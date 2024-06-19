好丘貝果夏天必吃限定款「芒果香草乳酪貝、芒果海灘厚醬貝果」強勢回歸。在堅持100%使用台灣在地芒果下，今年夏天以清爽的芒果香草冰淇淋為靈感的「芒果香草乳酪貝果」降價7%超值驚喜回歸，同時夏季限定「芒果海灘厚醬貝果」更要讓貝果控每一口都有滿滿的芒果味。
堪稱吃一口就會愛上的「芒果香草乳酪貝果」，好丘特選台灣芒果乾，經過72小時低溫乾燥處理，保留最豐富的芒果香氣，拌入滑順的奶油乳酪中，貝果體充滿馬達加斯加香草香氣，外觀手工畫上品嘗芒果時的格狀刀紋。營造出水果冰淇淋般清爽與濃郁交織的夏季新風味，每一口都能品嚐到當季食材令人驚艷的美味。
此外，夏季限定「芒果海灘厚醬貝果」以陽光、海浪和沙灘為靈感，咬下一口Ｑ彈的好丘貝果，略帶鹹味的奶油乳酪抹醬，濃郁的奶香與起司滋味瞬間在口中蔓延，夾在其中的大塊新鮮芒果，果香十足，吃起來的口感更像是一陣陣美味的海浪衝擊，令人驚艷不已，再加上焦糖餅乾脆粒，更添加層次感，咀嚼的每一瞬間，都仿佛置身於盛夏的海灘上。
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