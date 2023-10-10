2023秋季日劇清單！21部必看新劇全攻略，帥大叔情侶回歸「昨日的美食第2季」、向井理挑戰真人版「派對咖孔明」，按照開播時間幫你整理好。

2023秋季日劇搶先看！夏季日劇已於9月底陸續迎來大結局，其中最具討論話題的莫過於堺雅人與阿部寬遠赴蒙古拍攝的《VIVANT》，因為相當逼真的動作場面與百轉千迴的劇情，成為近期網路口碑最大贏家，緊接著秋季日劇的腳步也即將逼近，接下來就為日劇迷整理出2023秋季必看強檔新劇，日劇迷趕緊將這份清單筆記下來，趁著下班有空時來放鬆追劇一番。
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《派對咖孔明》
【播出日期：2023/09/27】
主要演員：向井理、上白石萌歌
去年引起超強話題的動漫作品《派對咖孔明》被改編成真人版了！描述了諸葛亮（向井理 飾）在五丈原病逝之後，竟然一口氣穿越到了現代日本，與女主角「月見英子」（上白石萌歌 飾）相遇且被她的歌聲感動，決心要成為英子的軍師，甚至以三十六計幫助英子實現成為歌手的夢想。《派對咖孔明》不只劇情超爆笑，同劇演出的還有全程中文發音的「藤岡靛」、因《初戀》一炮而紅的八木莉可子」、知名舞者「菅原小春」、女王蜂主唱「Avu-chan」，一字排開都是超強黃金卡司，本季一定要把這部追起來啊。
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《我推成了我的上司》
【播出日期：2023/10/04】
主要演員：鈴木愛理、片寄涼太
鈴木愛理飾演的女主角是熱愛舞台劇的「中条瞳」，她一路以來瘋狂支持的演員「桐生斗真」（片寄涼太 飾）突然宣布引退，令她相當難過。當她還沒調適好心情之時，桐生斗真竟以「高城修一」的名字成為了她的上司，令她驚訝不已！讓人小鹿亂撞的辦公事物語，也就此甜蜜展開。
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《黑色家庭 -新堂家的復仇-》
【播出日期：2023/10/5】
主要演員：板谷由夏
繼《黑色醜聞》、《黑色復仇》之後，讀賣電視製作的黑色系列再度推出第3部《黑色家庭 -新堂家的復仇-》，故事描述了新堂家的次女「梨里杏」因意外突然過世，還盛傳她與班導之間曾進行「爸爸活」（パパ活），家裡鬧得雞犬不寧。就在此時，板谷由夏飾演的新堂家女主人「新堂一葉」發現女兒的死亡並非意外，甚至與企業世家早乙女有關連，因此一家人決定查出次女離世的真相，為她討回公道。
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《昨日的美食S2》
【播出日期：2023/10/06】
主要演員：西島秀俊、内野聖陽
2019年4月播出的漫改日劇《昨日的美食》，雖然放送時段為深夜，但因為選角相當符合原著形象，故事溫暖且沒有任何煽情橋段，每一集還會有美味的料理製作過程，在當時一躍成為推特的世界趨勢第一名，還創下深夜日劇有史以來的最高收視，在第101回日劇學院當中，甚至一舉拿下最優秀作品賞、主演男優賞（內野聖陽）、腳本賞、監督賞總共4項大獎！如今兩位帥大叔情侶即將回歸，粉絲們趕緊守在電視、電腦前，繼續看這一對細水長流的恩愛情侶將會帶給我們什麼美味的料理和生活點滴吧。
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《ONE DAY -平安夜的騷動-》
【播出日期：2023/10/09】
主要演員：二宮和也、中谷美紀、大澤隆夫
在平安夜的午夜12點過後，原本應該是沒有交集的3名男女，因為一起神秘的槍殺事件而產生關聯，分別是失去記憶後倒在被害人眼前的「勝呂寺誠司」（二宮和也 飾）、孤獨一人的廚師「立葵時生」（大澤隆夫 飾）以及把事業擺第一的電視台女主播「倉内桔梗」（中谷美紀 飾），3名要角都請來了戲劇圈知名的實力派演員來詮釋，喜歡看懸疑燒腦劇的人，這部絕對要好好放入清單。
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《別跨越時空啊，戀人們》
【播出日期：2023/10/10】
主要演員：吉岡里帆、永山瑛太
《別跨越時空啊，戀人們》是一部帶點科幻色彩的穿越戀愛劇，吉岡里帆飾演的「常盤廻」是廣告公司的藝術總監，某天得知自己暗戀的同事訂婚時，失意的她獨自在公園喝酒，碰到了來自23世紀的未來人「井浦翔」（永山瑛太 飾）。井浦翔負責追捕非法的時空旅行者，並與常盤廻共同執行任務，但其實兩人的相遇並非巧合，背後還藏著一段頗為虐心的戀愛故事...。
