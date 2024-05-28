2024 TTE台北國際觀光博覽會韓國館亮點搶先看！一年一度搶好康的時候又到了，上半年最大TTE台北旅展將於本週5/31～6/3登場，韓國觀光公社在現場以貨櫃風打造韓國館(攤位D536)，館內設有韓流、觀光重點城市、韓國慶典K-Culture 100選體驗區之外，還請到韓國傳統樂器表演秀《幻多奇秀 Fanta-Stick》免費展演，為台北旅展增添熱鬧氛圍。同時，大家最在意的「韓國機票」也有下殺優惠，最便宜200元就能飛韓國玩。







為了讓大家認識不一樣的韓國，韓國觀光公社特意在2024 TTE台北國際觀光博覽會打造韓國館體驗區，現場有釜山、慶尚北道、忠清北道、京畿道、全羅南道等地方攤位，並透過體驗小遊戲了解各地區的特色，帶領大家深度認識韓國不同的美。並設計夜間通道打卡點讓人一秒置身於夜晚的韓國街頭。







現場旅行社和航空公司也推出各類型旅遊商品，機加酒、一日遊、畢旅、租車，又或是機票等優惠，團體旅遊商品最高享兩人同行第2人現折3000元，機票部分則是推薦濟州航空900元起、易斯達航空線上旅展優惠機票200元起，和德威航空滿5000折500折價券再抽台灣出發機票一張，就等你去現場找好康。





2024 TTE台北國際觀光博覽會 韓國館

活動時間：5/31(五)~6/3(一)

活動地點：台北世貿一館

攤位：D536



優惠好禮送

活動時間：TTE旅展期間

優惠內容：

1、韓國團體商品下單禮

於韓國館內付訂購買團體旅遊商品，出示訂單即可兌換Kingdom Friends旅行鞋袋一只（每人限領一份，款式隨機恕不挑選，數量有限，送完為止）。



2、韓國自由行商品下單禮

於韓國館內付訂購買租車、機票、機加酒上述三項任一自由行商品，出示訂單即可兌換Kingdom Friends手機掛繩一條（每人限領一份，款式隨機恕不挑選，數量有限，送完為止）。



3、千人遊韓國商品下單禮

於韓國館內付訂購買千人遊韓國商品，出示訂單即可兌換Kingdom Friends冰壩杯一個（每人限領一份，款式隨機恕不挑選，數量有限，送完為止）。



台北旅展 韓國機票優惠

濟州航空：5/31(五)~6/1(六)台灣-韓國機票優惠900元起

德威航空：5/31(五)~6/1(六)現場提供小禮品及滿5000 折 500折價券,加入會員還可抽台灣出發機票一張。

易斯達航空：6/2(日)~6/3(一)線上旅展優惠機票200元起。