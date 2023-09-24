港點控搶先吃一波！圓山「金龍點心坊」外帶港點超市9/26試營運全品項享8.5折優惠，開幕滿額再加贈「夜探東密道券」2張。
港點控真的會尖叫，圓山大飯店為了讓港點控不用排隊也可以品嚐到金龍廳的港點料理，特別推出全新港點外帶服務「金龍點心坊」主打「星級港點．美味即享」外帶服務，並在9/26-10/7試營運期間，推出全品項享8.5折優惠，10/8-12/30期間單日消費滿3,000元即加贈「夜探東密道券」2張。
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全新試營運的「金龍點心坊」打造出出時尚簡約的現代港式購物空間，擺放著許耀光主廚團隊精心推出、堅持天然新鮮食材，用最嚴謹的無添加料理方式所研製而成冷藏/冷凍包裝的港式小點，包括榮獲亞太十大名菜點金獎、Q彈程度連食神星爺撒尿牛丸都甘拜下風的純手工牛肉丸。
以及湯頭歷時4小時精心熬煮的龍蝦海鮮泡飯、臘味蘿蔔糕、混醬腸粉、麻辣車仔滷等經典港式點心，還有兩款手作甜品楊枝甘露與芒果布丁，以及兩款必買伴手禮極品X.O醬與臘腸禮盒，19款CP值破表的道地港味，要讓港點控輕鬆買、簡單品嚐到經典港式料理。
金龍點心坊 外帶港點超市
營業時間：週ㄧ至週五11：30-19：00，週六至週日10：30-19：00
試營運優惠：9月26日至10月7日所有品項皆享8.5折優惠
正式開幕活動：10月7日正式開幕，10月8日至12月30日只要單日消費滿3,000元即贈送「夜探東密道券」2張。
官方網站：https://reurl.cc/E1pAL0
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