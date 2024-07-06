隨著中秋佳節的臨近，台北W飯店精心推出了「LIGHT 光」月餅禮盒，不僅注重美味，更兼顧實用性，成為送禮的上佳選擇。這款禮盒的設計理念是希望在大家繁忙的日常生活中，增添一絲溫暖的感受。禮盒的外觀採用夜光效果，呈現出獨特的視覺感受。其雙層抽屜式設計不僅美觀，還可以在節日過後，轉化為實用的收納盒，用於整理小物件，另隨盒附贈W 生肖寵物造型治癒系拍拍燈。





月餅的味道更是「LIGHT 光」月餅禮盒吸引人的重要因素之一，台北W飯店的紫艷中餐廳主廚匠心研製了兩種特色月餅，有經典的「香滑原味月餅」和創新的「地瓜奶皇月餅」。這兩種月餅都使用了來自屏東四重溪農場的天然紅土鹹鴨蛋黃，搭配地道的乳製品，其中「地瓜奶皇月餅」更是加入了香甜的蜜地瓜泥，甜鹹之間達到了完美的平衡，為傳統月餅帶來了新的口感體驗。





此外，「LIGHT 光」月餅禮盒的設計靈感來自於名言「萬物都有著裂痕，那是光照進來的地方」，希望為現代忙碌的生活帶來一絲光明和喘息的機會。並且，禮盒不僅是一份美味的食品，更是一個情感的寄託，可以幫助人們在節慶與家人朋友的聚會中，增進彼此的感情，同時也提供了一個自我反思的空間。



禮盒的每一個細節都旨在觸動使用者的情感，無論是品嚐月餅時的味蕾享受，還是將抽屜盒用作珍藏回憶的收藏盒，都能在心情低落時找回內心的平靜。並且為了響應環保，「LIGHT 光」月餅禮盒還特意選用可重複利用的環保提袋替代傳統的紙袋，進一步貫徹了品牌對環境友好的承諾。



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台北W飯店「LIGHT 光」月餅禮盒

早鳥優惠：即日起開跑，凡於9月1日（含）前預訂且付清款項，5至100盒享85折、101至200盒享8折、201盒以上享75折優惠。

電話預購：02-7703-8942