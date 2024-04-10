結合中式作法的牛肉麵、火鍋你吃過嗎？

獨特濃郁的湯頭，軟嫩香滷的肉塊及各項新鮮食材，還是寵物友善餐廳喔！

只要顧好自己的寵物，都可以帶狗狗一起來用餐，是不是很棒棒？！

【滿心圓牛肉鍋】位於龜山樂善三路上，龜山台塑園區附近，這間零負評五星的牛肉鍋

門口前就有一片超極大的停車場供用餐客人停車，而且車位不少，對開車來的朋友非常方便

明亮的寬敞空間以及乾淨的用餐環境，超級適合朋友聚餐及家庭聚會，還可區隔用屏風半開放的獨立大包廂

牛肉超級好吃！這裡讓你兩個願望一次滿足，最重要的是這邊是寵物友善餐廳

，可以跟毛孩一起一起出門吃飯，感覺超Chill〜

點餐方式：

招牌牛肉鍋 (小) $𝟴𝟬𝟬 𝟮-𝟱人份，用牛骨新鮮蔬果熬製的紅燒湯底

隨鍋會附贈麵條(一粗一細)+蝦餅一份，鍋底本身已經滷牛腩、牛腱和基本的蔬菜，冰箱裡還可加點火鍋料菜盤

我們當天13人，坐最大桌(12人桌)，開鍋$1850

接著自助區拿菜盤，冰箱菜盤分盤子顏色區分價格，價格還算平價，白色60彩色150之類的

彩色盤$𝟲𝟬大致上是蔬菜、火鍋料，白盤$𝟭𝟱𝟬像牛筋、牛肚、手工漿類，都非常乾淨新鮮

上桌時滿滿的牛腱和牛腩肉塊都要溢出鍋外了份量超驚人

火鍋上桌後，店家會附一壺湯，所以加湯的部份自己控制，超好喝就可以自己無限加XD

牛肉火鍋湯頭是以大量牛骨和新鮮蔬果下鍋熬煮，豐富展現食材天然甜味

特殊牛肉口味湯頭香醇濃郁，喝一口真的就是紅燒牛肉麵的湯底耶，牛肉湯頭可建議加一點牛油更濃郁

鮮甜的湯頭喝下去，實在是大大大滿足〜

他們家的牛肉湯底有加入蔬果，特別的清甜，就算是單喝湯也很可以，好好喝！

最後把你拿的所有食材通通丟進鍋裡，等待火鍋湯一滾，就可以開始準備大快朵頤啦

丸子類也都是店家手工製作，吃起來更新鮮更美味！

【牛腩】

牛腩燉煮到軟嫩超級迷人，吃起來入口即化，太好吃餒 ，結果我們竟然接著繼續點了第三輪XD

【板腱牛】

板腱牛美麗油花漂亮色澤，切得蠻大片的，吃起來頗有爽感〜

肉質軟嫩帶點Q彈嚼勁，不同於一般肉片的層次及口感，甜美鮮嫩口感紮實多汁

【梅花豬】

瘦肉油質分布均勻，不會太油膩也不會太柴，肉質鮮嫩，吃了超涮嘴！

【手工麵條】

還有不同粗細的麵條可煮成牛肉麵加酸菜，又吃鍋又有牛肉麵感，一整個吃的超滿足呢！

【各式蔬菜】

他們家無論哪款青菜都新鮮好吃耶，會吸收湯汁，不用沾醬就超甜、超好吃

【蝦餅】

超蝦超脆口，滿滿海味，鮮而不腥，搭配火鍋更是絕配！

小珊珊碎碎念：

火鍋控必吃的口袋名單！

平常吃的大概都是個人的涮涮鍋，但是滿心圓牛肉鍋就很不一樣了

牛腩店家有先滷製過，軟嫩的膠質中帶著牛肉的口感，很像在吃牛肉麵，超愛 這肉跟湯頭

用餐環境又很寬敞，服務也很親切，真心大推！

【Info】

滿心圓牛肉鍋

地址：桃園市龜山區樂善三路116號

營業時間：週一-週五11:30-15:00、16:30-21:30/假日11:30-21:30

訂位電話：03-3971885

粉絲專頁：滿心圓牛肉鍋

X提供WIFI X一成服務費 V寵物入內(V落地牽繩 V坐椅子)

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