台北101大樓85層的「捌伍添第」，一家受到台北米其林指南推薦的餐廳，為迎接今年中秋佳節，特別推出了「月映山河」月餅禮盒。這個月餅禮盒的設計靈感來自於窗框映照山水的概念，展現出台灣高山與湖泊的壯麗景緻。禮盒不僅是一份美味的中秋禮物，更是一次視覺與味覺的雙重享受。禮盒的外包裝採用了皮革封條設計，像是行李箱的束帶，象徵這禮盒裝載著台灣人民與這片土地間刻骨銘心的共同記憶。每次打開，都像是重新開始那段難忘的旅程，既是重溫，也是回顧。
捌伍添第「月映山河」月餅禮盒內含三種不同口味的月餅：經典的奶皇流沙、老饕喜愛的蓮蓉碎蛋、以及帶有豐富酒香的日本甘酒釀桂圓。每一種月餅都代表了台灣不同的自然景觀與風味。奶皇流沙月餅讓人聯想到合歡山上明亮的滿月，溫潤的奶香與甜蜜的流沙交織出一幅夜空中月光照亮的美景；蓮蓉碎蛋月餅則呼應了阿里山的清晨，朝霞與蓮蓉的柔滑、碎蛋黃的綿密相映成趣；而日本甘酒釀桂圓月餅則融合了米香與果香，象徵台灣四季豐收的喜悅。此外，禮盒中還附有金萱茶包，選用台灣高山的優質茶葉，茶香高雅，與月餅共同為您呈現一場台灣風土的味覺之旅。
在中秋佳節之際，捌伍添第以這款特別的月餅禮盒，向台灣的山水風情致敬，寄託人們對這片土地的深厚情感。希望藉此機會讓每一位客人體驗到台灣之美。今年中秋，不妨親臨捌伍添第，享受高空月圓之夜的用餐體驗，品味美味佳餚。以「月映山河」月餅禮盒作為伴手禮，與摯愛家人和朋友共度佳節的溫馨時光，感受這份獨特的文化饗宴。捌伍添第的「月映山河」月餅禮盒每盒售價1,680元，即日起至8月15日前預購可享早鳥優惠88折，8月15日起可於餐廳自取或自費宅配。數量有限，售完為止。
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捌伍添第「月映山河」月餅禮盒
訂購時間：即日起至9月17日止
訂購連結：https://reurl.cc/Wxo869