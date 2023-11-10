捷運美食再一波！位於捷運紅線上的圓山站，幾乎每個週末都會舉辦花博市集，也是台北市數一數二的轉運站熱門地點，但說到圓山站附近的美食，偏偏很多人都說不出來有什麼代表餐廳或店家。其實在離捷運站腳程10分鐘內的距離，就有不少在地人都超推薦的人氣美食，像是酥脆邪惡的「重慶豆漿炸蛋餅」、用料超大方的舒肥牛咖哩店「大叔食事」，都是吃貨不可錯過的街邊美味，下次來到圓山站時，可別再說這裡沒有好店囉。



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有機會來到圓山站逛花博市集時，別忘了留下時間在圓山站附近探索美食！位於不遠處哈密街上的「大叔食事」，以清爽軟嫩的舒肥牛咖哩，在當地累積了不少忠實的老顧客，不小的份量再配上一顆半熟蛋，可說是CP值超高；口感紮實飽滿的「重慶豆漿炸蛋餅」，則是不少當地人每天早餐必吃的老字號店家，不只外皮炸得酥脆，蛋餅裡還包裹了不少蘿蔔乾，最後撒上胡椒粉，鹹香滋味讓人吃一次就會上癮。





圓山站人氣美食：大叔食事

部落客 W&Yの兩個世界 造訪 大叔食事 說：

頭一次吃到舒肥牛排，真的比平常吃到的牛排還清爽無負擔，除了左右兩側帶筋不太好咬以外，中間的部分都挺軟嫩的。拌著蛋黃液的咖哩，就是好上加好，沒什麼好說的...<全文介紹>



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#大叔食事

地址：台北市大同區哈密街89號

電話：02-2596-9631





圓山站人氣美食：重慶豆漿炸蛋餅

部落客 ifunny艾方妮的遊樂場 造訪 重慶豆漿炸蛋餅 說：

在點餐時，聽到熟客點了雙蛋，因此也跟著點了一份。現橄的餅皮，形成千層帶軟Q的口感，半熟的蛋黃帶來的潤滑濕潤，還有胡椒的香氣，真是一吃就愛上。<全文介紹>



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#重慶豆漿炸蛋餅

地址：台北市大同區重慶北路三段335巷32號

電話：02-2585-1096



圓山站人氣美食：魚の棧

部落客 安妮 Anny 造訪 魚の棧 說：

身為生魚片控，一定要來盤生魚片，有綜合和尼信。綜合可詢問當天的魚種，我們當天是旗魚和鮭魚，尼信則是黃金鯡魚，我個人滿愛他的口感，擺盤很細心的將每片尼信都疊層薄薄檸檬片...<全文介紹>



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#魚の棧

地址：台北市大同區大龍街247號

電話：02-2598-2156





圓山站人氣美食：三歲好食

部落客 哈姆湘。用畫的部落客 造訪 三歲好食 說：

三歲主打日本主廚料理，食物好吃細心烹調程度真的不是常見的日本餐點那種，也融合了一些異國料理、台式料理...大阪燒風炒烏龍麵日式醬汁很濃郁，搭配滿滿的美乃滋以及一上桌就可以看到滿滿的跳舞柴魚片，實在太讓人開胃...<全文介紹>



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#三歲好食

地址：台北市大同區酒泉街34-3號

電話：0920-408-591





圓山站人氣美食：CAFE ACME｜Taipei Fine Arts Museum 北美館

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 CAFE ACME｜Taipei Fine Arts Museum 北美館 說：

CAFE ACME的餐點跟飲料是比我預期中好很多，環境也是，很想點麵包但是吃不下，下次很想吃吃看他們的可頌，假日應該也是爆滿狀態，想要避過人潮拍照，還是早點去比較好啦！<全文介紹>



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#CAFE ACME｜Taipei Fine Arts Museum 北美館

地址：台北市中山區中山北路三段181-1號 北美館旁

電話：02-6617-7979





圓山站人氣美食：龍鳳湯品 圓山店

部落客 小虎食夢網 造訪 龍鳳湯品 圓山店 說：

按師傅的說法這一碗沒加半滴水，完全用椰子汁熬出來的，這點一入口就感受到滿滿的椰汁雞湯風，別說台灣在香港我也少有喝到如此喜歡的，真是好喝得亂七八糟...<全文介紹>



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#龍鳳湯品 圓山店

地址：台北市大同區民族西路63號

電話：02-2592-3718





圓山站人氣美食：Coftail by Coffee Space

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 Coftail by Coffee Space 說：

本來看到櫻桃有點嫌棄，但是卻出乎意料的好吃！布丁口感軟嫩，帶著溫和的杏仁酒香氣，是另一種大人口味布丁。<全文介紹>



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#Coftail by Coffee Space

地址：台北市中山區中山北路三段55巷12號

電話：0937-258-026