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《家政夫三田園S6》
【播出日期：2023/10/10】
主要演員：松岡昌宏、平田敦子、余貴美子、櫻田日和
不知不覺《家政婦三田園》竟然來到第6季，這次三田園薰仍然保持著慣有的獨特神秘感，繼續在各個家庭當中觀察所有成員的秘密與互動，除了大家都熟悉的老班底以外，這次還加入了櫻田日和飾演的年輕家政婦「矢口實優」，將帶來不同的新鮮火花。
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《至愛之花》
【播出日期：2023/10/12】
主要演員：多部未華子、松下洸平、神尾楓珠、今田美櫻
你相信男女之間真的有純友誼嗎？相信兩種論點都各自有支持者！《至愛之花》就是以這個議題為主軸，以4個不同身分背景男女的角度出發，探討友情、愛情的微妙關係，並著重在女性論點，相信應該很多現代人看了一定都超有感。
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《我家律師很麻煩》
【播出日期：2023/10/13】
主要演員：室剛、平手友梨奈、吉瀨美智子
看到由室剛出演主角，不難預期又是一部會引人發笑的輕鬆戲劇了！《我家律師很麻煩》的主角藏前勉（室剛 飾）原本是人氣女星的經紀人，但某天突然被解雇！雖然令他措手不及，卻也意外成為不善言辭的新人律師「天野杏」（平手友梨奈 飾）的助理，並幫助她發揮法律才能，成為「法律界最強經紀人」。
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《稅調～「繳不了稅」是有原因的～》
【播出日期：2023/10/14】
主要演員：菊池風磨、山田杏奈
每年一到納稅季，很多人都免不了大傷荷包，而且也有不少人因為一些不得已的因素而繳不出稅金，生活因此相當痛苦。菊池風磨飾演的征稅員「饗庭蒼一郎」個性和善活潑，攜手認真課稅的搭檔「百目鬼華子」（山田杏奈 飾）一起催促民眾繳稅，但他們也從中了解到這些民眾無法繳稅的原因，並試圖幫助他們。
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《單身花日》
【播出日期：2023/10/14】
主要演員：重岡大毅、新木優子
繼《與雪女同行吃蟹》之後，重岡大毅又再度挑戰不倫禁忌主題！他所飾演的「櫻木舜」原本與妻女在東京生活，後來被外派到國中時期曾居住過的鹿兒島後，竟與成為人妻的初戀「武田花」（新木優子 飾演）奇蹟似地相逢，兩人再度會面讓彼此的心都起了漣漪，也開啟了那道禁忌的大門...。
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《下剋上球兒》
【播出日期：2023/10/15】
主要演員：鈴木亮平、黑木華、山下美月、生瀨勝久、小日向文世、小泉孝太郎
體格超好又相當敬業的鈴木亮平，這次所飾演的是因為受傷而引退的前棒球選手「南雲脩司」，雖然無法在場上競賽，但取而代之他成為即將廢社的高中棒球隊顧問，對棒球仍保有熱情的他，引領年輕一輩的球員成長，並希望能帶領大家前往夏季甲子園，完成所有日本棒球選手心中最偉大的夢想。
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《費馬的料理》
【播出日期：2023/10/13】
主要演員：高橋文哉、志尊淳、小芝風花
有高橋文哉、志尊淳兩位鮮肉共演，姨母們先笑開懷再說！改編自同名漫畫的《費馬的料理》，講述天才數學少年「北田岳」（高橋文哉 飾）遭到退學後，碰上一位充滿謎團的廚師「朝倉海」（志尊淳 飾），兩人運用數學獨特的邏輯，來完成一道道美味的料理，更與來自各地的廚師以料理對決，不管是視覺或是味覺，都讓人垂涎三尺呀。
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《特命！警視廳特別會計員》
【播出日期：2023/10/16】
主要演員：橋本環奈、澤村一樹、松本真理香
擁有強大觀眾緣的橋本環奈又擔任主演了！她在本部劇當中飾演希望能成為刑警的「一圓」，但應警察廳官房長官的要求，竟成為本廳特別會計科的警官，被派去計算署內的費用開支，也因此發現了許多不必要的支出，像是為了追捕犯人而不惜破壞公物、線人交易費用......等等。在過程當中，她也一起參與了許多案件，並查覺到刑警漏掉的線索，輕鬆又爆笑的刑警劇就此展開。
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《我的第二青春》
