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新店光影列車秀超炫！新店人週末限定「光影列車秀」就在安坑輕軌點燈，超過40攤陽光植覺市集順遊逛。

2023-12-12 文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：1,043
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

新店人限定光影列車秀！為了歡慶新北捷運開通5週年，特別和日本九州旅客鐵道合作，於淡海輕軌絢麗登場的「光之所向-光影列車秀」，將移師到安坑輕軌亮相，將在本週12/16、12/17免費展演，點亮新店的夜空。同時，陽光植覺市集也將回歸新店陽光公園，讓人下午逛市集、晚上看光雕列車秀超愜意。



新店安坑輕軌「光之所向—光影列車秀」將於12/16、12/17 晚間7點從安坑輕軌機廠出發，往K09十四張站方向行駛，全程23分鐘車程不載客、不停靠車站，在車廂頂部設置光影裝置，以「相聚」、「生命」、「時光」、「擁抱」「地球」及「展望」六首歌曲串連出的六段故事章節，透過絢麗的光影投射的變化，走過路過的新店人都會被美到。



為了替新店安坑輕軌「光之所向—光影列車秀」造勢，新店人最愛逛的「陽光植覺市集」也將強勢回歸，於12/16、12/17下午兩點到晚間七點登場，超過40個攤位囊括植物盆栽、文創品、手作小物、在地小農、似顏繪、寵物相關和美食等，現場還有特色表演，吃喝玩樂玩包週末就到陽光公園放空。

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新店安坑輕軌 光之所向—光影列車秀 活動資訊

活動日期：12/16、12/17 晚間7點
活動地點：從安坑輕軌機廠出發，往K09十四張站方向行駛，全程23分鐘。
 

新店安坑輕軌限量紀念版「三線車廂迴力車紀念套組」

活動日期：12/16、12/17
活動內容：活動結束後分別抽出100個名額，號碼牌採限量發放，發完為止。
內容物：內含淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線的迴力模型車頭各一列。
 

新店陽光公園 陽光植覺市集

活動日期：12/16、12/17 下午2點到晚上7點
活動地點：新店陽光運動公園

 

 

 

 

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