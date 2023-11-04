來三和夜市吃這些準沒錯！位於三重的「三和夜市」可說是新北市首屈一指的美食戰區，各種台式小吃應有盡有，隨便走幾步路就能在這裡找到不負眾望的美味名店，特別是用餐時間人潮排到馬路上的「汪派沙茶羊肉」、營業超過半世紀的「萬粒肉圓」，都是三重人吃了都回訪很多次的口袋名單，下次有機會經過三和夜市一帶時，不妨把這些超美味的在地美食全都一網打盡。



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說到新北有名氣的夜市，就一定要提到超人氣的「三和夜市」，這裡放眼望去一字排開的名店實在太多，像是大火爆炒而香氣四溢的「汪派沙茶羊肉」，一個不小心就會配著好幾碗白飯吃，堪稱是超邪惡的白飯殺手，只要到了用餐時間人潮甚至會排到馬路上；來到營業超過半世紀的「萬粒肉圓」，懂吃的人都會直接點一套「炸肉圓+貢丸湯」，咬開肉圓之後會發現裡面藏的肉塊頗大又紮實，再加上店家調製的蒜泥與辣醬，瞬間美味加倍，因此也是許多老三重人從小吃到大的懷舊味道。





三和夜市人氣小吃：萬粒肉圓

部落客 小可愛阿貴 造訪 萬粒肉圓 說：

「萬粒肉圓」是許多在地人心中的三重美食推薦，小小店面隱藏在三和夜市，原本就乾淨的店面經過重新裝潢更添加可愛及文青的氛圍，一點也不像三重傳統小吃的樣貌...<全文介紹>



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#萬粒肉圓

地址：新北市三重區長壽街22號

電話：02-2978-0800





三和夜市人氣小吃：汪派沙茶羊肉三重店

部落客 麥仔與珍小姐の食尚生活 造訪 汪派沙茶羊肉三重店 說：

羊肉肥瘦均勻，完全沒有惱人的羊羶味，這個就連不太吃羊肉的珍小姐也完全可以接受。這天的青菜是空心菜，份量給的不少...<全文介紹>



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#汪派沙茶羊肉 三重店

地址：新北市三重區中央北路45號

電話：02-2976-9981



三和夜市人氣小吃：萬磨石磨腸粉

部落客 小可愛阿貴 造訪 萬磨石磨腸粉 說：

蒸過的麵條口感Ｑ彈，不會軟嫩。搭配鹹甜醬汁也很涮嘴，正常吃一份就會飽，但每次來都想吃腸粉又想吃蒸麵，就都各點一份囉！<全文介紹>



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#萬磨石磨腸粉 三和夜市信義店

地址：新北市三重區信義街56號

電話：02-2970-1116





三和夜市人氣小吃：老曾碳烤燒餅店

部落客 兔貝比的菲比尋嚐 造訪 老曾碳烤燒餅店 說：

老曾碳烤燒餅是採用鐵桶碳烤，燒餅都是現揉現做手工貼爐一個個烤出來的，碳烤燒餅很搶手一下子就賣完了，打電話先預定比較好。<全文介紹>



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#老曾碳烤燒餅店

地址：新北市三重區長安街35號

電話：02-2941-6728





三和夜市人氣小吃：純手工小籠湯包

部落客 岳岳欲食 造訪 純手工小籠湯包 說：

皮的薄度有到位，又不失Q度~每個小籠包湯汁之多，這才是小籠湯包呀！以這水準絕對對得起這價位！比起我吃過的其他家小籠包～這間絕對屌打！<全文介紹>



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#純手工小籠湯包

地址：新北市三重區長元街56號

電話：無





三和夜市人氣小吃：武大郎蔥油餅

部落客 SJKen的美食與旅行手札 造訪 武大郎蔥油餅 說：

翠綠的三星蔥透過餅皮相映成輝，一整個很迷人，內餡選用了三星蔥，外皮香酥內軟，一口咬下香氣馬上瀰漫了開來，不用加任何調醬，入口蠻有咬勁而且不油膩，一整個好愛，吃起來挺過癮的...<全文介紹>



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#武大郎蔥油餅

地址：新北市三重區中央北路49號

電話：無





三和夜市人氣小吃：市場口木瓜牛奶專賣店

部落客 SJKen的美食與旅行手札 造訪 市場口木瓜牛奶專賣店 說：

醃過的粗絞肉帶有胡椒香氣，卻不會過鹹，我很喜歡這種可咀嚼的肉感，加上蔥花可以中和掉不少油膩。餅皮也是我愛的外脆內紮實，厚度剛好，不會搶了肉塊的風采，也不會因為放涼而過乾。<全文介紹>



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#市場口木瓜牛奶專賣店

地址：新北市三重區中央北路26號

電話：0918-522-293