【播出日期：2023/10/17】
主要演員：廣瀨愛麗絲、道枝駿佑
運氣一向很差的白玉佐彌子（廣瀨愛麗絲 飾）迎來30歲的門檻，家境貧困的她曾為了學建築而嘗試考大學，卻以失敗告終，並以非正職員工的身分在社會上闖蕩了12年。她偶然遇上了大學生小笠原拓（道枝駿佑 飾），因為對方的一句話而決定重拾書本回到校園，開啟自己的第二個青春。
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《沒有暖桌的家》
【播出日期：2023/10/18】
主要演員：小池榮子、吉岡秀隆、小林薰、作間龍斗
喜歡輕鬆題材的人別錯過這部日劇了！小池榮子飾演了婚禮顧問公司的社長「深堀萬里江」，在公司是女強人的她，回到家之後要面對的是不紅的漫畫家老公、想當偶像卻試鏡失敗的兒子以及晚年失婚的老爸。本劇的編劇金子茂樹以前曾負責過生田斗真主演的《我的事說來話長》，如果你對這種生活小品頗有共鳴，不妨一起來看看小池榮子究竟要如何以詼諧的方式解決家庭裡3個廢柴男子引發的各種大小麻煩吧。
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《尤莉亞老師的紅線》
【播出日期：2023/10/19】
主要演員：菅野美穗、鈴鹿央士、松岡茉優、吉瀬美智子、志田未來
菅野美穗終於又有新作品了！這次由她領銜主演的《尤莉亞老師的紅線》當中，她所飾演的老師「伊澤尤莉亞」個性猶如大叔一般，雖然沒有女性魅力，但與結婚多年的小說家丈夫「吾良」過著平淡卻幸福的日子。但沒想到她的丈夫在某次昏倒送醫後，竟然陸續冒出自稱是吾良男友的箭內稟久（鈴鹿央士 飾）、自稱是吾良女友的小山田美智留（松岡茉優 飾）與吾良的私生子，面對如此錯縱複雜的關係，尤莉亞究竟要怎麼解決這些棘手的問題，相當耐人尋味。
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《將冒險裝進口袋》
【播出日期：2023/10/19】
主要演員：西野七瀨、笠松將、內田理央、平野綾
寶可夢大師通通追起來！粉絲橫跨三代的《精靈寶可夢》今年可說是話題滿滿，如今也將以玩家視角首度推出真人日劇！由西野七瀬飾演的「赤城圓」是一個從小就超愛玩Game Boy的電動小孩，甚至從小就希望自己也能創作出膾炙人口的遊戲。無奈成人後事與願違，她不但沒達成心中的夢想，職涯也面臨抉擇，就在此時她收到老家寄來的Game Boy和遊戲卡帶，讓她不只有機會能重溫人氣遊戲《寶可夢 紅》，並且找到自己真正想做的事。
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《SEXY田中小姐》
【播出日期：2023/10/22】
主要演員：木南晴夏、生見愛瑠
「田中京子」（木南晴夏 飾）是一名40歲左右的辦公室職員，她的工作能力十分出色、但卻相貌平凡，在公司被視為怪人；另一方面與她同辦公室的的派遣職員「倉橋朱里」（生見愛瑠 飾）卻因為一些細節而特別在乎她。沒想到朱里某天來到一間異國風餐廳，在那裡看到大跳肚皮舞的舞者就相當崇拜與憧憬，殊不知這位舞者的真實身分就是田中京子！京子相當擔心被朱里發現，而朱里則懷疑舞者就是京子，兩人就在懷疑對方的情形下開始了有趣的辦公室猜疑日常。
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《我家的英雄》
【播出日期：2023/10/24】
主要演員：佐佐木藏之介、齋藤飛鳥、內藤秀一郎
平凡無奇的上班族「鳥栖哲雄」（佐佐木藏之介 飾）平日最珍視的就是妻子與獨生女鳥栖零花（齋藤飛鳥 飾），在零花獨自搬出去居住後的第一個生日，哲雄探視零花時發現她的臉上有被毆打過的傷痕；心生疑竇的哲雄，某天偷偷來到零花的公寓想要私下調查，正好碰到零花的男友麻取延人（內藤秀一郎 飾）同時來訪，隱身在衣櫃當中的哲雄得知延人以前曾將前女友打死、並想加害零花，為了保護女兒，哲雄親手殺死了延人，從一般的上班族搖身一變成為殺人犯...。
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《上班族殺手》
【播出日期：2023/10/27】
主要演員：相葉雅紀、山本舞香、本假屋唯香
繼《和田家的男人們》之後，相葉雅紀睽違2年再度擔任主演！改編自漫畫的《上班族殺手》，描述由相葉雅紀飾演原本平凡的上班族主角「稻葉十吉」，因緣際會與殺手「二丁」相遇，並被二丁威脅，必須代替他去殺害目標且拯救二丁的愛人，否則將對他的家庭和妻子不利，從此稻葉就開始過著上班族與殺手的雙面人生活，是一部詼諧逗趣的動作喜劇。
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