多人會現場直接換上穿拍照，有情侶款、親子款，穿上立刻變成搞怪小小兵家族！
5. 限定點心伴手禮
- 地點：園區各主題商店
- 特色：曲奇餅乾、巧克力包裝依不同主題變化（如小小兵、瑪利歐、哈利波特），送禮最方便又實用，好吃又不佔空間。
大阪環球影城住宿推薦
步行可達・官方合作飯店
CP值高・平價飯店
高級體驗・特殊風格飯店
⚠️ 價格僅為淡季參考（約每年1月中～3月初或11月中～12月中），旺季或連假價格會高出許多呦！
「大阪環球影城」真的超～好～玩！從一進門開始就像走進電影裡，瑪利歐世界超夢幻、哈利波特魔法感爆棚，小小兵又鬧又可愛，整個就是玩到停不下來！
各種造型美食根本捨不得吃，爆米花桶每一款都想帶回家（我的行李差點爆炸），還有限定商品真的超好買，雖然一天玩不完，但心裡已經開始想著下次什麼時候再來～
大阪景點美食推薦
以上是紫色微笑分享的「大阪環球影城攻略」，關注我們持續分享最新的美食與旅遊資訊！
店家/景點資訊
- 店家名稱：日本大阪環球影城
- 所在地址：日本大阪市此花區櫻島2丁目1-33
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:00-20:00
- 店家電話：+81 570-200-606
- 評價：★★★★★
延伸閱讀
- 【日本大阪環球影城攻略】Universal Cool Japan2019 特別企劃活動，親子開心過暑假、優惠門票資訊，交通方式
- 犬鳴山溫泉.み奈美亭溫泉旅館▋日本大阪泉州~離大阪機場最近的溫泉鄉，犬鳴山往七寶瀧寺的健行步道神聖莊嚴也是修行的好地方
- 日本大阪》南宗寺~德川家康與千利休的長眠之地
- 日本.大阪》美卯烏龍麵~日本第一的烏龍麵店，好吃到流口水
- 日本大阪 難波公園》Nampa Parks購物中心~精緻有趣的shopping mall
- 阿倍野HARUKAS 300展望台~體驗漫步在雲端，超刺激的EDGE THE HARUKAS(離地300公尺空中走道漫步)，關西百萬璀燦夜景+高空燒烤啤酒喝到飽
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點
▼ 評分文章，點5顆☆幫紫色微笑加油喔 ▼