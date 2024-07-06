2024年對台南而言是一個具有里程碑意義的年份，標誌著這座城市迎來了第400個年頭，同時也逢到了「甲辰青龍年」。為了慶祝這雙重喜事，台南大員皇冠假日酒店特別推出了「龍來臺南」中秋月餅禮盒，藉此展現台南歷史的悠久與文化的豐富。禮盒的設計結合了傳統元素與現代感，使用鮮明的黃色與桃色，寓意青龍騰飛，象徵著繁榮與活力。這款中秋禮盒不僅滿足了市場對節日禮品的需求，也成功地把台南的文化特色推向了前台，讓人們透過這個禮盒感受到台南400年的歷史底蘊與節慶喜悅。
台南大員皇冠假日酒店「龍來臺南」月餅禮盒的內容豐富，包含了廣式月餅六入和濾掛咖啡四包，這種中西合璧的搭配無疑為今年中秋節增添了更多選擇。月餅方面，有多種口味如：傳統的「棗泥桂圓」、豪華的「XO干貝」、創新的「蔥味肉燥」、清新的「荔枝鳳梨蓮蓉」以及「東方美人茶桑葚」等，每一款都具有獨特的風味，滿足不同口味的需求。而濾掛咖啡則是精選100%阿拉比卡咖啡豆，中度烘培，平衡醇厚與酸度，與月餅共同享用，更顯風味獨特。
並且為了迎合購買者的需求，台南大員皇冠假日酒店提供了早鳥預購優惠。從即日起至8月7日前，顧客可以享受85折的優惠價格，而大宗訂購更可享有最高7折的優惠。這樣的促銷策略不僅吸引了眾多顧客的注意，也使「龍來臺南」月餅禮盒成為市場上的熱門商品，為台南大員皇冠假日酒店在中秋節期間帶來了顯著的銷售機會。
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台南大員皇冠假日酒店2024年「龍來臺南」中秋禮盒
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