43間三峽美食一次給你！大多數人來到三峽都會直奔三峽老街，吃遍各種小吃，一邊享受古式街道風情，是北部人假日出遊的首選之一，然而老街之外也有不少美食名店，讓當地人就算要排隊也要吃到。這次窩客島整理了近期在IG上最常被分享、打卡的43間三峽美食，讓你下次與親友來到三峽時，就先來朝聖這些排隊名店。







此次名單中，最受三峽人推崇的莫過於「八條壽司」，有著新鮮豐富的日料加上充滿日本風情的店觀，成為再訪率超高的排隊名店；主打乾拌麵的「海爺四號乾麵」，招牌紅油皮蛋拌醬讓人一吃便上癮，是來到三峽必吃的特色小吃；而位在老街附近的「禾乃川國產豆製所 」則有各種豆製食品，其中以香醇的豆乳優格、豆花冰最受歡迎，下次來到老街，不妨順路品嚐這些美食名店。



三峽人氣美食：禾乃川國產豆製所

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 禾乃川國產豆製所 說：

碧螺春抹綠豆腐冰也是一樣清甜好滋味，蜜黑豆跟黃豆口感也恰到好處，豆腐大塊且有厚度，用勺子挖起來的感覺很好，和碧螺春茶香一起入口，味道在嘴裡散發，蠻讓人驚豔的口味與搭配！<全文介紹>



#禾乃川國產豆製所

地址：新北市三峽區民權街84巷12-1號

電話：02-2672-8121







三峽人氣美食：富士商號 fuji

部落客 Jeremy以食為天 造訪 富士商號 fuji 說：

這款總匯三明治的料很豐富，有煎蛋、雞腿排、火腿、生菜、番茄，花生醬淋好淋滿。雞腿排肉質鮮嫩香料醃得入味，花生醬濃郁香甜又吃得到花生顆粒。<全文介紹>



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#富士商號 fuji

地址：新北市三峽區中正路一段108巷7弄9號

電話：02-2673-2010







三峽人氣美食：海爺四號乾麵

部落客 neru.foodie 造訪 海爺四號乾麵 說：

紅油皮蛋乾麵吃起來就是我們一般吃到的紅油抄手醬料+皮蛋搗碎後乾拌麵～微辣的很夠味涮嘴！<全文介紹>



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#海爺四號乾麵

地址：新北市三峽區光明路5號

電話：02-8672-0664







現在就跟著窩客們一起來看看前10名「三峽美食」介紹：

三峽人氣美食：第10名 河南砂鍋手工扯麵

部落客 小狐尼 NiNi 造訪 河南砂鍋手工扯麵 說：

中央區段最厚近0.5 cm，雖然沒有麵心但口感厚實又有麵的筋度，需要好好咀嚼，好滿足口慾ヽ(●´∀`●)ﾉ湯頭很清，不甜不鹹、番茄味也不重，就是不油、清淡版的紅燒湯底<全文介紹>



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#河南砂鍋手工扯麵

地址：新北市三峽區光明路26號

電話： 02-2671-2067







三峽人氣美食：第9名 NineSky 九天

部落客 ifunny艾方妮 造訪 NineSky 九天 說：

位於三峽鳶山半山腰，居高臨下的視野，把大漢溪河景及山景盡收眼底。貨櫃屋改造的咖啡館，提供輕食、千層蛋糕、咖啡、飲品等，還有設置了彩虹步道，成了IG瘋狂拍照景點<全文介紹>



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#NineSky 九天

地址： 新北市三峽區中山路651巷53號

電話：0958-091-799







三峽人氣美食：第8名 肉多多火鍋-三峽店

部落客 奇奇一起玩樂趣 造訪 肉多多火鍋-三峽店 說：

肉多多厲害的地方就在不只有肉多好吃，海鮮品質更是一級棒！海鮮盤這個份量太驚人，擺盤太霸氣，金光閃閃上桌，果真是離痛風距離不遠了~<全文介紹>



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#肉多多火鍋-三峽店

地址： 新北市三峽區介壽路一段52號

電話：02-2674-1101







三峽人氣美食：第7名 MERLIN.M 梅林麵

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 MERLIN.M 梅林麵 說：

使用自家做的台灣麵條，配上多種食材和中藥材熬煮而成的「豚骨拉麵」，口味上跟其他日式豚骨拉麵相比非常不一樣，湯頭鮮甜濃厚，麵條滑順有香氣，吃到最後也不會覺得膩口，非常美味！<全文介紹>



