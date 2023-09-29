來基隆只吃廟口太外行！基隆7間銅板價「七堵街邊美食」超欠吃，完勝廟口「最強營養三明治」、越臭越好吃「臭粿仔湯」，在地人都捨不得公開。

七堵人的口袋美食大公開！不少人來到基隆，都會先到廟口夜市嚐遍當地知名的街邊美食，但你知道廟口營養三明治的總店其實位於七堵區，而且本店排隊人潮更壯觀嗎？除此之外，還有臭了一條街卻深受老饕喜愛的「七堵臭粿仔湯」、以酸菜白肉鍋打出名號的「宣騰莊」，都是七堵人不想公開的超強小吃清單，下次來到基隆時先別急著衝廟口夜市，七堵隱藏的街邊美食，保證讓你吃到想立刻回訪。



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位於台灣最北端的基隆，最出名的就是吉古拉、生魚片等享譽全台的美食，然而七堵人最愛吃的都不是這些，像是廟口夜市超人氣的「營養三明治」總店，就是從七堵起家，而且不管是排隊人潮或是嚐起來的滋味，都大勝廟口夜市，也是在地人的下午茶首選；傳說中又臭又超好吃的「七堵臭粿仔湯」，雖然飄臭整條街，但湯頭濃郁且鮮美，因此吸引不少老饕前來朝聖嚐鮮；以超強酸菜白肉鍋聞名的「宣騰莊」，也是不能錯過的在地美味，店內還有鮮蝦蒸餃、木鬚炒麵都值得一嚐。





七堵人氣美食：七堵家傳營養三明治

部落客 胖貓咪 造訪 七堵家傳營養三明治 說：

來到基隆激推必吃之一的小吃，除了基隆廟口夜市的營養三明治，總店原來在這裡！位於基隆七堵的正光商圈，入口進去幾公尺就會看到，就在全家便利商店門口旁邊，早已大排長龍。<全文介紹>



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#七堵家傳營養三明治

地址：基隆市七堵區南興路28號

電話：0928-066-107





七堵人氣美食：七堵臭粿仔湯

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 七堵臭粿仔湯 說：

粿仔湯湯頭就真的是有濃郁的豬腸、豬內臟等的味道很有特色，添加店家在桌上擺放的醬料來吃真的很加分，不少人也都會在七堵臭粿仔湯點選他們家的小菜等！<全文介紹>



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#七堵臭粿仔湯

地址：基隆市七堵區自治街12號

電話：02-2456-6740



七堵人氣美食：老三無刺虱目魚

部落客 小虎食夢網 造訪 老三無刺虱目魚 說：

老三虱目魚顧名思議招牌是虱目魚，魚湯、滷魚肚都很受歡迎，魚肚湯100元也還算公道，據說店裡的虱目魚都是南部養虱目魚的親戚當天直送。<全文介紹>



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#老三無刺虱目魚

地址：基隆市七堵區南興路91號

電話：02-2455-1113





七堵人氣美食：封神白斬雞

部落客 小虎食夢網 造訪 封神白斬雞 說：

有肥嫩又有那麼一點土雞的咬勁，那皮看起來不厚卻有一點點肉汁湯凍的微妙滑口，皮甜肉香越「步」越涮嘴，真是好吃的亂八九糟，本來擔心一隻雞腿我會不吃完，沒想到三兩下就啃到剩骨頭...<全文介紹>



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#封神白斬雞

地址：基隆市七堵區福五街112號

電話：02-2451-2823





七堵人氣美食：寶島豆漿店

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 寶島豆漿店 說：

一天只營業五小時、晚來吃不到。 基隆早餐寶島豆漿店，每一天都大排長龍！燒餅、油條、豆漿全部手工製作，一甲子的好味道！<全文介紹>



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#寶島豆漿店

地址：基隆市七堵區崇智街26號

電話：02-2456-0770





七堵人氣美食：芳鄰熱炒海鮮店

部落客 SHINYBAN's Life / 甩尼班 造訪 芳鄰熱炒海鮮店 說：

以整體來說「芳鄰熱炒海鮮店」是我近期吃過最物美價廉的熱炒店，有著熱炒店的價格、遠超過其價格的美味，甚至比許多中高價位的合菜更得我心。<全文介紹>



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#芳鄰熱炒海鮮店

地址：基隆市七堵區百六街72號

電話：02-2451-7692





七堵人氣美食：宣騰莊

部落客 海綿飽飽的鳳梨城堡 造訪 宣騰莊 說：

一鍋有滿滿配料，肉片、蝦子、鴨血、凍豆腐、豆皮，順口清爽的酸度是大眾都能接受的等級，但我喜歡更酸一點，配料還OK，重點是很便宜！<全文介紹>



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#宣騰莊

地址：基隆市七堵區開元路96號

電話：02-2455-7670

