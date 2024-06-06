不只能夠坐享東京灣的百萬夜景，高級套餐日式料理甚至只要2千台幣，你沒看錯！就是這麼划算！高樓餐廳「水色」位在東京最先進的商業中心汐留區的「Caretta汐留」46樓。你可以在位於地上約200公尺的高空，飽覽東京夜景和道地的日本料理。快手刀訂起來！

水色

餐廳內建高達9公尺、兩層樓高的巨大落地窗，用餐的客人可以將大海與天空盡收眼底，還能眺望東京鐵塔和彩虹大橋等東京灣區的壯麗景點。







水色：水色套餐

水色套餐共有9道菜，價格只要7,700日圓。所有餐點包含前菜雞肉丸串、季節生魚片、海老魚丸蒸籠、當日炭火燒烤鮮魚佐高湯油醬、主菜國產牛肋眼牛肉和各式素材壽喜燒佐養老蛋、餐間小點季節蔬菜糠漬沙拉佐甜酒和柚子醬、炸物串炸拼盤、本鮪海鮮小丼佐松前醬油、赤味噌湯和甜點黑芝麻與抹茶雙色奶凍。







水色：季節生魚片

除了套餐以外，也可以選擇單點。季節生魚片拼盤提供單點，價格為一盤1,800日圓，魚類包含魚鮪和時令魚類。限兩人以上點菜，想知道時令魚類是什麼可洽工作人員。









水色：現刨鮮松露高湯玉子燒

現刨鮮松露高湯玉子燒價格1,800日圓，香菇高湯和新鮮松露堪稱絕配。







水色：當日炭火燒烤鮮魚佐高湯油醬

當日炭火燒烤鮮魚佐高湯油醬單點價1,600日圓，香脆的魚皮和嫩滑的魚肉，搭配以鰹魚乾、鯖魚乾和昆布熬成的濃縮高湯油醬汁，風味絕佳。



水色：和牛沙朗利休串燒

和牛沙朗利休串燒單點價1,800日圓。製作過程，廚師將和牛沙朗肉用炭火香烤，以此鎖住肉的鮮味，最後再裹上芝麻燒製。芝麻由45%白芝麻和55%黑芝麻混合而成。沙朗牛肉的鮮味和芝麻香充分混在一起，保證令你食指大動。







水色：日本豬肩里肌肉炭烤配開心果與堅果醬

日本豬肩里肌肉炭烤配開心果與堅果醬價格2,000日圓，這道菜將豬肉經炭火烤製，去除多餘的脂肪，以此去蕪存菁，保留豬肉的甜美與多汁口感。醬汁中混合了開心果及其他綜合堅果。







水色：炭烤鮮魚與鮭魚卵的溫熱海鮮丼

炭烤鮮魚與鮭魚卵的溫熱海鮮丼價格1,600日圓。主廚在製作過程中會選用季節性魚隻，經炭火烤製，再搭配微溫的醋飯及蛋黃，製成金黃色米飯。炭火的香氣、芝麻的風味、金黃色米飯的甜味以及鮭魚卵的鮮甜充分融合在一起。







水色：午餐套餐

商業午餐套餐的價格為水色 3,500日圓，菜色包含季節生魚片拼盤、季節前菜、串炸拼盤

和牛肋眼肉壽喜燒配養老蛋、鮪魚海鮮丼配松前醬油及味噌湯、黑芝麻與抹茶雙色奶凍。除了套餐以外，也提供海鮮丼單點，價格1,980日圓，附贈松前醬油、海老真丈、糠漬、小菜及味噌湯；鮪魚馬鈴薯海鮮丼價格1,480日圓，附贈松前醬油、海老真丈、糠漬、小菜及味噌湯。







水色：內裝

座位包含方桌、窗邊特等席、頂級情侶席以及中小型團體適用的包廂。空間裝飾方面，水色採用了和紙壁紙和切子玻璃吊燈，吧檯則使用了錫材質，展現水波意象。







水色：包廂







■餐廳資訊

地址：東京都港區東新橋1丁目8−2

交通方式：JR「新橋站」汐留站步行4分鐘；地下鐵都營大江戶線「汐留站」步行1分鐘

營業時間：午餐11：30～14：30；晚餐17：00～23：00（最後點餐時間22：00）

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