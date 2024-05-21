不用羨慕日本有夏日花火祭，雙北3大免費煙火秀一次看！平常上班壓力大，就需要走出戶外好好的療癒身心，而今年夏天的雙北夜空特別絢麗，在台北市和新北市政府的規劃下，於關渡碼頭打造全新貨櫃市集之外，開幕日更將有210秒煙火綻放；2024碧潭水舞也延續去年水舞、花火共舞的話題，串連大稻埕規劃9場絢爛花火秀，炸滿天的壯觀花火台北人、雙北人搭捷運就衝。







台北關渡煙火

北投新景點「關渡碼頭貨櫃市集」搶先看！於5/21正式開幕的關渡碼頭貨櫃市集，把大稻埕碼頭貨櫃市集成功案例複製到關渡，沿著河畔旁設置巨型白色帳篷、燈串妝點的戶外用餐區，並規劃兩層樓的貨櫃市集，讓人在制高點吹著徐徐微風、欣賞淡水河絕美夕陽景觀。開幕當天晚間七點更有210秒高空煙火秀絢麗登場，為北投增添一處新秘境。



關渡碼頭貨櫃市集 開幕煙火時間

煙火時間：2024/5/21 晚間七點

地點：台北市北投區知行路360-1號，關渡棧橋碼頭







新店碧潭水舞煙火

2024碧潭水舞擴大舉辦，不僅首創「人水共舞」優人神鼓結合水舞精彩表演，讓人從視覺、聽覺一次滿足之外，更延續去年的水舞煙火秀共演，確定將於5/29、6/5、6/12、8/14及8/21 每週三晚間八點，為大家獻上長達300秒的絕美煙火秀和絢麗水舞、碧潭光雕吊橋，倒映在河面上形成新店專屬浪漫美景。



新店碧潭水舞 煙火秀時間

煙火時間：2024/5/29、6/5、6/12、8/14及8/21晚間20時

地點：碧潭園區





台北大稻埕 煙火秀

今年碧潭水舞煙火秀，更串連台北每年剩下最浪漫的「大稻埕夏日節」七夕情人節煙火，將於7/17、7/24、7/31、8/10期間在大稻埕碼頭施放高空煙火，超過百秒的花火點亮台北夜空，是每年台北夏日最大盛事之一。並預計將有情人節演唱會、市集等活動，也將在之後陸續曝光，請持續鎖定窩客島報導。



台北大稻埕 煙火秀時間

煙火時間：2024/7/17、7/24、7/31、8/10

地點：大稻埕碼頭



