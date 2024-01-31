看到特價機票就要搶！小資族拼手速的時刻又到了，台灣虎航夏季航班特價機票第三波優惠正式開跑，連續38小時不間斷，精選5大人氣航點，由台北-東京熱門航線領軍，最便宜只要799元就能飛出國玩，特價機票優惠時間一路到10月底都有，就等你手刀下單、請特休飛出國。







於即日起至2/1 23:59快閃登場的「虎航2024夏季航班第三波優惠」，旅遊時間從3/31~10/26任君挑選，其中包括最夯的台北-東京航線，單程最便宜2,499元起，就能到日本東京玩迪士尼、哈利波特影城，再吃爆日本美食。並為了消化大量旅日人潮，台北東京航線增班開賣，每周七天、天天增班飛成田，方便大家更快速抵達東京市區。





▲上圖圖片版權／©️Disney。



除了台北出發到東京的特價機票，台北、台中和高雄三地直飛澳門的航班，也都分別推出最低價799元優惠，帶你到澳門吃星級料理、欣賞富麗堂皇的小歐洲造景。也針對東南亞旅遊推出「台北∕高雄－峴港」和「台北-普吉島」特價機票，玩不一樣的出國行。



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台灣虎航2024夏季航班特價機票

開賣期間：2024/1/31 10:00 – 2024/2/1 23:59

旅遊期間：2024/3/31 – 2024/10/26

購票網址：https://lihi2.com/bHS7F



優惠航班：

台北-東京 TWD 2,499起 (單程未稅)

台北∕台中∕高雄－澳門 TWD 799起 (單程未稅)

台北∕高雄－峴港 TWD 1,299起 (單程未稅)

台北-普吉島 TWD 2,399起 (單程未稅)

(普吉旅遊期間 : 2024/05/21-2024/10/26)



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