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布丁仙人快閃中山站！莫恩先生布丁插旗新光南西，板橋超夯布丁中山站開吃。

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2025-04-17 10:08:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：記者 蕭芷琳 圖片：新光南西店官方粉絲團
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編輯 張人尹

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布丁仙人快閃中山站！不管是甜點控、布丁控這次通通要衝，板橋超人氣「莫恩先生布丁」至自即日起快閃中山站新光南西店，讓粉絲們在中山站逛街、吃下午茶又有新歡之外，這次快閃還推出買五送一優惠，讓人不用再跑板橋也能吃到神級布丁。
▲▼板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店 Mr. Moan」推薦菜單：Mr. Moan 焦糖布丁 $70 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲莫恩先生布丁快閃中山站！板橋超夯莫恩先生布丁店 Mr. Moan推薦必吃焦糖布丁 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

從板橋起家的「莫恩先生布丁」，這次插旗台北新光三越南西店快閃開張，自即日起至4/23期間限定登場，招牌綿密又扎實的布丁，吸引許多布丁控朝聖。從捷運板橋站巷弄紅到百貨商場，讓甜點粉絲終於不用跑遠，就能在中山站逛街就能買療癒系布丁。

▲莫恩先生布丁中山快閃店，即日起插旗新光南西一館 / 圖片來源：新光南西店官方粉絲團、WalkerLand窩客島整理



這波快閃從即日起一路到4月23日，只在新光三越台北南西店一館1樓東側門登場。活動期間推出「買5送1」限時優惠，此外也提供焦糖布丁3入組禮盒選擇，很適合一次囤貨分送親友或自己慢慢吃。不管是甜點控、上班族，邊逛中山站也能買一波。

▲中山站莫恩先生布丁快閃店，推出期間限定買五送一優惠 / 圖片來源：新光南西店官方粉絲團、WalkerLand窩客島整理

▲莫恩先生布丁中山快閃店，推薦必買焦糖布丁3入組禮盒 / 圖片來源：新光南西店官方粉絲團、WalkerLand窩客島整理


 

莫恩先生布丁 新光南西快閃店

活動期間：即日起至2025/04/23
活動優惠：布丁買五送一。
 

除了莫恩先生布丁快閃店之外 甜點控也要追蹤甜點快訊

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