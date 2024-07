歷久不衰的超人氣角色「史努比」,這次將快閃東京繁華的銀座!集結眾多史努比及其夥伴們的周邊商品,於2024年7月17日至8月5日在銀座三越展開「SNOOPY in 銀座 2024」,獨家外帶Cafe「PEANUTS Cafe」也首度登場!

「SNOOPY in 銀座 2024」銀座三越快閃

本次登場的「SNOOPY in 銀座 2024」以「幸福就是跳舞(Happiness is dancing)!」為主題,推出了各式各樣史努比與他的夥伴們享受各種舞蹈的特別設計商品。





獨家的原創作品,集結了日本傳統舞蹈盆踊、青春活潑的啦啦隊舞以及帥氣十足的跳霹靂舞等設計,商品豐富多元,從票卡夾、壓克力磁鐵到T恤等,應有盡有!





此外,還有打扮成商店老闆的史努比及其朋友們可愛模樣的掛飾娃娃,可掛在包包上隨身帶著走,還有描繪史努比和朋友們形象的紙膠帶和茶杯等商品。





這次的快閃活動還將提前販售《花生漫畫》準備在2025年迎來75週年紀念的周邊商品,以及8月10日史努比生日的慶生主題商品。戴禮物造型帽子的史努比玩偶及掛飾準備好要與粉絲們一起慶生,歡度美好時光!





另外,「SNOOPY in 銀座 2024」也首次開設外帶咖啡店「PEANUTS Cafe」。外帶咖啡店以《PEANUTS 》相關的美國西海岸為主題,打造與《PEANUTS 》漫畫人物相關的特色菜單。其中,全麥麵包熱狗堡附飲料的套餐組合還加碼贈送限量版貼紙,享用美味餐點的同時,還能獲得極具收藏價值的紀念品。身為史努比鐵粉的讀者們千萬別錯過這次的快閃活動,快來把眾多獨家週邊、限定美食帶回家!







SNOOPY in 銀座 2024

活動日期:2024年7月17日~8月5日

地點:銀座三越 新館7階 催物会場 本館・新館各階

地址:東京都中央区銀座4-6-16