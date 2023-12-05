桃園人最近都衝中壢！隨著「2023桃園文創博覽會」於11/25正式開展，重新整修後的中原文創園區也首度對外開放，以桃園特色為發想設計7大主題展覽，在被譽為桃園版松菸、華山的歷史活化中原文創園區中亮相，帶領大家一覽桃園的美。並加碼推薦11間爆夯的中原美食，帶你吃遍中壢人的美食秘密基地。







將展至12/10的2023桃園文創博覽會，選擇在中原營區轉型而成的中原文創園區中登場，七座展館呈現桃園在藝術文化、多元族群、自然環境、農業技術、科技藝術、青年發展與兒童教育等不同面向的文創潛力，每個展館透過不同的藝術手法呈現，其中「科藝種-飛向桃園新宇宙」運用科技與藝術創新整合，360度無死角的投影變化是必拍打卡點之一。







而象徵桃園農業發展蓬勃的「新生種-外帶一杯在地桃搖」，則是邀請到桃園在地「林三茶研所」研發獨家特調手搖飲，用味覺重新認識桃園。「水系種-讀水走溪，內陸水文大探勘」以巨型藍色簾幕代表桃園溪谷，中間擺上用復興區桂竹打造的三座長型展桌，象徵著搭乘著竹筏在溪流漂流。





2023 桃園文創博覽會「桃園超有種」活動資訊

中央特殊的草溝區景觀原為軌道遺址，在展覽期間以草溝浮島平台與隧道形的穿透性棚架，將之打造為特殊尺度與場域感的「第11棟建築」，透過陸橋左右串連10棟展覽與半戶外活動庫房，並成為休憩與平日市集活動的戶外展演場。

展覽日期：即日起至2023/12/10（日）10:00-19:00

展覽地點：中原文創園區（桃園市中壢區忠仁路33號）



中原美食推薦：火漂火辣麻辣食堂

部落客 企鵝 造訪 火漂火辣麻辣食堂 說：

肥腸螺螄粉湯頭喝起來鹹甜適中恰到好處，帶著微微的刺激非常順口，一整碗喝完都不會覺得膩。肥腸先經過滷製後再點綴在湯裡，當咬一口的時候可以清楚的感受到它的多汁，吃起來軟嫩又帶著嚼勁。<全文介紹>



#火漂火辣麻辣食堂

地址：桃園市中壢區實踐257號







中原美食推薦：珍味坊風味涼皮

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 珍味坊風味涼皮 說：

麵團三醒三柔後，先烙後烤，讓肉夾饃的餅皮，如千層的燒餅般酥香脆，卻不油膩，加上真材實料的內餡，製作有點費時費工，加上訂購的人不少，常下午才一開門營業，2~3小時內就售完不夠賣。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#珍味坊風味涼皮

地址：桃園市中壢區三和一街36巷1號

電話：03 438 4387







中原美食推薦：豪秋吐司

部落客 企鵝 造訪 豪秋吐司 說：

從側面看香料蜂蜜炸漢堡排吐司的肉排也是非常的厚實，滿滿的一塊炸肉，感覺整塊肉都有2~3公分厚！吃起來真的超級讓人滿足的。<全文介紹>



#豪秋吐司

地址：桃園市中壢區大仁五街30號

電話：03-4668-798







中原美食推薦：6：35 Brunch

部落客 麥的小窩 造訪 6：35 Brunch 說：

炒泡麵的麵條還保有Q彈，不會過於軟爛，麵條本身吃起來也有味道，辣椒醬加在炒泡麵裡，吃到時更帶有香氣的豐富口感，吃起來好涮嘴，很容易一口接著一口吃個不停。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#6：35 Brunch

地址：桃園市中壢區實踐286號

電話：03 416 3396







中原美食推薦：御冠園鮮肉湯包

部落客 專業噗嚨共Miso吃走 造訪 御冠園鮮肉湯包 說：

湯包外皮非常薄！薄皮加上肉餡多汁，一咬下去可感受到滿口鮮美的肉汁，湯汁、肉香與蔥花混合在一起，不沾醬就很好吃了，沾醬讓湯包更有層次，難怪大家排隊也願意！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#御冠園鮮肉湯包

地址：桃園市中壢區實踐路88號

電話：0932-282-355







中原美食推薦：上等冰綠豆沙牛奶

部落客 冠婷｜生活趣 造訪 上等冰綠豆沙牛奶 說：

鮮切中卷，將中卷川燙後剪成剛好一口一塊的大小，入口就可以感受到中卷自身的甜與鮮，每一口都可以嚐到新鮮中卷的Q彈、十足的鮮味。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#上等冰綠豆沙牛奶

地址：桃園市中壢區實踐路91巷2-1號

電話：03-4650-006







中原美食推薦：包好甲蔥燒包

部落客 潔絲蜜 造訪 包好甲蔥燒包 說：

肉餡整個蔥香味非常濃，又帶點胡椒微辣口感，帶著鹹香湯汁，是屬於偏重口味的包子，相當夠味，而且份量也足，如我這般胃口不大的人，應該一顆就能被擊敗。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#包好甲蔥燒包

地址：桃園市中壢區實踐路86號

電話：03-4369-099







中原美食推薦：鼎新鵝肉飯玉里麵

部落客 湯勺 造訪 鼎新鵝肉飯玉里麵 說：

上層撲滿了鵝肉，搭配獅潭農會的滷竹筍，他們的竹筍是採用桂竹筍，口感爽脆吸附了滿滿滷汁超級下飯的。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#鼎新鵝肉飯玉里麵

地址：桃園市中壢區中北路2段346號

電話：09-3886-160







中原美食推薦：雨林 法式甜點

部落客 德妹看世界 造訪 雨林 法式甜點 說：

踏進法式甜點店內、櫃內切片蛋糕一眼望去基本都是百元上起跳，雨林法式甜點在堅持蛋糕品質的同時還能推出平價吃到飽可真是太佛心。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#雨林 法式甜點

地址：桃園市中壢區日新路63巷3號

電話：0958 582 485







中原美食推薦：大觀×小弄

部落客 小咪ma．吃喝玩樂趣 造訪 大觀×小弄 說：

稱它做中壢秘密基地咖啡廳一點都不為過，雖然難找了點，但是環境我們都很愛，甜點也超美味，完全無雷。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#大觀×小弄

地址：桃園市中壢區環中東路708巷136號

電話：0912-814-203







中原美食推薦：美焦咖啡

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 美焦咖啡 說：

以厚片吐司分別沾上藍莓、蘋果、牛乳糖、焦糖脆片四款醬料，每個配料各有特色，最喜歡剛上桌的吐司脆感，附上鮮奶優格酸酸甜甜～<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#美焦咖啡

地址：桃園市中壢區實踐路八十巷十號

電話：0972 402 688



