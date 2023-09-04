真人版索隆就是被他演得唯妙唯肖！近年有不少日本演員都努力朝海外發展、甚至成功進軍好萊塢，當中一個成功的例子，就是近期因為飾演真人版《航海王》的劍客「索隆」而被網友瘋狂肉搜的「新田真劍佑」，今年才26歲的他不只擁有高顏值、好身材，也出演過非常多人氣電影與日劇，演什麼像什麼的他，同時還是已故老牌演員「千葉真一」的兒子，究竟他有什麼不為人知的事蹟與必看作品，今天就帶你來認識這位新一代人氣男星的故事。



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藝名來自出演過的《花牌情緣》綿谷新

1996年11月16日在美國洛杉磯出生的新田真劍佑，本名為前田真劍佑，他在剛出道的時候，藝名原本叫做「真劍佑」，但後來出演了《花牌情緣》之後，就把他飾演的角色「綿谷 新」的「新」字加入自己的姓氏當中，改名為「新田真劍佑」，成為現在眾人皆知的藝名。

▲圖片來源／IG@mackenyu



父親為已故名演員「千葉真一」

說到新田真劍佑的父親，那可是大有來頭，就是曾在2001年播出的電視劇《風雲：雄霸天下》中飾演「雄霸」的已故老牌武打派演員「千葉真一」。也是因為這層因素，所以新田真劍佑從小就很擅長空手道、體操、游泳等各種體能運動，就連英文、鋼琴也是他的拿手專長，加上精緻帥氣的外表讓他多次在ViVi國寶級帥哥排行榜當中榜上有名，還被稱為「新一代的國寶級型男」。

▲左為新田真劍佑與父親千葉真一的合照。圖片來源／IG@mackenyu



與弟弟「真榮田鄉敦」選在同一天宣布結婚

除了父親是已故演員千葉真一之外，新田真劍佑的弟弟也是最近在日劇中經常有戲份的「真榮田鄉敦」，由於三人皆使用藝名，光看名字的話，根本無法將他們聯想在一起。雖說真榮田鄉敦的影視作品還不如哥哥多，不過也曾在《教場2》、《我的家政夫渚先生》、《ELPIS -是希望還是災禍-》出演，而兄弟倆也在2023年1月22日父親冥誕當天，一起閃電宣布各自已登記結婚，讓許多影迷相當驚訝。新田真劍佑對外透漏，妻子是交往2年的年上圈外女性，根據日媒報導，對方為大他7歲的前模特兒岡本奈月，今年8月中旬兩人已在夏威夷共同迎來第一個孩子的誕生。

▲左為新田真劍佑、右為真榮田鄉敦。圖片來源／IG@mackenyu、IG@maedagordon



2021年宣布進軍好萊塢，接演真人版《航海王》索隆

或許是小時候在洛杉磯出生，新田真劍佑一直都希望能夠前進國際，他也成功在2018年出演的《環太平洋2：起義時刻》初次嶄露頭角，並於2021年與日本經紀公司結束合約關係，強勢宣布進軍好萊塢，連續接演了美國版的《聖鬥士星矢》以及《航海王》真人版影集，而且他在《航海王》當中還是唯一的一位亞裔演員，隨著近期《航海王》影集上架，他在劇中飾演的劍客「索隆」實在太過帥氣、還原度相當高，成為不少網友最近熱搜的熱門演員。

▲圖片來源／IG@mackenyu



曾膩名參加寶可夢卡牌比賽！甚至2度蟬聯冠軍

別看新田真劍佑有點高冷酷帥的模樣，其實私底下可是個寶可夢卡牌高手！他透露自己在出道後曾偷偷戴著帽子，並使用「リアンのパパ（莉安的爸爸）」的暱稱，參加一年一度的「秋葉原寶可夢卡牌比賽」，而且竟連續2年奪得冠軍！最有趣的是他在第2次得到冠軍時，其他參賽者還記得他是上一屆的冠軍並向他搭話，卻沒有認出他就是新田真劍佑，這段有趣的往事讓許多影迷聽了都頗為驚訝，也讓人看到他私下大男孩的一面。

