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航海王澎湖花火節超狂！2024澎湖花火節x航海王25周年施放時間確定，海賊迷嗨翻「海上航海王煙火秀」先搶訂機票。

2023-12-14 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：澎湖國際海上花火節 人氣：573
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編輯 鄭雅之

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海賊迷直接原地尖叫！被譽為一生一定要朝聖的「2024澎湖國際海上花火節」，以絕美海上煙火秀照亮澎湖夜空，近年更跨界找來人氣IP站台，為澎湖的夜空帶來不一樣的美。明年2024澎湖海上花火節確定攜手日本人氣動漫「航海王」，以航海王25週年為主題帶來熱血震撼的煙火秀。
2024澎湖國際海上Ｘ航海王25週年 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2024澎湖國際海上Ｘ航海王25週年 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

陪伴大家度過25年的「航海王」，不管是看到熱血沸騰、還是感動到淚流滿面、又或是捧腹大笑，都帶給海賊迷滿滿的回憶。為了響應航海王25週年，將於明年2024澎湖花火節聯名登場，草帽海賊團直接躍上澎湖夜空，搭配經典動漫歌曲，逼出海賊迷的熱血精神。預計將在4/18、4/25兩天搶先試放，5/2正式開場一路到7月底，海賊迷現在就去搶訂機票、飯店。
2024澎湖國際海上Ｘ航海王25週年 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2024澎湖國際海上Ｘ航海王25週年 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

除了有享譽國際的海上花火秀之外，還將用無人機展演出航海王主題光影秀，期待會有魯夫、喬巴、娜美、香吉士、索隆等經典角色，或是讓人淚奔的梅利號亮相。現場還有LIVE航海王應援音樂會，演奏航海王經典動漫歌曲增添氛圍。並預告規劃航海王星光電影院，邀大家到場免費看航海王。
2024澎湖國際海上Ｘ航海王25週年 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖為航海王相關活動資料照，非2024澎湖國際海上花火節現場照。

同時，易遊網也將於12/20起搶先推出澎湖花火節行程商品，特別和航空空司和五星級飯店洽談保留席，讓大家快速搶訂機票和房間。再推超早鳥優惠每人最高再折1,000元優惠之外，自由行旅客加碼送租機車，每人最低6,990元起。也提供海上搭船或頂樓平台咖啡雅座賞煙火等行程，不怕人擠人。

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2024澎湖國際海上Ｘ航海王25週年 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖為航海王相關活動資料照，非2024澎湖國際海上花火節現場照。



 

2024澎湖國際海上花火節x航海王25周年

試放場：4/18、4/25
正式活動︰5/2-7/30
5月、6月每週一、四
7月每週二；離島場
6/1七美場、6/15望安、7/28吉貝

活動地點︰馬公觀音亭園區（離島場除外）
煙火及無人機施放時間︰晚間9點（離島場為晚間8點）
 

 

 

 

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#航海王
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航海王 澎湖花火節 花火節 煙火秀 more
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