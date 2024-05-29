2024TTE台北旅展搶日本環球買一送一！旅展搶好康就先衝「可樂旅遊」攤位，針對今年台北國際觀光博覽會，可樂旅遊祭出多項好康優惠，包括團體旅遊最高折萬元、自由行2人成行最高折5千、日本環球影城門票買一送一等超殺優惠，搶功旅展現場最高人氣攤位之一。並規劃獨家限定日本環球影城「超級任天堂世界」主題打卡牆，不用飛大阪就能體驗任天堂園區魅力。







可樂旅遊在旅展現場打造專屬舞台區，每天早上11點整祭出「日本環球影城門票買1送1」活動，現場拼手氣抽大獎。5/31中午12:20、6/1~6/3下午14:20也有熱門票券買一送一、下殺優惠票抽抽樂活動，其中大家最愛的買一送一部分，包括京成電車單程票、JR關西鐵路周遊1日券、昂坪360標準車廂來回票、曼谷昭披耶河公主號遊船自助晚餐等，近1500組優惠票券揪你出國嗨玩。







可樂旅遊這次不僅推出日本環球影城票券買一送一，更在現場獨家祭出「超級任天堂世界」專屬打卡牆，並提供主題背板、道具讓人秒變瑪利歐拍照。同時，也推出「瘋玩日本環球影城」大阪2日自由行，機票、飯店以及入園門票1日券全包17,088元起；並獨家推出可樂專場「Universal Party ~The Sound~包場派對」，關西5日遊行程有專場派對、入園門票+快速通關4項券、日本環球影城外圍飯店2晚，最便宜只要54,800元。





2024TTE台北旅展 可樂旅遊攤位資訊

活動時間：5/31(五)~6/3(一)

活動地點：台北世貿一館

攤位：D136、D236、D336



可樂旅遊「熱門門票買一送一」抽抽樂活動資訊

活動時間：5/31開展首日12:20、6/1～6/3下午14:20

活動內容：京成電車單程票、JR關西鐵路周遊1日券、香港鴨靈號幻彩詠香江航班、昂坪360標準車廂來回票、曼谷昭披耶河公主號遊船自助晚餐等熱門票券買1送1或優惠票價抽抽樂。



可樂旅遊 日本環球影城門票買一送一

活動時間：5/31~6/3每天早上11點整



TTE台北旅展 可樂旅遊推薦優惠

獨家「關西FUN暑假-日本環球影城5日」54,800元起。

日本東北亞 5日遊最低8,900元起。

韓國揪好康5日 旅展價最低8,900元起。

星空公主號遊輪11日 旅展價198,800元起，早鳥優惠第2人最高再折20,000元。

泰國普吉島直飛包機 CLUB MED全包式度假自由行5至6日 旅展價35,800元起。

衝沖繩自由行2日 旅展價最低8,588元（未稅）起，加碼贈輕軌一日電車券。