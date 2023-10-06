中原大學早午餐系浮誇系肉主任上線—豪秋吐司HowChou，滿滿的肉量吃一餐可以飽一整天！

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豪秋吐司HowChou 店面位址

豪秋吐司的地址為桃園市中壢區大仁五街30號

就在中原大學附近的巷子哩，這邊交通便利好停車

每到了用餐時間店內總是滿滿的人潮

豪秋吐司HowChou 用餐環境

豪秋吐司的用餐環境算是滿寬敞舒適的

整體的裝潢風格偏向美式的感覺

到處都有可愛的文字和梗圖，非常有趣

除了有單人、雙人桌椅外，豪秋吐司的還有一個長型的八~十人桌

如果大學系上聚餐或是公司同事聚餐也OK，有大桌子不用擔心沒位子

豪秋吐司HowChou 菜單

豪秋吐司的菜單放在一進門右手邊的櫃子上

第一次來的朋友可以拿取紙本菜單觀看唷~

櫃子上還有提供行動電源的租借，有需要的朋友可以自行取用唷🥰

豪秋吐司點菜模式為線上點餐，記得掃描QRCODE加入好友點餐黑

現在還有會員集點的活動，每消費60有一點，滿10點就可以免費換吐司唷

這時候就是要揪一堆朋友來一起吃了🤣集點超快速

三四個好友吃個兩三次，下一次就有免費的經典漢堡肉吐司可以吃了🤩

而且企鵝覺得秋豪吐司的菜單設計上算滿用心的

在菜單名旁都有備註食材用料，這樣在點的時候心裡才有一個底等等要吃甚麼

不然豪秋吐司的菜單名都太有創意，沒有備註的話可能會不知道內餡含有甚麼食材😂

豪秋吐司HowChou 餐點推薦

企鵝和朋友們各點了一份吐司和升級套餐

套餐升級的話就有附一杯飲品和一份小點，算還滿划算的❤️

餐點分別是薯餅塔塔漢堡肉吐司、香料蜂蜜炸漢堡排吐司、飢餓禿鷹野獸三明治

這三個煎漢堡肉、炸漢堡肉和野獸系列都是店家的主打

第一次來的朋友可以先從前面的煎漢堡肉慢慢地往後吃唷

薯餅塔塔漢堡肉吐司

香嫩的漢堡肉配上酥脆的薯餅和塔塔醬

口感很獨特，在吃的時候會有塔塔清爽的感覺又有大口吃肉的快感還有著薯餅的香氣

好吃不油膩😍口感又豐富

愛吃薯餅的朋友千萬不要錯過這個吐司

香料蜂蜜炸漢堡排吐司

企鵝非常喜歡這個炸漢堡排吐司，肉排吃起來酥酥脆脆

第一口咬下可以很清楚的聽到喀滋喀滋的聲音，非常酥脆

肉質的部分也很不錯，不需要咀嚼太久就可以入口

再搭配香甜的蜂蜜醬料，鹹甜鹹甜的，好吃不膩

平常喜歡吃炸物的朋友點這個就對了😍

從側面看香料蜂蜜炸漢堡排吐司的肉排也是非常的厚實，滿滿的一塊炸肉

感覺整塊肉都有2~3公分厚！吃起來真的超級讓人滿足的🤤

飢餓禿鷹野獸三明治

這份三明治的肉量滿滿

由肉腸加上肉漢堡組成，口口都能吃到滿滿的肉感！非常滿足

吃起來的口感層次也很豐富🤤

有軟嫩的肉腸口感加上厚實的肉排口感，好吃又滿足

非常適合胃口大的朋友～

從側面看，這份的肉量真的是滿滿

一隻手可能還抓不住🤣吃的時候要兩隻手一起來，這樣餡料才不會亂跑

如果需要手套的話，豪秋吐司也有提供唷，可以自行取用

飲品推薦

飲品的部分企鵝是選用金萱鮮奶茶、冰淇淋雪藏紅茶和伯爵鮮奶茶

在大口吃肉的時候搭配點茶類，這樣吃下來口感會更加順口且不油膩

這三杯喝起來也滿不錯的，尤其是冰淇淋雪藏紅茶，回甘中又帶著冰淇淋香

在這酷熱的夏天來一杯超級解渴又清爽！

再搭配肉吐司，一口吃肉一口喝茶根本超級幸福🥰

豪秋吐司HowChou 評價

這間的三明治企鵝真的很喜歡

不管是份量還是口味上都讓人很滿意🥰

口味選擇也很豐富，會讓人想再回訪吃吃看不同風味的三明治

佈置上也很幽默，在看菜單或是一些環境梗圖時會讓人會心一笑🤣

總之這是間吃過還想再來的好店❤️

喜歡吃三明治或是早午餐的朋友有機會一定要來這邊品嚐一下慢慢肉肉的吐司～

吃完還可以去附近逛逛

👇以下附上餐廳資訊👇

🍽：豪秋吐司HowChou

📍：桃園市中壢區大仁五街30號

⏰：09:00-16:00

☎️：03-466 8798

💌：豪秋吐司HowChou粉絲團