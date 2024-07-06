台北萬豪酒店為了迎接中秋節的到來，特別推出了兩款具有創新與傳統風格的月餅禮盒。首先，「詠月璀璨」禮盒不僅包含了四款經典的廣式月餅，包括XO醬雙蛋黃、白蓮蓉雙蛋黃、棗泥核桃桂圓蛋黃以及柚香伯爵口味，其獨特之處在於禮盒的設計，採用法國名畫「永無止境的璀璨」為藍本，融入高端藝術氣息。
另一款「萬月蝶映」流芯月餅禮盒，則是一個結合時尚與功能的創新產品。禮盒設計仿佛一款精緻的手提箱，不僅內含橙香可可、濃芋奶黃、抹茶芝麻三款口味的流心月餅，還搭配了鳳凰烏龍與蜜香美人兩款精選茗茶，讓味蕾在中秋夜得到完美的滿足。這款禮盒售價為1,180元，並提供早鳥九折優惠。
台北萬豪酒店的「萬月蝶映」月餅禮盒，不僅在內容上有所創新，在包裝設計上也極具匠心。禮盒外觀採用皮革扣環和提把，內部以絨布包覆，展現出無與倫比的質感和細節。此外，盒身的金耀舞蝶和杏花圖案，不僅美觀大方，還象徵著幸福和生機，使得這款禮盒成為送禮的上佳選擇。
「詠月璀璨」禮盒中的廣式月餅由具有四十年烹飪經驗的國宴主廚高鋼輝操刀，每款月餅都不使用任何添加劑，全靠天然材料的味道來提升口感。特別的是，這些月餅在製作完畢後需在特制的冷氣房中靜置三日，讓月餅「回油」至最佳狀態，這樣的製作工藝讓每一口月餅都能達到令人難忘的味覺體驗。
此外，台北萬豪酒店這次的月餅禮盒不僅是為了滿足味蕾，更是一份藝術品和環保的結合。無論是「詠月璀璨」還是「萬月蝶映」禮盒，在月餅享用完畢後，這些精美的盒子都可以轉作為收納箱再利用，符合現代環保的生活理念，讓這份中秋禮物的意義更加深遠。
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台北萬豪中秋限定月餅禮盒 預購優惠
活動期間：自7月1日至9月13日止開放訂購
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