▲圖片來源／IG@mackenyu



必看經典戲劇Top7

1、《花牌情緣》系列

每個少女的心中，都有一個《花牌情緣》！《花牌情緣》是一部日本相當有人氣的競技歌牌漫畫，描述對歌牌富有強烈熱情的女主角「綾瀨千早」（廣瀨鈴 飾），找來許多同伴們，跟她一起在競技歌牌之路上努力奮鬥對賽的青春熱血故事，新田真劍佑所飾演的男二「綿谷新」，就是讓千早陷入歌牌世界的重要角色，與千早一路互相支持且略帶曖昧的關係，令不少女性粉絲看了都相當揪心，更讓他一舉拿下第40屆日本電影學院獎優秀新人獎。

▲圖片來源／IG@mackenyu



2、《環太平洋2：起義時刻》

新田真劍佑首部進軍的好萊塢作品，就是聞名全球的《環太平洋2：起義時刻》，他為了得到這個角色，不惜利用拍戲期間的空檔，在24小時內往返洛杉磯試鏡，最後成功獲得出演機會。他在劇中飾演機甲獵人駕駛訓練學員「良一」，甚至為此訓練肌肉增重15公斤，雖然戲份相當少，但這也為未來的好萊塢之路成功打下基石。

▲圖片來源／IG@pacificrimmovie



3、《說再見前的30分鐘》

這部描述了青春、淚水的奇幻作品，是由新田真劍佑與北村匠海兩位近年相當有人氣的鮮肉演員共同雙主演。新田真劍佑飾演了意外身亡的開朗樂團主唱「亞樹」，一年後不善交際的「颯太」撿到亞樹遺留的錄音帶，開始能和亞樹互換靈魂、共用身體，亞樹也藉此來完成生前的夢想。

▲圖片來源／天馬行空



4、《神劍闖江湖 最終章》

《神劍闖江湖》真人版系列，可說是相當成功的漫改電影，主角是過往人稱「千人斬拔刀齋」的的浪客「緋村劍心」（佐藤健 飾），決定不再拿刀殺人、以一把「逆刃刀」迎敵，在最終章碰到的最大敵手「雪代緣」，就是由新田真劍佑所飾演，他將陰鬱、強壯又瘋狂的雪代緣詮釋得唯妙唯肖，為了替姊姊雪代巴報仇，成為劍心有史以來碰到的數一數二強者，劇中與佐藤健有不少精采的武打場面，讓原作迷也大呼過癮。

▲圖片來源／IG@mackenyu



5、《鋼之煉金術師 完結篇》

在日本演藝圈當中，提到有名的漫改演員第一個通常會先想到山崎賢人，但新田真劍佑具有得天獨厚的花美男外型與壯碩體隔，也讓他成為近年不少漫改電影的愛用演員，其中紅遍台日的《鋼之煉金術師》電影版完結篇二部曲也有他的蹤跡，而且他飾演的還是外表黝黑粗獷、亦正亦邪的刀疤男「斯卡」，讓人不禁感嘆他的造型相當多變，各種外型的角色都能成功駕馭。

▲圖片來源／IG@mackenyu



6、《聖鬥士星矢》

新田真劍佑在2021年正式宣布進軍好萊塢之後，所接演的第一部片就是紅遍老中青三代的經典少年漫畫作品《聖鬥士星矢》，雖然當初宣布備翻拍成美國版讓不少原作迷都相當不看好，就連上映後票房也不盡理想，但新田真劍佑飾演的主角「天馬座星矢」仍不改帥氣姿態，有不少影迷甚至會護航偶像，認為被歐美翻拍才是最大問題。

▲圖片來源／IG@mackenyu



7、《航海王》真人版影集

在2023年8月31日剛於Netflix上架的《航海王》真人版影集當中，堪稱選角最成功的「綠藻頭」索隆，就是由新田真劍佑來飾演，同時他也是在真人版《航海王》當中唯一的一位亞洲演員，可說是亞洲之光！外表與體格都相當出眾的新田真劍佑，毫無意外在影片上架後短短不到一天，就讓相當多台灣網友忍不住瘋狂讚美新田真劍佑飾演的索隆「簡直帥炸」、「我男生也覺得索隆超帥」、「肌肉線條真的超讚的」，可見新田真劍佑圈粉的功力完全不分男女。

▲圖片來源／IG@mackenyu