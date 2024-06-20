不是才剛吃完粽子、中秋蛋酥就來了！為了讓企業用戶可以提前準備，超人氣法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie這一次提前預告2024蛋黃酥禮盒系列，將於6/24正式開放企業大宗訂購。同時消費者可以在7/10於官網進行預購。除了超人氣法朋蛋黃酥之外，還有欣葉聯名雙饗禮盒也同步開賣，搶攻中秋節必吃清單。
說到法朋的「經典蛋黃酥禮盒」，那就是一年吃一次、沒吃到法朋蛋黃酥就像沒有過到中秋節一樣。金黃酥皮包裹著香甜的豆沙和鹹香的蛋黃，咬下去酥脆的口感與濃郁的餡料完美配合，讓人吃一口就忘不了。同時，「法朋」還與星級餐飲品牌欣葉聯名推出「欣葉聯名雙饗禮盒」，禮盒內含蛋黃酥6顆與綠豆椪3顆、堪稱最強中秋聯名禮盒。
法朋表示，今年除了經典蛋黃酥系列之外，2024年還加碼推出了多款中秋特色禮盒，其中包含了有以新鮮鳳梨與香檸融合的獨特風味，讓人感受到清新與甜美的交織「香檸鳳梨酥禮盒」，以及內含多款經典餅乾，每一口都充滿了「法朋」對細節的追求與熱情「經典鐵盒餅乾禮盒」，就是讓2024中秋禮盒有更多不一樣的選擇。
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2024法朋蛋黃酥 訂購方法
大宗訂購：6/24 開放
一般訂購：7/10 開放
官網：https://lerubanpatisserie.com/
法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie
地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄11號
電話：02-8978-4996