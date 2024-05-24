初夏就是要到北海岸吹海風、聽海浪聲！今年「2024北海岸時尚藝術季」將於6月8日在富基漁港盛大開幕，將傳統戲曲和當代時尚藝術完美結合，在富基漁港打造前所未有的特色時裝走秀、假日藝術市集和音樂會等經典活動，將於6/8盛大開跑在初夏之際為大家獻上最不一樣的海港小旅行。
2024北海岸時尚藝術季將於6/8~6/30限定，由高元龍老師率領輔仁大學織品服裝學院的青年學子舉行海洋永續時裝秀，以環保素材設計蘊含海洋意象的時尚服裝，20套時裝秀於6/8開幕開天亮相，現場更有台鋼雄鷹專屬啦啦隊Wing Stars及人氣歌手陳零九為現場炒熱氣氛。更邀請到有「針織女王」美譽的策展人潘怡良跨界合作，將「傳統戲曲」歌仔戲元素融入到時裝秀中，打破傳統刻板印象。
6/9則是在漁港旁有免費的唐美雲歌仔戲團表演及特色車隊展演。同場還有王志文、徐欣健兩位藝術家的精彩作品，等著大家前去欣賞。開幕首週末6/8、6/9也規劃全新假日藝術市集，美食、小物、生活用品等都能在此尋寶。6/15再加碼推出超嗨live「富基嗨唱音樂會」，整個六月活動滿檔揪你一起到北海岸放空去。
推薦閱讀：雙北3大煙火免費看！最長300秒夏日煙火「北投、大稻埕、新店碧潭」搭捷運就到，10場次時間、地點一次看。
2024北海岸時尚藝術季 活動時間
地點：新北市富基漁港
活動時間：2024/6/8~6/30
活動內容：
6/8~6/30 輔大織品服裝學院時尚展覽、藝術家展覽
6/8、6/9假日藝術市集
6/9唐美雲歌仔戲團精彩戲曲演出+時尚個性服裝秀及特色車展
6/15 富基嗨唱音樂會