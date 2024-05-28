衝林口體育館先填飽肚子！位在桃園龜山里的林口體育館，常常舉辦各種演唱會、活動，而對於從外縣市來訪的旅客，除了追活動，也要知道來龜山該吃什麼，這次窩客島一次整理9間人氣必吃「龜山美食」，包括街邊臭豆腐、麻辣鴛鴦串串鍋、紅燒牛肉湯火鍋，讓你來龜山直接跟著清單吃一輪。





如果想吃小吃點心類的話，首推人氣爆棚的「虎頭山小吃」，炸到金黃酥脆的臭豆腐，加泡菜、辣醬一起吃超涮嘴，是下午就會提前賣光的排隊美食，此外還有「鳥地方陝西小館」的羊肉泡饃，將撕碎的饃餅泡入羊肉湯中，超獨特的陝西美食先朝聖；如果想吃火鍋，則不能錯過「滿心圓牛肉鍋」，主打超濃郁的牛肉湯底，加上牛腩，完全是紅燒牛肉麵的滋味，牛肉麵控湯底直接喝到爽。





桃園龜山美食推薦：虎頭山小吃

部落客 專業噗嚨共Miso吃走 造訪 虎頭山小吃 說：

臭豆腐吃起來清爽不油膩，獨特的臭豆腐香氣撲鼻而來，外酥內軟的口感搭配酸甜爽脆的泡菜，讓你一口接著一口，沾上辣醬及蒜醬滋味更是豐富，由其是他們家的蒜醬，讓你享受到不同的層次變化<全文介紹>



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#虎頭山小吃

地址：桃園市龜山區三聖路630號







桃園龜山美食推薦：北方麵飯館

部落客 小如吾家札記 造訪 北方麵飯館 說：

有賣著捲餅、蒸餃湯包、飯類等等，用餐時段人潮蠻多，還好沒有等很久就可以進去用餐了。 <全文介紹>



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#北方麵飯館

地址：桃園市龜山區文化三路540號

電話：03-327-0669







桃園龜山美食推薦：鳥地方陝西小館

部落客 蛋寶趴趴go 造訪 鳥地方陝西小館 說：

以文火慢熬十多個小時的羊肉湯，喝起來相當濃郁鮮香，不油不腥，有種在吃清燉的羊肉爐感。泡入熱湯中的饃餅，吃起來Q彈帶有嚼勁，帶皮的羊肉，軟嫩不柴，也好吃！<全文介紹>



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#鳥地方陝西小館

地址：桃園市龜山區復興一路292號

電話：03-318-6655







桃園龜山美食推薦：虎頭山土雞城

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 虎頭山土雞城 說：

肉很大塊雞也滿大隻，四個人吃會很撐～重點是那個辣椒給的真的超棒！辣的夠味，沾起白斬雞又鹹又香雞肉變的甜又好吃<全文介紹>



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#虎頭山土雞城

地址：桃園市龜山區樹人路305巷50弄10號

電話：03-328-4081







桃園龜山美食推薦：滿心圓牛肉鍋

部落客 小珊珊 造訪 滿心圓牛肉鍋 說：

特殊牛肉口味湯頭香醇濃郁，喝一口真的就是紅燒牛肉麵的湯底耶，牛肉湯頭可建議加一點牛油更濃郁，鮮甜的湯頭喝下去，實在是大大大滿足〜<全文介紹>



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#滿心圓牛肉鍋

地址：桃園市龜山區樂善三路116號

電話：03-397-1885







桃園龜山美食推薦：舞之椒頂級麻辣鴛鴦鍋

部落客 艾瑞絲的吃貨日常 造訪 舞之椒頂級麻辣鴛鴦鍋 說：

招牌麻辣鍋和養生白味鍋都是店裡的鎮店人氣湯底！新推出的螺師粉湯底超級道地！酸筍、泡椒和酸豆角和油潑辣子都讓湯頭酸辣過癮。另外還有麻辣串串、四川酥肉也都很推<全文介紹>



#舞之椒頂級麻辣鴛鴦鍋

地址：桃園市龜山區文化三路368號

電話：03-327-0255







桃園龜山美食推薦：阿順現撈海產

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 阿順現撈海產 說：

每顆蚵仔相當肥美碩大，真的超大一顆，外層裹了一層太白粉下去川燙，簡單淋上醬汁就相當美味唷！！<全文介紹>



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#阿順現撈海產

地址：桃園市龜山區文化三路541號

電話：03-328-8923







桃園龜山美食推薦：來吃早餐

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 來吃早餐 說：

和我想像的牛角可頌不太一樣，這裡的可頌外型圓圓的立體樣，烤的酥酥香香，厚實有層次，煙燻牛肉味道香，加上起司也很搭。<全文介紹>



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#來吃早餐

地址：桃園市龜山區振興路1362-1號

電話：03-350-7667







桃園龜山美食推薦：吳氏湯包

部落客 我是艾兒比！！ 造訪 吳氏湯包 說：

不像大家印想中皮薄餡多的那種，吳氏湯包是帶點麵皮感的小籠包，有點像是花蓮公正包子，但皮沒那麼厚，肥瘦相當的內餡，咬下多汁不乾柴，沾上特製辣油非爽口～<全文介紹>



#吳氏湯包

地址：桃園市龜山區文化七路93號

電話：03-327-8975



