2024九份紅燈籠祭點燈了！猶如宮崎駿電影《神隱少女》場景的九份山城，沿著蜿蜒的街道而上再搭上紅燈籠高掛的意象，讓日韓遊客趨之若騖的前去朝聖。新北市政府於去年策劃「九份紅燈籠祭」，以大量的大紅燈籠、打卡裝置藝術和提燈夜遊等活動，加深九份紅燈籠的意象，近一個月的點燈活動，在初夏之際邀請大家走進九份山城裡，享受最夢幻的新北夜景。







2024九份紅燈籠祭於即日起至6/23限定登場，以九份老街為中心，串連五番坑公園、金山岩及豎崎路小公園等周邊景點，打造多處大型紅燈籠打卡點，有象徵事業如意的「福搖直上」、美好愛情「愛情發光ing」、財運滾滾來「九份夜霓虹」等，就連豎崎路及輕便路周邊營造璀璨光環境，在每天晚間五點半到九點點亮整座九份山城，絢麗的大紅燈籠高掛為九份山城更添一絲神秘感。







除了賞燈之外，也規劃互動體驗活動，可以到瑞芳風采館領取祈福卡和紅繩，寫下願望後懸掛在紅燈籠裝置區。裝置打卡點旁也有集章區，依照提燈路線集滿5個特色印章後可參加抽獎。5/31更有「夜遊雞籠山遊程」體驗，提著紅燈籠夜遊九份黃金山城夜景。活動期間也和在地商家及民宿業者合作推廣體驗優惠，包括古裝體驗讓人一秒穿越。



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2024九份紅燈籠祭 活動資訊

活動時間：5月24日(五)起至6月23日(日)

活動地點：九份老街及五番坑公園、金山岩及豎崎路小公園等周邊景點

5/24、5/31「提燈夜遊祈福行程」及「夜遊雞籠山遊程」

點燈時間：每晚17時30分到21時亮燈

裝置藝術位置：

五番坑公園《福搖直上》

金山岩《愛情發光ing》

豎崎路小公園《九份夜霓虹》

豎崎路及輕便路周邊營造璀璨光環境