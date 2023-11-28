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大稻埕爆紅小吃公開！老台北人激推「7間大稻埕街邊小吃」開吃，「首富最愛百年油飯、慈聖宮爆紅豬腳、永樂市場無名蚵嗲」經典美味吃不膩。

2023-11-28 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：各部落客提供 人氣：543
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編輯 林奕如

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大稻埕美食再一波！大稻埕地區過去曾是台北最繁華的商貿中心，承襲往昔的懷舊氛圍與一幢幢的老屋建築，這裡也有不少經營好幾十年的傳統小吃在這裡默默生根，至今累積了不少熟客口耳相傳的口碑，像是百年老字號「麻油油飯」、慈聖宮附近人氣強強滾的「白煮豬腳」、永樂市場內無名的「巨無霸蚵嗲」等，都是吃過就令人超上癮的台式美食，下次不妨找個機會，跟著這份清單吃過一輪大稻埕的在地美味。

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大稻埕一帶不只老宅咖啡廳與甜點店有名氣，不少隱藏在市場、巷弄內的街邊小吃，也是饕客們的口袋精華名單，像是百年老店「林合發油飯」除了用料超豐富，加上又是首富郭台銘曾選用的彌月油飯品牌，因此更是聲名大噪；來到位於慈聖宮附近的超人氣「許仔豬腳麵線」，必吃招牌就是清新的白煮豬腳；在許仔豬腳麵線附近還有一攤「葉家肉粥」，除了肉粥是人氣餐點之外，還有相當特別的炸豬肝也值得一試，這些都是來到大稻埕時不可錯過的超人氣美食。

 

大稻埕必訪小吃：林合發油飯店

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 林合發油飯店 說：
這間大稻埕的人氣美食，就隱身在迪化街的永樂市場內。至今已經營業超過百年，而且就連郭台銘也都訂他們家的油飯！每天新鮮現做的油飯，從遠遠就可以聞到濃郁的麻油香氣...<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#林合發油飯店
地址：台北市大同區迪化街一段21號
電話：02-2559-2888

 

大稻埕必訪小吃：林良號潤餅

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 林良號潤餅 說：
有海苔，咖哩，辣味三種口味可以選擇～餅皮是每天一旁製作，古早味的好味道！！餅皮每天新鮮現做，手真的要不怕燙～手速還要很快，看著闆娘順暢的手速一直製作餅皮，生意好到來不及賣...<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#林良號潤餅
地址：台北市大同區迪化街一段21號
電話：02-2558-3562


 

大稻埕必訪小吃：許仔豬腳麵線

部落客 每天找鬆餅 造訪 許仔豬腳麵線 說：
即使是拿印象中很油膩的豬腳熬煮，熬出來的湯頭相較於日式拉麵的那種硬派豬味直拳，反倒是一股清甜。這家其實大家都點的是 「豬腳麵線」，但我個人不喜歡吃白麵線，所以都是點單純的豬腳湯。<全文介紹>

#許仔豬腳麵線
地址：台北市大同區保安街49巷17號
電話：02-2553-4364

 

大稻埕必訪小吃：迪化街古早味蚵嗲

部落客 小虎食夢網 造訪 迪化街古早味蚵嗲 說：
先說這攤我最愛的韭菜條，幾乎99%和我記憶中一模模一樣樣，入口自然是那薄薄外層麵衣的軟糯酥香，裡面的韭菜濕潤不帶半點腥臭，反而越是咀嚼越發鮮甜...<全文介紹>

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#迪化街古早味蚵嗲
地址：台北市大同區民生西362巷40號
電話：02-2555-5783

 

大稻埕必訪小吃：永樂雞捲大王

部落客 Beauty Update 跟著艾琳吃美食、過生活  造訪 永樂雞捲大王 說：
雞捲一咬下去，外皮很酥，內餡有2塊很紮實、Ｑ彈的雞肉，雞捲沾上醬汁，吃起來有點像是蚵仔煎的醬，甜辣甜辣的很像甜辣醬的味道，超級好吃！！<全文介紹>

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#永樂雞捲大王
地址：台北市大同區延平北路二段50巷6號
電話：02-2556-0031

 

大稻埕必訪小吃：葉家肉粥

部落客 道格拉斯.方 造訪 葉家肉粥 說：
前面有提到葉家的紅燒肉個人覺得還好，其實還有個原因在於它們家的豬肝炸的表現太搶眼了～如果以當天所點的炸物來做一個評比的話，豬肝炸無庸置疑的會是我心目中的第一名；對我來說，豬肝用炸的方式去料理好像是第一次看到...<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#葉家肉粥
地址：台北市大同區保安街49巷17號
電話：0916-836-699

 

大稻埕必訪小吃：老阿伯胖油焿

部落客 妃靜 造訪 老阿伯胖油焿 說：
油麵吸附了焿湯之後，吃起來有清爽的鹹甜味，香濃滋味很夠味～熱騰騰的福州魚丸容易爆汁，吃的時候要小心燙口喔！<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

#老阿伯胖油焿
地址：台北市大同區迪化街一段226號
電話：02-2557-3332

 

 

 

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