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#MERLIN.M 梅林麵

地址：新北市三峽區大仁路27號

電話：0968-622-371







三峽人氣美食：第6名 荒糖菓子工房

#荒糖菓子工房

地址：新北市三峽區中正路一段106號

電話： 02-2672-5577



三峽人氣美食：第5名 東道飲食亭

部落客 銀菁夢 造訪 東道飲食亭 說：

裡面佈置的很有古時候的台灣味，彷彿進入阿公阿嫲的年代。東道飲食亭的價位很平易近人，賣的品項很多，可惜兩個人吃的東西有限，無法把想吃 的一網打盡。<全文介紹>



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#東道飲食亭

地址：新北市三峽區仁愛街7號

電話： 02-8671-5692







三峽人氣美食：第4名 村 日式料理

部落客 兔貝比 造訪 村 日式料理 說：

日式料理吃到飽，品項多達上百種，主打生魚片、握壽司吃到飽，還有限定款海膽鮭魚卵、加拿大生蠔、生食級干貝， 鮮到不要不要呀！<全文介紹>



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#村 日式料理

地址：新北市三峽區民生街108號2樓

電話：02-2671-5488







三峽人氣美食：第3名 八條壽司三峽旗艦店

部落客 小珊珊 造訪 八條壽司三峽旗艦店 說：

哇哇哇〜才下午4點而已耶，沒想到店家還沒營業已經排滿了人潮，大家好熱血！而且八條壽司還貼心的提供停車場，停車位還不少，完全省去找停車位的苦<全文介紹>



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#八條壽司三峽旗艦店

地址：新北市三峽區介壽路一段198號

電話：02-2673-2388







三峽人氣美食：第2名 一條 雞湯火鍋

#一條 雞湯火鍋

地址：新北市三峽區學成路227號

電話：02-2672-5657



三峽人氣美食：第1名 LAIFA Coffee Shot 來發咖啡峽

部落客 小花隊長 造訪 LAIFA Coffee Shot 來發咖啡峽 說：

今天跟許久未見的老朋友聚聚,就近選了間朋友家附近的咖啡店,目前有4間分店,除了三峽的【來發咖啡峽】,還有土城的來發咖啡城、樹林的來發咖啡所跟來發咖啡吧<全文介紹>



#LAIFA Coffee Shot 來發咖啡峽

地址：新北市三峽區國光街73號

電話：02-2673-6749







WalkerLand攜手Tagnology影響力行銷平台針對2023年9月份「三峽美食」排行榜：

1、LAIFA Coffee Shot 來發咖啡峽

2、一條 雞湯火鍋

3、八條壽司三峽旗艦店

4、村 日式料理

5、東道飲食亭

6、荒糖菓子工房

7、MERLIN.M 梅林麵

8、肉多多火鍋-三峽店

9、NineSky 九天

10、河南砂鍋手工扯麵

11、TASTY 西堤牛排-三峽學成店

12、甘樂食堂

13、 焱馬號

14、三峽Team Coffee 咖啡。停！

15、HALLA CAFE

16、海宴日式和風涮涮屋-三峽店

17、富士商號 fuji

18、 古伯手工米苔目

19、重慶小麵

20、仙草下凡

21、可不可熟成紅茶-三峽北大店

22、厚道飲食店 三峽店

23、時間厝咖啡館

24、海饕

25、山泉水手工豆花

26、Luna餐廳

27、隨園麵食館

28、 金三峽牛角

29、海爺四號乾麵

30、 石二鍋北大店

31、 紫微森林

32、禾乃川國產豆製所

33、 在心蛋餅舖

34、麥當勞北大店

35、森木坊古早冰

36、 昭和園日式燒肉 三峽店

37、鬍鬚張魯肉飯 三峽北大店

38、陳記米苔目

39、216莊園

40、Aposo 艾波索 幸福甜點

41、 大呼過癮臭臭鍋-三峽店

42、好滋味土雞莊

43、松柏園餃子